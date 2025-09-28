JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook Indicator

JBJFx-ZZ MM Liquidity Playbook — Ürün Açıklaması (MBOS/H4ss sürüm)

Slogan
Temiz ZigZag yapısından türetilen H4ss destek/direnç haritaları; Touch/Break/Reclaim uyarıları ve MBOS (Major Break of Structure) işaretleriyle birlikte. 2CCC/3CCC iş akışı ve FiboHarmonic Channel ile uyumlu.

Ne yapar (WHAT IT DOES)

  • Her grafikte H4 tabanlı bir likidite haritası oluşturur: ZigZag pivotlarından türetilen H4ss (H4 swing-structure) bölgeleri.

  • MBOS olaylarını işaretler: fiyat son H4ss tepe/dibini kırdığında; hızlı geri dönüşte Reclaim (isteğe bağlı).

  • İsteğe bağlı ZigZag katmanı (Depth/Deviation/Backstep ayarları).

  • Hafif, repaint yapmaz, harici DLL yok.

Kimler için (WHO IT’S FOR)

  • Elle kutu çizmeden objektif H4ss seviyeleri görmek isteyenler.

  • 2CCC/3CCC (2/3 mum kapanışıyla doğrulama) kullanan ve banttan çıkış kapanışında (exit close) işlem yapanlar.

Öne çıkanlar (KEY FEATURES)

  • Timeframe (varsayılan 240 = H4) — H4ss bölgeleri alt TF’lerde görünür.

  • Ayarlanabilir ZigZag (ExtDepth / ExtDeviation / ExtBackstep) ve göster/gizle.

  • Açık etiketler: H4ss Sup / H4ss Res, MBOS Up / MBOS Down, ops. Reclaim.

  • Uyarılar: Touch, Break (MBOS) ve ops. Reclaim.

  • Grafikte “ZZ lines” düğmesi.

  • Movable FiboHarmonic Channel (PB/Proj/Ext) ve 3CCC Alert Indicator ile optimize.

Nasıl kullanılır (HOW TO USE)

  1. Herhangi bir grafiğe ekleyin; TimeFrame = 240 (H4) kalsın.

  2. (Ops.) ShowZigZag = true; ExtDepth/Deviation/Backstep ayarlayın.

  3. Akış: fiyat H4ss bölgesine girer → bant içinde 2C/3C beklenir → çıkış kapanışında (exit close) giriş.

  4. MBOS okuması: Break (MBOS Up/Down) = son H4ss high/low kırılımı; Reclaim = hızlı geri alış.

  5. Yönetim: yönteminize göre (örn. Channel ile E38→E61).

Parametreler (INPUTS)

  • TimeFrame (dk), ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep, ShowZigZag

  • Uyarılar: alertsOn, alertsOnCurrent, alertsMessage, alertsSound, alertsEmail

  • Etiketler: showMBOS, showReclaim, ofset/renkler

  • Düğme/UI: corner, text, colors, size/position

Notlar (NOTES)

  • H4ss = onaylı ZigZag pivotlarından türeyen H4 salınım yapısı; H4 S/R’ı tutarlı biçimde yaklaştırır.

  • MBOS en güncel H4ss sınırına göre değerlendirilir; Reclaim opsiyoneldir.

Uyumluluk (COMPATIBILITY)

  • MT4 (build 600+); H4ss haritası herhangi bir TF’de render edilir.

  • Şablon dostu; harici bağlantı yok.

Fiyatlandırma (öneri) (PRICING)

  • Lifetime: $79–$99

  • Kiralama: $30/ay, 3 ay = $30 (≈ $10/ay), 6 ay = $60

Destek (SUPPORT POLICY)

Kurulum/ayar/kullanım desteği; özel kodlama/sinyal/broker konuları dahil değildir. Lifetime: ücretsiz güncellemeler; kiralama: aktif dönemde.

Yasal uyarı (DISCLAIMER)

ZigZag pivotlarına dayalı H4ss bölgeleri ve MBOS olaylarını görselleştirir; işlem açıp kapatmaz. Geçmiş performans geleceği garanti etmez.


