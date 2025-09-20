No Indicator EA

No Indicator EA – makine mantığı. Sıfır tahmin.
Tam otomatik sistem; Donchian/“Turtle” kırılımı temelli, dünya çapında bilinen mekanik strateji ailesi. Gösterge yok: fiyat + zaman.

Öne çıkanlar:

  • Gösterge yok: yapısal zirve/dip kırılımları; isteğe bağlı ORB.

  • %100 mekanik: backtest = canlı mantık.

  • Güvenlik motoru: spread/oturum kapısı, stop/freeze tamponları (metaller), bekleyen emir TTL.

  • Maliyet bilinci: marj-uyumlu lot (kademeli düşüş), modify öncesi ön-kontrol.

  • Multi-chart: auto-magic, grafik başına P/L rozeti.

  • Doğrulama dostu: 130 spam yok, temiz rapor.

Kapsam: FX & altın, M30–D1.
Amaç: on yıllardır bilinen kırılım ailesine dayalı, disiplinli makine mantığıyla işlem.

Uyarı: Kaldıraçlı işlem risklidir; kâr garantisi yoktur.


