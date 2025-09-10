Gold News AI - Profesyonel AI Destekli İşlem Sistemi

Kurumsal Seviye Canlı Haber Araştırması Gelişmiş AI Teknolojisi ile Buluşuyor

Gold News AI, canlı finansal haber analiziyle yapay zeka sistemlerini birleştirerek XAUUSD'de hassas işlem kararları sunan otomatik altın işlem teknolojisinin zirvesini temsil eder. Bu profesyonel seviye Expert Advisor, gerçek zamanlı web araştırma yetenekleri, gelişmiş risk yönetimi sistemleri ve esnek AI entegrasyonu sunar - tek bir API sağlayıcısıyla çalışır veya isteğe bağlı olarak gelişmiş doğruluk için her ikisini birleştirir.

Devrimci İkili AI Teknolojisi

Gelişmiş AI Model Entegrasyonu Gold News AI, en yeni modelleri destekleyen son teknoloji ikili AI sistemine sahiptir:

OpenAI Entegrasyonu : GPT-4.1, GPT-4.1-mini, GPT-5 (deneysel)

: GPT-4.1, GPT-4.1-mini, GPT-5 (deneysel) Claude Entegrasyonu : Claude-Opus-4.1, Claude-Sonnet-4, Claude-3.7-Sonnet

: Claude-Opus-4.1, Claude-Sonnet-4, Claude-3.7-Sonnet İkili AI Konsensüsü : Kurumsal seviye karar doğruluğu için her iki sistemi birleştirir

: Kurumsal seviye karar doğruluğu için her iki sistemi birleştirir WebSearch Entegrasyonu: Her iki AI sistemi de canlı web araştırma yeteneklerine sahiptir

Gerçek Zamanlı Pazar İstihbaratı Sistem her saat (yapılandırılabilir) kapsamlı pazar araştırması yapar ve şunları analiz eder:

Federal Reserve duyuruları ve para politikası değişiklikleri

Altın duyarlılığını etkileyen önemli jeopolitik olaylar

Canlı enflasyon verileri ve ekonomik gösterge yayınları

ABD Doları güç analizi ve para birimi korelasyonları

Merkez bankası faaliyetleri ve altın rezerv değişiklikleri

Gerçek zamanlı ekonomik tahminler vs gerçek sonuçlar

Profesyonel İşlem Mimarisi

Gelişmiş Stop Loss Sistemi Dört sofistike stop loss hesaplama yönteminden seçin:

AI Önerisi : AI hesaplı dinamik stop seviyeleri

: AI hesaplı dinamik stop seviyeleri Sabit Pipiler : Geleneksel sabit pip mesafeleri

: Geleneksel sabit pip mesafeleri Dönen Zaman Çerçevesi : 8 saat ile 30 gün arası dönen yüksek/düşük analizi

: 8 saat ile 30 gün arası dönen yüksek/düşük analizi Teknik Gösterge: ATR + Bollinger Bantları birleşik sistem

Akıllı Pozisyon Yönetimi

Pozisyon Kurtarma : EA yeniden başlatıldığında mevcut pozisyonları otomatik kurtarır

: EA yeniden başlatıldığında mevcut pozisyonları otomatik kurtarır Trend Onayı : MA + RSI birleşik teknik trend doğrulama

: MA + RSI birleşik teknik trend doğrulama Karşıt İşlem Kapama : Trend değiştiğinde çelişen pozisyonları kapatır

: Trend değiştiğinde çelişen pozisyonları kapatır Minimum Mesafe Uygulaması: Örtüşen pozisyon girişlerini önler

Çoklu İşlem Modları

AI Geliştirilmiş Mod : İkili model konsensüsü ile tam AI haber araştırması

: İkili model konsensüsü ile tam AI haber araştırması Sadece Teknik Mod : API anahtarları olmadan teknik göstergeler kullanarak çalışır

: API anahtarları olmadan teknik göstergeler kullanarak çalışır Sürekli İşlem: Yeni araştırma olmadan yerleşik trendlerde işlem yapar

Gelişmiş Risk Yönetimi Sistemleri

Profesyonel Takip Stop Sistemi

Akıllı Aktivasyon : Kar bazlı takip başlatma

: Kar bazlı takip başlatma Başabaş Koruma : Karlı olduğunda otomatik başabaş hareketi

: Karlı olduğunda otomatik başabaş hareketi Dinamik Ayarlamalar : Yapılandırılabilir takip mesafesi ve adım boyutu

: Yapılandırılabilir takip mesafesi ve adım boyutu Pozisyon Entegrasyonu: Tüm işlem modlarıyla sorunsuz çalışır

Akıllı Korunma Sistemi (İsteğe Bağlı)

Karşı Pozisyon Yönetimi : Önemli kayıplar sırasında koruyucu korunmalar açar

: Önemli kayıplar sırasında koruyucu korunmalar açar Teknik Sinyal Entegrasyonu : MA çaprazlama ve RSI dönüş tespiti

: MA çaprazlama ve RSI dönüş tespiti Hacim Bazlı Korunma : Orijinal pozisyonun yüzdesi olarak yapılandırılabilir korunma boyutu

: Orijinal pozisyonun yüzdesi olarak yapılandırılabilir korunma boyutu Otomatik Çift Kapama: Birleşik kar hedefine ulaşıldığında korunma çiftlerini kapatır

Gelişmiş Kurtarma Sistemi (İsteğe Bağlı)

Izgara Bazlı Kurtarma : Düşüş dönemlerinde otomatik pozisyon açma

: Düşüş dönemlerinde otomatik pozisyon açma Dinamik Hacim Hesaplama : Dört hacim modu (Çarpan, Artı, Birleşik)

: Dört hacim modu (Çarpan, Artı, Birleşik) Akıllı Izgara Seviyeleri : Çarpan ilerlemesi ile yapılandırılabilir aralık

: Çarpan ilerlemesi ile yapılandırılabilir aralık Kısmi Kapama Sistemi : Kayıp azaltma için akıllı örtüşme kapama

: Kayıp azaltma için akıllı örtüşme kapama Düşüş Dondurma: Aşırı düşüş seviyelerinde acil durum

Yapılandırma Seçenekleri

AI Araştırma Ayarları

Araştırma aralığı (varsayılan: 60 dakika, yapılandırılabilir)

Haber kaynağı seçimi (Fed, jeopolitik, enflasyon, dolar analizi)

API zaman aşımı ve yeniden deneme yapılandırması

İkili AI konsensüs modu aktivasyonu

Pozisyon Yönetimi

Lot boyutu modu: Sabit veya otomatik risk hesaplama

Maksimum eşzamanlı işlemler (varsayılan: 3)

Pozisyonlar arası minimum mesafe (varsayılan: 150 puan)

Stop loss modu seçimi ve zaman çerçevesi yapılandırması

Gelişmiş Sistemler (İsteğe Bağlı)

Korunma sistemi: Aktivasyon eşikleri ve hacim ayarları

Kurtarma sistemi: Düşüş tetikleyicileri ve ızgara parametreleri

Takip stop: Mesafe, adım boyutu ve aktivasyon ayarları

Teknik onay: Sıkı veya gevşek hizalama modları

Kurulum Gereksinimleri

Platform Uyumluluğu

MetaTrader 5 (gerekli)

AI API erişimi için kararlı internet bağlantısı

Harici API çağrıları için WebRequest izinleri

XAUUSD/Altın varyantlarını destekleyen herhangi bir düzenlenmiş broker

API Kurulumu (Tam AI İşlevselliği İçin Gerekli)

AI destekli haber araştırması için OpenAI API anahtarı

İkili AI konsensüs modu için Claude API anahtarı

Yeni API kullanıcıları için tipik olarak mevcut başlangıç kredileri

Hata işleme ile profesyonel API yönetimi

Minimum Özellikler

Hesap bakiyesi: $500+ önerilen (gelişmiş sistemler için $2000+)

Sembol: XAUUSD veya herhangi bir altın varyantı (otomatik tespit)

Herhangi bir zaman çerçevesi (sistem bağımsız çalışır)

24/7 işletim için VPS önerilen

Tam Geri Test Neden Mümkün Değil

Sistemin temel işlevselliği şu nedenlerle canlı işlem ortamı gerektirir:

Gerçek Zamanlı AI API Entegrasyonu : Canlı haber araştırması tarihsel olarak kopyalanamaz

: Canlı haber araştırması tarihsel olarak kopyalanamaz Dinamik Web Araştırması : Mevcut ekonomik olaylar tarihsel verilerde mevcut değil

: Mevcut ekonomik olaylar tarihsel verilerde mevcut değil Canlı Ekonomik Olay Korelasyonu : Pazar bağlamı gerçek zamanlı koşullara bağlıdır

: Pazar bağlamı gerçek zamanlı koşullara bağlıdır WebSearch İşlevselliği: AI web araştırması mevcut internet erişimi gerektirir

Strategy Tester sadece teknik gösterge performansını gösterebilir, bu sistemin benzersiz değer önerisini tanımlayan tam AI geliştirilmiş yetenekleri değil.

Performans Özellikleri

Kurumsal Kalite Yaklaşımı Gold News AI nicelikten çok niteliğe odaklanır, sadece AI araştırması mevcut pazar koşulları, ekonomik veriler ve önemli haber olaylarına dayalı yüksek olasılıklı fırsatları belirlediğinde işlemleri gerçekleştirir.

Uyarlanabilir Pazar Tepkisi Sistem değişen koşullara şunlar aracılığıyla otomatik olarak uyum sağlar:

Sürekli canlı haber izleme ve analizi

Gerçek zamanlı ekonomik olay ile altın fiyat hareketleri korelasyonu

Pazar volatilitesine dayalı dinamik pozisyon boyutlandırma

AI konsensüsüne dayalı akıllı giriş ve çıkış zamanlaması

Profesyonel Seviye Özellikler Perakende erişilebilirlik ile birleştirilmiş kurumsal seviye pazar analizi gerektiren ciddi yatırımcılar için tasarlanmıştır. Sistemin modüler tasarımı, profesyonel seviye risk yönetimini korurken yatırımcıların sadece ihtiyaç duydukları özellikleri etkinleştirmesine olanak tanır.

Önemli Feragatnameler

İşlem Riski Uyarısı: Döviz ve CFD işlemleri önemli kayıp riski içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile işlem yapın.

AI Teknoloji Bildirimi: Bu yazılım kesinti yaşayabilecek veya ek maliyetlere neden olabilecek üçüncü taraf AI hizmetlerini kullanır. AI yanıtları hesaplama çıktılarıdır ve finansal tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. AI işlevselliği için internet bağlantısı esastır.

Geri Test Sınırlamaları: Tam sistem işlevselliği gerçek zamanlı AI entegrasyonu nedeniyle canlı işlem ortamı gerektirir. Strategy Tester sadece teknik gösterge performansını gösterir, tam AI geliştirilmiş yetenekleri değil.

Gold News AI, otomatik işlem teknolojisinde önemli bir ilerlemeyi temsil eder ve yatırımcılara akıllı AI destekli haber araştırması ve gerçek zamanlı pazar analizi ile altın pazar katılımı için sofistike bir araç sunar.