Reaper King
- Uzman Danışmanlar
- Frank Paetsch
- Sürüm: 2.2
- Güncellendi: 27 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Özet
Reaper King , MT4 için kendini optimize eden kırılım EA’sıdır. Her yeni mumda yalnızca bir kez çalışır, önemli zirve/dip seviyelerine bekleyen emirler koyar ve pozisyonu bar bazında yönetir.
✅ Tam otomatik (0–2 giriş)
🚫 Set dosyası yok · Optimize etmeyin
🧠 Rejim-uyarlamalı (ATR/spread)
Artıları
-
Her zaman dilimi için kendi kendine optimizasyon: Auto-Snap + ATR’ye dayalı uyarlanabilir mapping → dış optimizasyona gerek yok
-
Zirve/Dip kırılımı + uyarlanabilir tampon
-
Üst zaman dilimi trend filtresi (opsiyonel sıkı)
-
Kanal trailing: SL, kırılım bantlarına her barda bir kez hizalanır
-
Konsolidasyon filtresi + genişleme tetikleyici (sahte kırılım önleyici)
-
Sabit lot veya % risk; marj yetersizse otomatik küçültme
-
Histerezis: bekleme süresi, günlük limit, minimum yeniden fiyat
-
130/131 hatalarına, requote/busy’ye karşı dayanıklı
-
M15–D1 modülleri aynı anda çalıştırılabilir
-
Grafik üzerinde kâr/zarar; otomatik Magic; seans & spread koruması
-
1) Safe UI_RiskMode: Risk %
-
UI_RiskValue: 0.30 %
-
UI_HTF_Mode: true
-
UI_MaxSpreadPips: 3.0 (Raw-Konto). Standard-Konto: 6.0
-
UI_SessionFilter: true → Start 7 / End 22 (Broker-Zeit)
-
UI_FakeBO_Filter: true
-
TFs: H1=ON, H4=ON, M30=OFF, M15=OFF, D1=OFF
2) Balanced
-
Risk %: 0.25 %
-
HTF: true
-
MaxSpreadPips: 3.0 (6.0 bei Standard)
-
Session: true (7–22)
-
Fake-BO: true
-
TFs: M30=ON, H1=ON, H4=ON (M15 & D1 OFF)
3) Aggressiv
-
Risk %: 0.15–0.20 %
-
HTF: true
-
MaxSpreadPips: 2.5–3.0 (XAU-Raw)
-
Session: true (7–22)
-
Fake-BO: true
-
TFs: M15=ON, M30=ON, H1=ON, H4=ON, D1=ON
Feature Reaper King Pending (MT4) Normale Breakout-EAs Optimierung ✅ Selbstoptimierend per Auto-Snap & ATR-basiertem Mapping (keine manuelle Optimierung nötig) ❌ Manuell optimieren, oft zeitaufwendig und instabil Einstiege ✅ Stop-Orders an markanten Hochs/Tiefs mit adaptivem Puffer ❌ Starrer Kanal, oft ungenaue Trigger Trendfilter ✅ Optional strikt am höheren TF ausgerichtet ❌ Oft nur flache Filter oder gar keine Trailing ✅ Kanal-Trailing 1×/Bar, sauber & stabil ❌ Tick-basiert, zitternd & Broker-anfällig Konsolidierungs-Filter ✅ Erkennt Seitwärtsphasen, wartet auf Expansion (Fake-Breakout-Schutz) ❌ Öffnet oft in engen Ranges → Fehlsignale Risikosteuerung ✅ Fixlot oder % Risiko; Auto-Downscale bei Margenmangel ❌ Starre Lotgröße, kein dynamisches Risiko Anti-Spam ✅ Hysterese: Cooldown, Tageslimit, Reprice-Schutz ❌ Häufig Order-Flooding & Slippage Broker-Sicherheit ✅ Robuste Guards (Requotes, Busy, Fehler 130/131) ❌ Abbrüche oder Fehlermeldungen bei hoher Last Multi-TF ✅ M15–D1 parallel, je TF auto-adaptiert ❌ Oft nur 1 fester TF On-Chart Übersicht ✅ Live- & Closed-P/L Overlay, Auto-Magic IDs ❌ Keine visuelle Kontrolle
-
Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı