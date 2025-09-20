No Indicator EA
- Uzman Danışmanlar
- Frank Paetsch
- Sürüm: 1.4
- Güncellendi: 20 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
No Indicator EA – makine mantığı. Sıfır tahmin.
Tam otomatik sistem; Donchian/“Turtle” kırılımı temelli, dünya çapında bilinen mekanik strateji ailesi. Gösterge yok: fiyat + zaman.
Öne çıkanlar:
-
Gösterge yok: yapısal zirve/dip kırılımları; isteğe bağlı ORB.
-
%100 mekanik: backtest = canlı mantık.
-
Güvenlik motoru: spread/oturum kapısı, stop/freeze tamponları (metaller), bekleyen emir TTL.
-
Maliyet bilinci: marj-uyumlu lot (kademeli düşüş), modify öncesi ön-kontrol.
-
Multi-chart: auto-magic, grafik başına P/L rozeti.
-
Doğrulama dostu: 130 spam yok, temiz rapor.
Kapsam: FX & altın, M30–D1.
Amaç: on yıllardır bilinen kırılım ailesine dayalı, disiplinli makine mantığıyla işlem.
Uyarı: Kaldıraçlı işlem risklidir; kâr garantisi yoktur.