AurumMind
- Uzman Danışmanlar
- Tatsiana Mironava
- Sürüm: 3.3
- Etkinleştirmeler: 5
Робот рассчитывает с помощью математический моделей точки поддержки и сопротивления цены, после этого определяет тренд и его силу.
Текущий ордер, который открыт, робот сопровождает с помощью ТрейлингСтопа, постоянно подтягивая СтопЛосс следом за движением цены.
Скачайте демо версию робот с этого сайта, запустите тестер стратегий и протестируйте робота на паре XAUUSD.
Торговые рекомендации:
- таймфрейм любой.
- пара XAUUSD (GOLD)
- минимальный депозит 100$
- максимальный рекомендуемый спред до 25 пунктов.
Настройки робота:
TrailingStop - размер трейлингстопа в пунктах.
StopLoss - размер стоплосса в пунктах.
Max_Spread - максимальный спред
Magic - уникальное магическое число.
UseMoneyManagement = false;
FixedLots = 0.01;
RiskPercent = 0.1;
MaxLots = 1.0;
MinLots = 0.01;
UseEquityForMM = false;
ShowInfoPanel = true;
========== ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ==========
UseMaxDailyLoss - максимальная дневная просадка
MaxDailyLossPercent - максимальный дневной убыток
UseAdaptiveParameters - анализ метрик