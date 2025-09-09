Aurum MT4

Aurum MT4 Bu bir   Açık Optimizasyon Parametreleri ve Gerçek Zamanlı Kurtarma Mekanizması ile Tam Otomatik Erişilebilir Sistem.

Only 7 Copies of 10 Left  for 245 $  

Next Price 550 $ 

Not    Grid   , Not    Martingale   , Not    AI    , Not    Neural Network. Default Settings for One chart    XAUUSD/GOLD M15 

Her pozisyonun her zaman bir   Sabit SL/TP   Ve   İşlem Kar Takibi (DPT) .  

Algoritmanın bir   Piyasa Volatilite Filtresi (MVF) , Yanlış Piyasa Girişlerini Önler.

Bu bir   Günlük Çıkış Stratejisi (DBS)   Erken dönemde   Amerika   İşlem Seansı.

Mevcut Varsayılan Ayarlar, Aralık 2020'den bugüne kadar optimize edildi ve tüm Real MT5 teklifleri ICM RAW dikkate alındı

Sistem   İsteğe bağlı olarak Pozisyonları Geri Yükler   Ertesi gün işlem sayısını artırarak.

Sistem tüm işlemleri birkaç parçaya böler, açık pozisyonun her bir parçası kendi   Sahip olmak   Kar Yönetimi .

Bu bir   Güvenli Algoritma , Her İşlem Büyük Spread'lerden, Güçlü Haberlerden ( NONFARM/FOMC ) ve Kaymalardan korunur.

Algoritma bağımsız olarak   Uyum sağlar   brokerinizin koşullarına (Spreadler, Gecikmeler, Kaymalar, Piyasa Boşlukları) göre   Gerçek zamanlı .

Sistem şunu kullanır:   Sanal Kar Takibi (VPT)   ile kombinasyon halinde   Sistemin davranışını broker'dan gizleyen TP/SL düzeltildi .

Öneriler

  • Algoritma spread ve kaymaya karşı hassas olabilir. İyi bir ICM/RAW/Pro/ECN aracı kurumu kullanmanızı öneririm;       
  • Sistem sürekli olarak tüm Broker Göstergelerini okur, bu nedenle VPS 24/7 kullanmak daha iyidir.
  • Danışman adaptif lot büyüklüğü hesaplamasını kullanır, ancak düşük kaldıraç (1:30 ve altı) durumunda, düşük sermayeli hesaplarda marj gereksinimleriyle ilgili sorunlar yaşanabilir.
  • Brokerinizi kontrol etmek için ilk 1-2 hafta Demo hesabını deneyin


