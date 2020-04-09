Double XX
- Uzman Danışmanlar
- Waqas Mahmood Noor Muhammad
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
🌟 Double XX EA – Gelişmiş Altın & Forex Expert Advisor
📌 Genel Bakış
Double XX EA, Altın (XAUUSD) ve başlıca Forex pariteleri için tasarlanmış profesyonel bir Expert Advisor’dır.
Üç güçlü işlem modu – Crossover, Trend Takibi ve Always-Trade – bir araya getirilerek sistemin her piyasa koşuluna uyum sağlaması mümkün olur.
EA, en iyi fırsatları yakalamak için gelişmiş hareketli ortalamalar, RSI filtresi ve geri çekilme mantığını kullanırken, çok katmanlı para yönetimi araçlarıyla riski kontrol eder.
✨ Temel Özellikler
✅ 3 İşlem Modu
-
Crossover (EMA 9/21)
-
Trend Takibi (isteğe bağlı crossover onayı ile)
-
Always-Trade (agresif stratejiler için)
✅ Adım Lot Skalası (Step-Lot Scaling)
-
Geri çekilme girişlerinde lot boyutunu dinamik olarak artırır.
✅ Kapsamlı Risk Yönetimi
-
İşlem başına Take Profit & Stop Loss (USD)
-
Hesap seviyesinde TP/SL (USD)
-
Maksimum Drawdown Koruması (%)
-
Taraf başına maksimum işlem sayısı (al/sat)
✅ Doğruluk Filtreleri
-
MA çapraz tamponu (yanlış girişleri önler)
-
RSI filtresi (zayıf/aşırı alım setuplarını engeller)
-
İsteğe bağlı mum kapanışı onayı
✅ Güvenli & Esnek
-
Tüm zaman dilimlerinde ve sembollerde çalışır
-
XAUUSD için optimize edilmiştir
-
Martingale yok, riskli Grid yok (yalnızca Step-Lot Retracement)
📊 Performans
-
En iyi sonuçlar M1 zaman diliminde
-
Önerilen lot boyutları: 0.01 / 0.02 / 0.05
-
10.000 $ başlangıç yatırımı ile test edilmiştir
-
Doğrulanmış ekran görüntüleri ve raporlar eklenmiştir
💰 Fiyat
-
Lansman Fiyatı: 50 $
-
⚠️ İlk alıcılar ve yorumlar sonrası fiyat yakında artacaktır
🚀 Neden Double XX EA’yi Seçmelisiniz?
-
Tek EA’de birden fazla strateji
-
Gelişmiş doğruluk filtreleri
-
Güçlü para yönetim sistemi
-
Altın ve Forex paritelerinde istikrarlı performans
Double XX EA, tutarlı, kontrollü ve otomatik işlem sonuçları isteyen traderlar için tam bir çözümdür.