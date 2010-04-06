Solo Sniper Pro ml

"SOLO SNIPER PRO" EA, MT4 platformu için güçlü bir scalping ticaret sistemidir!





Yüksek Kazanma Oranı yaklaşık %90'dır! Bileşik faiz risk yönetimi kullanılır!





Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.





- EA sürüm 25.17'yi kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_file v25.17'yi kullanın.

- İşlemler çok doğrudur: yaklaşık %90.

- Sistem, ızgaralar veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAMAKTADIR. Her emrin hesap koruması için kendi SL'si vardır.

- Bileşik faiz yöntemi uygulandı.

- EA, piyasa oynaklığına bağlı olarak dinamik SL'yi otomatik olarak ayarlar.

- Hafta sonu ticareti yok.

- 1 dakikalık doğrulukla hassas çalışma süresi filtresi.

- Hesap kaldıracı: 1:30 ila 1:2000.

- İşlem çiftleri GBPAUD ve GBPCAD'dir. - EA kutudan çıktığı gibi kullanıma hazırdır - ilgili Set_file "Yorumlar" bölümünde mevcuttur.

- Çalışma süresi: EA, ayarlardaki zaman filtresine göre ABD işlem seansının sonundan Asya seansının ortasına kadar giriş fırsatları arıyor. Sistem çalışma süresi boyunca emir açmadıysa - grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir - bu EA'nın işlem sistemini kestiğini unutmayın.

- Zaman dilimi: yalnızca M15.

- EA'nın Bilgi Spread Swap Ekranı vardır - eklendiği forex çiftinin mevcut Spread'ini ve Swap'larını gösterir.

- Ekran ayrıca hesap Bakiyesini, Sermayeyi ve Marjları da gösterir.

- Bilgi Spread Swap Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür:

0 - sol üst köşe için, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.





EA nasıl kurulur:

- Sistem dar spread'lere sahip MT4 hesabı gerektirir (Ham spread veya ECN).

- GBPCAD ve GBPAUD grafiklerini açın. - Her grafikte M15 zaman dilimini seçin.

- Her grafiğe EA ekleyin.

- Her grafikte EA'ya "Set_file" v25.17'yi uygulayın (Set_file'ı bu web sayfasının "Yorumlar" bölümünden alın). Trading_Flag parametresinin true olduğundan emin olun.

- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve PC'yi çalışır durumda bırakmak (veya sadece VPS kullanmak).





ÖNEMLİ!!! Ticaret sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:

- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulamasında) olan MT4'ü kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Brokerinizin sunucusunda farklı bir GMT zaman dilimi varsa - EA zaman ayarlarını değiştirmeniz gerekecektir - bununla ilgili bana mesaj göndermeniz yeterlidir (brokerinizin zaman dilimini kontrol etmek için) - Bunu kontrol etmeye yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili Set_file'ı sağlayacağım. - SPREAD ve BROKER: En iyi performansı elde etmek için dar spreadlere (Raw spread veya ECN) sahip hesap seçmeniz çok önemlidir.



