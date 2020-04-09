AurumMind

Робот рассчитывает с помощью математический моделей точки поддержки и сопротивления цены, после этого определяет тренд и его силу.

Текущий ордер, который открыт, робот сопровождает с помощью ТрейлингСтопа, постоянно подтягивая СтопЛосс следом за движением цены.

Скачайте демо версию робот с этого сайта, запустите тестер стратегий и протестируйте робота на паре XAUUSD.

Торговые рекомендации:

  • таймфрейм любой.
  • пара XAUUSD (GOLD)
  • минимальный депозит 100$
  • максимальный рекомендуемый спред до 25 пунктов.

Настройки робота:

TrailingStop - размер трейлингстопа в пунктах.

StopLoss - размер стоплосса в пунктах.

Max_Spread - максимальный спред

Magic - уникальное магическое число.

UseMoneyManagement = false;

FixedLots = 0.01;

RiskPercent = 0.1;

MaxLots = 1.0;

MinLots = 0.01;

UseEquityForMM = false;

ShowInfoPanel = true;

 ========== ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ==========

UseMaxDailyLoss - максимальная дневная просадка 

MaxDailyLossPercent -  максимальный дневной убыток

UseAdaptiveParameters - анализ метрик

Yazarın diğer ürünleri
Trade Panell
Tatsiana Mironava
Yardımcı programlar
Основные преимущества Простота использования Удобные кнопки для быстрого открытия и закрытия сделок Информативная панель с важной статистикой в реальном времени Интуитивно понятный интерфейс на английском языке ️ Защита капитала Автоматическое управление рисками Встроенная система Stop Loss и Take Profit Функция частичного закрытия прибыльных позиций Автоматизация Трейлинг-стоп для максимизации прибыли Автоматическое закрытие при достижении целевой прибыли Функция "лока" для балансировки
Hedg Trading EA US30
Tatsiana Mironava
Uzman Danışmanlar
Hedg Trading Expert Advisor US30 Hedg Trading EA  US30 - это автоматический торговый робот для MetaTrader 4, который использует хеджирующую стратегию с уникальной системой трейлинг-стопа и работает на индексе  US30. Советник может одновременно держать позиции на покупку и продажу, контролируя их количество для управления рисками. КАК ЭТО РАБОТАЕТ? Принцип торговли: Анализ движения рынка Советник постоянно следит за направлением цены Определяет моменты для входа в рынок Размещение ор
