CascadeChampionMT5

Ein paar Worte zu meinem Expert Advisor

von Sebastian

Ich bin seit vielen Jahren ein aktiver Trader und habe im Laufe der Zeit immer wieder positive Ergebnisse erzielt – und das nicht zufällig, sondern dank einiger grundlegender Erkenntnisse, die ich auf meinem Weg gewonnen habe.

Eine der wichtigsten davon ist:

Der Markt kann nicht in sehr kleinen Preisbewegungen gewinnbringend "geerntet" werden. Die potenziellen Gewinne sind minimal, da die großen Marktteilnehmer nicht im Voraus anrufen, um uns mitzuteilen, dass sie um 13:45 Uhr kaufen werden. Nachrichtenereignisse sind auch in Bezug auf dauerhafte Trends unzuverlässig und eignen sich nicht gut für eine langfristig stabile Handelsstrategie.

Die nachgewiesenen Renditen, die ich für mich und meine Familie erwirtschaftet habe, sind genau dem Workflow zu verdanken, den Sie hier in meinem Expert Advisor sehen. Unzählige Beobachtungen, viel Mühe und einige harte – manchmal schmerzhafte – Lektionen sind darin eingeflossen. Ja, ich würde sogar sagen, das ist mein Lebenswerk.

Gerade in weniger impulsiven Marktphasen von Gold – und wir handeln bewusst mit Gold wegen seines besonderen Charakters – zeigt der Expert Advisor seine Stärke auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen:

Er behauptet sich durch kleine Stop-Losses und Break-Even-Trades, wie Sie auch im visuellen Backtest sehen werden.

Und dann, alle paar Wochen – glauben Sie mir, diese Phasen werden kommen, auch wenn sie sich nicht vorher ankündigen – beginnt seine wahre Magie: plötzliche Preisanstiege nach oben oder unten, und der Expert Advisor bringt uns buchstäblich auf die nächste Stufe. Das daraus resultierende Gewinn-Verlust-Verhältnis ist atemberaubend.

Mein Rat an Sie:

Hängen Sie den Expert Advisor an einen 15-Minuten-Chart an. Lassen Sie es bei 0,01 Lot pro 1.000 € (oder 1.000 $) laufen. Vergessen Sie es – und genießen Sie die Ergebnisse am Ende des Jahres.

Alles, was mir noch zu sagen bleibt, ist:

Genieße diese gute Seele.

Mit besten Grüßen,

Sebastian