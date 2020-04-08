Trend Line MA mz
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Trend Çizgisi Hareketli Ortalaması".
Trend Çizgisi MA - yeni nesil Hareketli Ortalamalar!
- Gelişmiş yeni hesaplama yöntemi kullanılır. Gösterge, trendleri gecikmesiz gösterir.
- Standart SMA, EMA ve LWMA göstergelerinden çok daha hızlı ve anlaşılırdır.
- Bu göstergeyle standart stratejileri bile geliştirmek için birçok fırsat vardır.
- Yeşil renk Boğa trendini, kırmızı renk ise Ayı trendini gösterir.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.