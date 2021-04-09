LTP Trade Manager MT5

LTP-Trade Manager: Ticaretinizin Tam Kontrolünü Elinize Alın


LTP-Trade Manager, hem manuel hem de yarı-otomatik tüccarlara operasyonları üzerinde tam kontrol sağlamak için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (EA). Kapsamlı bir ticaret yönetim paneli olarak işlev görerek, ticaret faaliyetlerinizin her yönünü verimli ve düzenli bir şekilde yönetmenizi sağlar. Risk yönetiminden hassas ticaret gerçekleştirmeye kadar eksiksiz özellik yelpazesiyle, LTP-Trade Manager MetaTrader platformunuzu geliştirmek için ideal araçtır.

Ana Özellikler:

  • Verimli Ticaret Yönetimi
    • Tek Tıkla İşlem: Al/Sat emirlerini tek tıklamayla anında gerçekleştirin.
    • Bilet Tabanlı Pozisyon Yönetimi: Her pozisyonu ayrı ayrı yönetin. Herhangi bir spesifik bilet için pozisyonları kapatabilir, kısmi kapatabilir, sl'yi başabaş noktasına ayarlayabilir veya bekleyen emirleri ve aktif işlemleri güncelleyebilirsiniz.
    • Toplu Emir Yönetimi: Tüm karlı aktif işlemleri, tüm zararla olan aktif işlemleri veya tüm aktif işlemleri bir kerede kapatın. Ayrıca tüm bekleyen emirleri kolayca silebilirsiniz (Limit, Stop veya Tümü).
    • Çoklu Emir & KZ: Çoklu Emir özelliği ile aynı anda birden fazla emir açın. Grafiğin sembolündeki Kar ve Zararınızı (KZ) hem Dolar ($) hem de yüzde (%) olarak izleyin.
    • Sihirli Numara: Emir ve bilet yönetimi gibi tüm EA fonksiyonları, her operasyonun diğer işlemlerle karışmadan sorunsuz çalışmasını sağlamak için bir Sihirli Numara etrafında merkezlenir.
  • Gelişmiş Risk Yönetimi
    • Özelleştirilebilir Hacim ve Risk: Beş farklı hacim türünden seçim yapın: Sabit Lotlar, Bakiye %, Özkaynak %, Para % ve Para Riski.
    • R:R Araçları ile Uyarlanabilir Risk Yönetimi: Bakiyenizin bir yüzdesi veya para yüzdesi bazında bir hacim seçtiğinizde, R:R Araçları o risk değerine göre ulaşılabilecek maksimum Zarar Durdur (SL) mesafesini belirleyecektir. EA daha sonra riskinizin korunmasını sağlamak için uygun lot büyüklüğünü otomatik olarak hesaplayacaktır.
    • İşlem Kısıtlamaları: Günlük, haftalık veya aylık maksimum işlem sayısı belirleyerek aşırı işlem yapmayı önleyin.
    • Otomatik Zarar-Kesme: Hesap düşüş yüzdesine dayalı Otomatik Zarar-Kesme özelliği ile maksimum düşüş toleransınızı ayarlayın.

  • Gelişmiş ve Bilgilendirici Özellikler
    • Tema Özelleştirmesi: Tercihinize uygun olarak karanlık ve açık temalar arasında geçiş yapın.
    • Otomatik Kaydet/Yükle: Bu EA tüm önemli ayarları (takip başlangıcı, takip durdur ve zarar-kesme gibi) otomatik olarak kaydeder, böylece ticaret platformu kapatıldığında veya kesintiye uğradığında hiçbir veri kaybolmaz.
    • Sanal Takip Durdur ve SL/TP: EA, komisyoncuya gönderilmeyen, EA tarafından yönetilen sanal bir Takip Durdur özelliğine sahiptir. SL/TP'nizi istediğiniz zaman sanal veya normal duruma dönüştürebilirsiniz.
    • Görsel R:R (Risk-Ödül) Aracı: Bu araç R:R oranını (örn. 1:3.00) ve Kar Al (TP) ile Zarar Durdur (SL) için dolar değerini ($) doğrudan grafik üzerinde gösterir.
    • Hesap ve İşlem Bilgileri: Bakiye, Özkaynak, Marj, Serbest Marj ve Düşüş gibi temel hesap istatistiklerini izleyin. Günlük, haftalık ve aylık karlarınızın geçmişini görün.

    • Demo Sürümleri: [MT5]



