Gold DayScalper Innovative EA
- Uzman Danışmanlar
- Anton Zverev
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Döviz çifti: XAUUSD
Zaman dilimi: M15
Gold DayScalper, çeşitli uyarlanabilir stratejiler kullanan bir günlük scalper'dır.
Her işlem, sert bir S TopLoss ve TakeProfit ile açılır, ardından bir TrailingStop eklenir . EA, grid, martingale ve yapay zeka kullanmaz.
EA önerileri:
- Sembol: XAUUSD
- Zaman dilimi: M15
- Kaldıraç: 1:100'den itibaren
- Ayarlar: varsayılan
- Aracılar: IC Markets, Exness
- Hesap türü: Ham, Sıfır veya ECN
- Minimum yatırım: 100$
- Optimizasyon: 2024'ten itibaren
EA ayarları:
- Sipariş Yorumu - siparişler ve pozisyonlar hakkında yorum yapın
- Zaman GMT Kaydırma (IC Markets: 3, Exness: 0) - aracı kurum zaman kaydırma
- Tür Lot - lot büyüklüğü türü
- Sabit Arsa - sabit arsa
- Risk SL - stop loss ile kapatıldığında tek bir işlemdeki maksimum risk
- Sabit Parti - Parti türünü seçtiyseniz parti boyutunu belirtin: sabit
- Risk % - risk miktarını yüzde olarak belirtin
- Kayma - sipariş kayması
- Kar Al - puan cinsinden
- Zarar Durdurma - puan cinsinden
- SL Tral Start - takip eden başlangıç
- SL Puanları - puan cinsinden takip eden durdurma boyutu
Very profitable EA, with good risk reward ratio. It doesnt use martingale very safe system