WPR with Dynamic OSB zones mt
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "Dinamik Aşırı Satış/Aşırı Alım Bölgeleriyle WPR" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.
- WPR, scalping için en iyi osilatörlerden biridir.
- Dinamik Aşırı Alım bölgesinden Satış, dinamik Aşırı Satış bölgesinden Alış girişleri almak için harikadır.
- Bu gösterge, Fiyat Hareketi girişleriyle de mükemmel bir şekilde birleştirilebilir.
- Dinamik Aşırı Alım bölgesi - sarı çizginin üstünde.
- Dinamik Aşırı Satış bölgesi - mavi çizginin altında.
- Gösterge, fiyat düzeltmelerini çok erken görme fırsatı sunar.
- Bilgisayar ve Mobil Uyarılarla.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.