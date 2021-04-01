👑 Gold Emperor Pro Basic – Karlı Altın Ticaretine İlk Adımınız

Gold Emperor Pro Basic, tam sürüm Gold Emperor Pro ile aynı gelişmiş motorla desteklenmektedir. Basic sürümü, sabit bir lot boyutu olan 0.01 ile sınırlıdır, bu da sistemi daha düşük riskle test etmek isteyen yatırımcılar için mükemmel bir başlangıç noktasıdır.

⚡ Bu EA, M5 zaman diliminde ALTIN (XAUUSD) için özel olarak üretilmiştir ve bu piyasada hassasiyet ve tutarlı kârlılık sağlamak için tamamen optimize edilmiştir.

⚡ Başlamak için, sadece XAUUSD M5 grafiğine ekleyin, ek girişler için INCLUDE SCALPING seçeneğini etkinleştirin ve ticaret yapmaya başlayın — başka ayar yapmanıza gerek yoktur.

🚀 Bu Basic sürümün sonuçlarından memnunsanız. 💰 Kazançlarınızı yeniden yatırın ve EA'nın tam gücünü açığa çıkarmak ve altın ticaret potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için ✨ Tam Sürüm ✨'e yükseltin! 👑

Teşekkürler! 🙌

📋 Minimum Gereksinimler ve Tavsiyeler

📌 Broker: Düşük spreadlere sahip herhangi bir güvenilir broker (IC Markets önerilir)

2 ondalık basamaklı fiyat kotasyonu gerektirir (3 ondalık basamaklı kotasyonlarla uyumlu değildir) 💵 Başlangıç Depozitosu: Minimum: $150 (1:500 kaldıraç ile) Önerilen: $500 (1:500 kaldıraç ile)

⚡ Kaldıraç: Minimum 1:100 (1:500 şiddetle tavsiye edilir)

⚡ Gold Emperor Pro Altın ticaretinde size avantaj sağlar – tutarlılık için tasarlanmış, kârlılık için optimize edilmiştir.

