Luminar EA
- Uzman Danışmanlar
- Solomon Din
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 14
Temel Yenilik
Luminar AI Chat, tamamen entegre edilmiş bir diyalog arayüzüne sahip yeni nesil bir alım-satım sistemidir. Yalnızca işlemleri yürütmekle kalmaz, aynı zamanda gerçek zamanlı olarak yapılandırılmış açıklamalar ve analitik bağlam sağlar. Mimarisi, şeffaflık, uyarlanabilirlik ve etkileşimli iletişimi vurgulayarak kullanıcıların her kararın arkasındaki mantığı doğrudan işlem ortamında anlamalarına olanak tanır.
Gerçek hesaplarda performansı takip edin ve stratejinin davranışını gerçek piyasa koşullarında doğrulayın.
Yapay Zeka İletişim Fonksiyonları
1. Bağlamsal piyasa analizi
Örnek talep: “Mevcut EURUSD durumunu analiz et.”
Sistem aşağıdakileri içeren yapılandırılmış bilgiler sunar:
-
temel teknik seviyeler
-
volatilite bölgeleri
-
belirlenmiş fırsat alanları
-
uyarlanabilir strateji önerileri
2. Şeffaf işlem açıklamaları
Her işlem için sistem şu bilgileri sağlar:
-
giriş mantığı ve doğrulayıcı faktörler
-
ağırlıklı kriterlerin ayrıntılı dökümü
-
sinyal kalite endeksi (1–10 ölçeğinde)
-
pozisyon büyüklüğüne dair özlü açıklama
3. Diyalog modu
Kullanıcı ek ayrıntılar talep edebilir:
-
“Neden bu işlemden kaçınıldı?”
-
“Hangi alternatif senaryolar değerlendirildi?”
-
“Son kayıplı işlemi incele.”
4. Akıllı uyarılar
-
volatilite rejimlerindeki değişiklikler hakkında otomatik bildirimler
-
parametre ayarlamaları için yapay zeka tabanlı öneriler
-
gerçek zamanlı verilere dayalı sürekli bağlamsal geri bildirim
Teknolojik mimari
-
Cognitive Prism Engine: desen tanıma ve uyarlanabilir filtrelemeyi birleştiren çok yönlü analiz çekirdeği.
-
Neural Signal Interpreter: piyasa verilerini uygulanabilir alım-satım içgörülerine dönüştürür.
-
Multi-Stream Analysis Layer: hacim, likidite ve fiyat küme analizlerini entegre eder.
-
Dialogue Synthesis Module: gerçek zamanlı açıklamalar ve yorumlar üretir.
-
Adaptive Logic Core 4.0: kendini optimize eden karar alma motoru.
-
Spectrum Feedback System: piyasa bağlamına uyumlu katmanlı raporlama sistemi.
Metodoloji
-
Ana enstrümanlar: XAUUSD + seçilmiş ana döviz çiftleri
-
Zaman dilimi: H1 (testler için ölçeklenebilir)
-
Yaklaşım: fiyat hareketi, uyarlanabilir likidite analizi ve çok seviyeli filtrelemeden oluşan hibrit model
-
Korelasyon taraması: çapraz varlık etkilerinin değerlendirilmesi (endeksler, dövizler, metaller)
Diyalog entegrasyonunun avantajları
-
işlem mantığının gerçek zamanlı şeffaflığı
-
açıklamalar yoluyla öğrenme fırsatları
-
piyasa kurulumlarının daha hızlı değerlendirilmesi
-
MT5’ten çıkmadan ayrıntılı analiz
-
bağlamsal geri bildirimle proaktif sistem uyarıları
Etkileşim örnekleri
-
“Bir sonraki seans için temel likidite seviyelerini listele.”
-
“Bu işlemle ilişkili riskler nelerdir?”
-
“Benzer kırılma kurulumlarına dair istatistikler ver.”
-
“Burada neden trailing stop uygulandı?”
Profesyonel ayarlar
-
analitik açıklamaların derinliğini ayarlama
-
özelleştirilebilir uyarı ve bildirim parametreleri
-
yorum ayrıntısının önceliklendirilmesi
-
gelişmiş piyasa gürültüsü filtreleme seçenekleri
Teknik özellikler
-
Minimum gereksinimler: 4 GB RAM, 2.5 GHz CPU
-
Önerilen teminat: 300 USD’den itibaren
-
Optimizasyon: 50 ms’ye kadar gecikmeli VPS
-
Uyumluluk: MT5 standart formatlarını destekler
Hedef kitle
-
yapay zeka destekli şeffaf karar desteği arayan yatırımcılar
-
otomatik işlemleri doğrulaması gereken fonlar
-
gerçek zamanlı açıklanabilir verilerle ilgilenen analistler
Uygulama ayrıntıları
-
MT5 terminaliyle tam entegrasyon
-
genişletilebilir modüler mimari
-
gizlilik ve veri güvenliğine güçlü vurgu
-
analitik algoritmaların düzenli güncellemeleri
Önemli: Luminar AI Chat yapılandırılmış analitik içgörüler ve açıklamalar sunar. Tüm işlem kararları tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.