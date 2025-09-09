Aurum MT4 Bu bir Açık Optimizasyon Parametreleri ve Gerçek Zamanlı Kurtarma Mekanizması ile Tam Otomatik Erişilebilir Sistem.



Only 7 Copies of 10 Left for 245 $ Next Price 550 $



Not Grid , Not Martingale , Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart XAUUSD/GOLD M15

Her pozisyonun her zaman bir Sabit SL/TP Ve İşlem Kar Takibi (DPT) .

Algoritmanın bir Piyasa Volatilite Filtresi (MVF) , Yanlış Piyasa Girişlerini Önler.

Bu bir Günlük Çıkış Stratejisi (DBS) Erken dönemde Amerika İşlem Seansı.

Mevcut Varsayılan Ayarlar, Aralık 2020'den bugüne kadar optimize edildi ve tüm Real MT5 teklifleri ICM RAW dikkate alındı

Sistem İsteğe bağlı olarak Pozisyonları Geri Yükler Ertesi gün işlem sayısını artırarak.

Sistem tüm işlemleri birkaç parçaya böler, açık pozisyonun her bir parçası kendi Sahip olmak Kar Yönetimi .

Bu bir Güvenli Algoritma , Her İşlem Büyük Spread'lerden, Güçlü Haberlerden ( NONFARM/FOMC ) ve Kaymalardan korunur.

Algoritma bağımsız olarak Uyum sağlar brokerinizin koşullarına (Spreadler, Gecikmeler, Kaymalar, Piyasa Boşlukları) göre Gerçek zamanlı .

Sistem şunu kullanır: Sanal Kar Takibi (VPT) ile kombinasyon halinde Sistemin davranışını broker'dan gizleyen TP/SL düzeltildi .



Öneriler

Algoritma spread ve kaymaya karşı hassas olabilir. İyi bir ICM/RAW/Pro/ECN aracı kurumu kullanmanızı öneririm;

Sistem sürekli olarak tüm Broker Göstergelerini okur, bu nedenle VPS 24/7 kullanmak daha iyidir.

Danışman adaptif lot büyüklüğü hesaplamasını kullanır, ancak düşük kaldıraç (1:30 ve altı) durumunda, düşük sermayeli hesaplarda marj gereksinimleriyle ilgili sorunlar yaşanabilir.

Brokerinizi kontrol etmek için ilk 1-2 hafta Demo hesabını deneyin



