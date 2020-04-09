🌟 Double XX EA – Gelişmiş Altın & Forex Expert Advisor

📌 Genel Bakış

Double XX EA, Altın (XAUUSD) ve başlıca Forex pariteleri için tasarlanmış profesyonel bir Expert Advisor’dır.

Üç güçlü işlem modu – Crossover, Trend Takibi ve Always-Trade – bir araya getirilerek sistemin her piyasa koşuluna uyum sağlaması mümkün olur.

EA, en iyi fırsatları yakalamak için gelişmiş hareketli ortalamalar, RSI filtresi ve geri çekilme mantığını kullanırken, çok katmanlı para yönetimi araçlarıyla riski kontrol eder.

✨ Temel Özellikler

✅ 3 İşlem Modu

Crossover (EMA 9/21)

Trend Takibi (isteğe bağlı crossover onayı ile)

Always-Trade (agresif stratejiler için)

✅ Adım Lot Skalası (Step-Lot Scaling)

Geri çekilme girişlerinde lot boyutunu dinamik olarak artırır.

✅ Kapsamlı Risk Yönetimi

İşlem başına Take Profit & Stop Loss (USD)

Hesap seviyesinde TP/SL (USD)

Maksimum Drawdown Koruması (%)

Taraf başına maksimum işlem sayısı (al/sat)

✅ Doğruluk Filtreleri

MA çapraz tamponu (yanlış girişleri önler)

RSI filtresi (zayıf/aşırı alım setuplarını engeller)

İsteğe bağlı mum kapanışı onayı

✅ Güvenli & Esnek

Tüm zaman dilimlerinde ve sembollerde çalışır

XAUUSD için optimize edilmiştir

Martingale yok, riskli Grid yok (yalnızca Step-Lot Retracement)

📊 Performans

En iyi sonuçlar M1 zaman diliminde

Önerilen lot boyutları: 0.01 / 0.02 / 0.05

10.000 $ başlangıç yatırımı ile test edilmiştir

Doğrulanmış ekran görüntüleri ve raporlar eklenmiştir

💰 Fiyat

Lansman Fiyatı: 50 $

⚠️ İlk alıcılar ve yorumlar sonrası fiyat yakında artacaktır

🚀 Neden Double XX EA’yi Seçmelisiniz?

Tek EA’de birden fazla strateji

Gelişmiş doğruluk filtreleri

Güçlü para yönetim sistemi

Altın ve Forex paritelerinde istikrarlı performans

Double XX EA, tutarlı, kontrollü ve otomatik işlem sonuçları isteyen traderlar için tam bir çözümdür.



