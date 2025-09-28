JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook Indicator
- Göstergeler
- Rodney Lightfoot Johnson
- Sürüm: 5.0
- Güncellendi: 28 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
JBJFx-ZZ MM Liquidity Playbook — Ürün Açıklaması (MBOS/H4ss sürüm)
Slogan
Temiz ZigZag yapısından türetilen H4ss destek/direnç haritaları; Touch/Break/Reclaim uyarıları ve MBOS (Major Break of Structure) işaretleriyle birlikte. 2CCC/3CCC iş akışı ve FiboHarmonic Channel ile uyumlu.
Ne yapar (WHAT IT DOES)
-
Her grafikte H4 tabanlı bir likidite haritası oluşturur: ZigZag pivotlarından türetilen H4ss (H4 swing-structure) bölgeleri.
-
MBOS olaylarını işaretler: fiyat son H4ss tepe/dibini kırdığında; hızlı geri dönüşte Reclaim (isteğe bağlı).
-
İsteğe bağlı ZigZag katmanı (Depth/Deviation/Backstep ayarları).
-
Hafif, repaint yapmaz, harici DLL yok.
Kimler için (WHO IT’S FOR)
-
Elle kutu çizmeden objektif H4ss seviyeleri görmek isteyenler.
-
2CCC/3CCC (2/3 mum kapanışıyla doğrulama) kullanan ve banttan çıkış kapanışında (exit close) işlem yapanlar.
Öne çıkanlar (KEY FEATURES)
-
Timeframe (varsayılan 240 = H4) — H4ss bölgeleri alt TF’lerde görünür.
-
Ayarlanabilir ZigZag (ExtDepth / ExtDeviation / ExtBackstep) ve göster/gizle.
-
Açık etiketler: H4ss Sup / H4ss Res, MBOS Up / MBOS Down, ops. Reclaim.
-
Uyarılar: Touch, Break (MBOS) ve ops. Reclaim.
-
Grafikte “ZZ lines” düğmesi.
-
Movable FiboHarmonic Channel (PB/Proj/Ext) ve 3CCC Alert Indicator ile optimize.
Nasıl kullanılır (HOW TO USE)
-
Herhangi bir grafiğe ekleyin; TimeFrame = 240 (H4) kalsın.
-
(Ops.) ShowZigZag = true; ExtDepth/Deviation/Backstep ayarlayın.
-
Akış: fiyat H4ss bölgesine girer → bant içinde 2C/3C beklenir → çıkış kapanışında (exit close) giriş.
-
MBOS okuması: Break (MBOS Up/Down) = son H4ss high/low kırılımı; Reclaim = hızlı geri alış.
-
Yönetim: yönteminize göre (örn. Channel ile E38→E61).
Parametreler (INPUTS)
-
TimeFrame (dk), ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep, ShowZigZag
-
Uyarılar: alertsOn, alertsOnCurrent, alertsMessage, alertsSound, alertsEmail
-
Etiketler: showMBOS, showReclaim, ofset/renkler
-
Düğme/UI: corner, text, colors, size/position
Notlar (NOTES)
-
H4ss = onaylı ZigZag pivotlarından türeyen H4 salınım yapısı; H4 S/R’ı tutarlı biçimde yaklaştırır.
-
MBOS en güncel H4ss sınırına göre değerlendirilir; Reclaim opsiyoneldir.
Uyumluluk (COMPATIBILITY)
-
MT4 (build 600+); H4ss haritası herhangi bir TF’de render edilir.
-
Şablon dostu; harici bağlantı yok.
Fiyatlandırma (öneri) (PRICING)
-
Lifetime: $79–$99
-
Kiralama: $30/ay, 3 ay = $30 (≈ $10/ay), 6 ay = $60
Destek (SUPPORT POLICY)
Kurulum/ayar/kullanım desteği; özel kodlama/sinyal/broker konuları dahil değildir. Lifetime: ücretsiz güncellemeler; kiralama: aktif dönemde.
Yasal uyarı (DISCLAIMER)
ZigZag pivotlarına dayalı H4ss bölgeleri ve MBOS olaylarını görselleştirir; işlem açıp kapatmaz. Geçmiş performans geleceği garanti etmez.