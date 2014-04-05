Trend Analyser MT5

Göstergesi, işlemler için en uygun giriş ve çıkış noktalarını gösterir. Ayrıca tüm sinyaller için daha iyi ticaret analizi için istatistiksel verileri görüntüler.
Bu gösterge ile piyasayı daha iyi anlayabileceksiniz.
Trend gücü zayılmaya başladığında (bu panelde gösterilecektir), trend çizgisi yatay konuma eğilim gösterir - bu, işlemden çıkış sinyalidir.

MT4 için gösterge sürümü

Özellikler
  • Bu gösterge yeniden çizilmez. Tarihsel grafikte basılan, gerçek zamanda da basılır.
  • Onunla herhangi bir varlıkla ticaret yapabilirsiniz: kripto para, hisse senetleri, metaller, endeksler, emtialar ve para birimleri.
  • Tüm zaman dilimlerinde çalışır.
  • Giriş sinyalleri yeni mumun açılışında görünür.
  • Çıkış sinyalleri yaklaşık olup, sıklıkla ticareti daha fazla karla kapatabilirsiniz.
  • Sol üstte detaylı işlem istatistikleri paneli vardır, katlanabilir.
  • M1'den W1'e kadar zaman dilimlerinde trend yönünü ve gücünü hemen gösterir.
  • Hafif kodlu olduğundan terminali yüklemez veya yavaşlatmaz.
  • Trend yönünü belirleyen hareketli ortalamanın özel hesaplama formülünü kullanır.
  • Giriş sinyalinin görünümünü kaçırmamak için uyarı penceresi bildirimi ve push alabilirsiniz.
  • Yeni başlayanlardan uzmanlara kadar tüm seviyeler için.
İstatistik Paneli
  • Sinyal geçmişi alınan gün sayısı.
  • İstatistik verilen toplam sinyal sayısı.
  • Karlı ve zararlı sinyallerin sayısı oranı.
  • Toplam sayıya göre karlı sinyallerin yüzdesi.
  • Sinyal başına ortalama kar.
  • Tüm sinyallerin toplam karı.
  • Sinyal başına ortalama zarar.
  • Tüm sinyallerin toplam zararı.
  • Broker sunucusuna son ping.
  • Mevcut spread.
  • M1'den W1'e kadar zaman dilimlerinde trend yönü UP/DOWN.
  • Trend gücünü ölçer:   * Zayıf   ** Orta   *** Güçlü.
Ayar Parametreleri
  • Period:   Gösterge hassasiyeti.
  • Working hours:   Gösterge çalışma saati, giriş sinyallerinin göründüğü segmentte. (zaman formatı xx:xx-xx:xx olmalı örneğin 00:00-23:59)
  • Font size:   İstatistik paneli için yazı boyutu.
  • Show statistics:   Açı/Kapat grafik sol üst köşesinde sinyal istatistikleri panelini göster.
  • Show line:   Açı/Kapat trend çizgisini göster.
  • Show arrows:   Açı/Kapat trend değişikliğinde okları göster.
  • Show entry/exit:   Açı/Kapat piyasa giriş ve çıkış noktalarını göster.
  • Use alert notification:   Açı/Kapat bildirimli açılır pencere ve sesli uyarı.
  • Use push notification:   Açı/Kapat push bildirimleri.
