Second Chart optional Mirror
- Göstergeler
- Vadym Popov
- Sürüm: 1.3
- Güncellendi: 21 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
İkinci Grafik isteğe bağlı Ayna göstergesi, alt penceredeki ikinci işlem enstrümanının grafiğini oluşturur. SMT sapmalarını (NASDAQ - S&P 500) analiz etmek için kullanışlıdır ve ayna ters çevirme fonksiyonu, zıt yönlü pariteleri (EURUSD - DXY) analiz etmenize olanak tanır. İşlem enstrümanlarının farklı işlem seans süreleri varsa, daha kısa işlem süresine sahip enstrüman alt pencereye yüklenmelidir.