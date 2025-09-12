Gold DayScalper Innovative EA

5

Bu EA'lar 1.000 dolardan fazla fiyata satılıyor!

Sabit S TopLoss ve TakeProfit!

Piyasada sadece bir fırsat var!

Döviz çifti: XAUUSD

Zaman dilimi: M15


Gold DayScalper, çeşitli uyarlanabilir stratejiler kullanan bir günlük scalper'dır.

Her işlem, sert bir S TopLoss ve TakeProfit ile açılır, ardından bir TrailingStop eklenir . EA, grid, martingale ve yapay zeka kullanmaz.


EA önerileri:

  • Sembol: XAUUSD
  • Zaman dilimi: M15
  • Kaldıraç: 1:100'den itibaren
  • Ayarlar: varsayılan
  • Aracılar: IC Markets, Exness
  • Hesap türü: Ham, Sıfır veya ECN
  • Minimum yatırım: 100$
  • Optimizasyon: 2024'ten itibaren


EA ayarları:

  • Sipariş Yorumu - siparişler ve pozisyonlar hakkında yorum yapın
  • Zaman GMT Kaydırma (IC Markets: 3, Exness: 0) - aracı kurum zaman kaydırma
  • Tür Lot - lot büyüklüğü türü
    • Sabit Arsa - sabit arsa
    • Risk SL - stop loss ile kapatıldığında tek bir işlemdeki maksimum risk
  • Sabit Parti - Parti türünü seçtiyseniz parti boyutunu belirtin: sabit
  • Risk % - risk miktarını yüzde olarak belirtin
  • Kayma - sipariş kayması
  • Kar Al - puan cinsinden
  • Zarar Durdurma - puan cinsinden
  • SL Tral Start - takip eden başlangıç
  • SL Puanları - puan cinsinden takip eden durdurma boyutu


İncelemeler 1
Semiu Kilaso
982
Semiu Kilaso 2025.09.17 18:38 
 

Very profitable EA, with good risk reward ratio. It doesnt use martingale very safe system

Yazarın diğer ürünleri
Gold Gap
Anton Zverev
Uzman Danışmanlar
Gelecekte Boşluklar sırasında pazara girebilmemiz için: 200-300 adetlik sınırlı sayıda satışa sunulacak. Öneriler Döviz çifti:   XAUUSD Zaman dilimi:   herhangi bir Risk yönetimi:   300$ için maksimum 0,01 lot risk öneriyorum Aracı Kurum:   En iyi IC Markets, yalnızca +3 GMT zaman kaydırmalı aracı kurumlar uygundur Stratejide   Gap teknolojisi kullanılıyor: Forex'te boşluk veya fiyat kırılması, yeni bir işlem döneminin (örneğin bir günün) açılış fiyatının, bir önceki dönemin kapanış fiyatınd
VenyGold EA
Anton Zverev
Uzman Danışmanlar
VenyGold EA       - Döviz piyasasında işlem yapmak için birden fazla strateji kullanan profesyonel bir Uzman. Her bir strateji, %100 modelleme ile uzun yıllar süren geliştirme ve fiyat teklifleri üzerinde testlerden geçmiştir. Her işlem, çok seviyeli kapanış algoritmaları ile korunmaktadır. Her döviz çifti için birden fazla strateji kullanılması sayesinde,   Uzman   , uzun bir süre boyunca fiyat tekliflerinin %100 modellemesi ile başarılı bir test sürecinden geçmiştir. Sembol XAUUSD Zaman ara
MegaGold EA
Anton Zverev
Uzman Danışmanlar
Döviz çifti:   XAUUSD Zaman dilimi:   M30 Hesap:   Koruma MegaGold   - Bu EA, altın ticareti için özel olarak tasarlanmıştır. Piyasada her zaman TEK BİR İŞLEM vardır. Yönetebileceğiniz birçok uyarlanabilir strateji kullanır. Stratejiler birbiriyle kesişmez ve piyasaya giriş için farklı mantıklara sahiptir. Varko Teknoloji   bir işletme değil, bir özgürlük felsefesidir. Fiyatı artan ve kopya satışında sınırlama olan oyunları oynamakla ilgilenmiyorum. Uzun vadeli işbirliği ve itibar oluşturma k
