IntelliTrade MT5

Promosyon Kampanyası: 100 USD’den başlayan fiyat. Her 2 satışta fiyat 100 USD artar. Nihai fiyat 2.500 USD olacaktır. Kaçırmayın!

IntelliTrade AI , tamamen otomatik bir EA’dir. EA’yı grafiğe yükleyin, birkaç basit ayar yapın ve gerisini EA sizin için hallederken rahatlayın. Sadece 100 $ veya daha fazla bir depozito ile başlatılabilir.

Zaman Dilimleri: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 Ticaret Enstrümanı: XAUUSD

IntelliTrade AI , finansal piyasa traderları için özel olarak tasarlanmış verimli bir EA (ticaret otomasyon programıdır). Temel işlevi, piyasanın ani dalgalanmalarını yakalamak ve hızlı bir şekilde akıllı ticaret kararları almaktır. Önemli ekonomik veri açıklamaları sırasında veya teknik desteğin ve direncin kırılması sırasında bu EA, piyasa momentumundaki değişiklikleri doğru bir şekilde tespit edebilir ve emirleri hızlı bir şekilde yürütür, böylece size kaçan ticaret fırsatlarını anında yakalamanıza yardımcı olur.

EA Ayarları: • Kaldıraç: >= 1:100 • Bakiye: >= 100 $ (veya karşılık gelen para birimi) • Hesap Türü: Herhangi bir hesap türü, ancak ECN ve Raw Spread hesapları tercih edilir • VPS: Daha düşük gecikmeli bir VPS seçin

Risk Koruması: • Volume_upper_limit: Maksimum lot büyüklüğü • Slippage_protection: Slippage koruması • Spread_protection: Spread koruması

Risk Uyarısı:

Satın almadan önce lütfen ilgili risklerin farkında olun. Geçmiş performans gelecekteki kârlılığı garanti etmez (EA da zarar edebilir). Gösterilen geriye dönük testler (örneğin ekran görüntüleri), en iyi parametreleri bulmak için yüksek düzeyde optimize edilmiştir, bu nedenle sonuçlar gerçek ticarete doğrudan aktarılmayabilir. Lütfen kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı yatırmayın veya riske atmayın.