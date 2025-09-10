Gold News AI

Gold News AI - Profesyonel AI Destekli İşlem Sistemi

Kurumsal Seviye Canlı Haber Araştırması Gelişmiş AI Teknolojisi ile Buluşuyor

Gold News AI, canlı finansal haber analiziyle yapay zeka sistemlerini birleştirerek XAUUSD'de hassas işlem kararları sunan otomatik altın işlem teknolojisinin zirvesini temsil eder. Bu profesyonel seviye Expert Advisor, gerçek zamanlı web araştırma yetenekleri, gelişmiş risk yönetimi sistemleri ve esnek AI entegrasyonu sunar - tek bir API sağlayıcısıyla çalışır veya isteğe bağlı olarak gelişmiş doğruluk için her ikisini birleştirir.

Canlı İşlem Sonuçları: Canlı Sinyali Görüntüle

Kullanıcı Kılavuzu ve Kurulum Rehberi: Tam Kurulum Talimatları

Geri Test Bilgileri: Bu EA Neden Geri Test Edilemez

Devrimci İkili AI Teknolojisi

Gelişmiş AI Model Entegrasyonu Gold News AI, en yeni modelleri destekleyen son teknoloji ikili AI sistemine sahiptir:

  • OpenAI Entegrasyonu: GPT-4.1, GPT-4.1-mini, GPT-5 (deneysel)
  • Claude Entegrasyonu: Claude-Opus-4.1, Claude-Sonnet-4, Claude-3.7-Sonnet
  • İkili AI Konsensüsü: Kurumsal seviye karar doğruluğu için her iki sistemi birleştirir
  • WebSearch Entegrasyonu: Her iki AI sistemi de canlı web araştırma yeteneklerine sahiptir

Gerçek Zamanlı Pazar İstihbaratı Sistem her saat (yapılandırılabilir) kapsamlı pazar araştırması yapar ve şunları analiz eder:

  • Federal Reserve duyuruları ve para politikası değişiklikleri
  • Altın duyarlılığını etkileyen önemli jeopolitik olaylar
  • Canlı enflasyon verileri ve ekonomik gösterge yayınları
  • ABD Doları güç analizi ve para birimi korelasyonları
  • Merkez bankası faaliyetleri ve altın rezerv değişiklikleri
  • Gerçek zamanlı ekonomik tahminler vs gerçek sonuçlar

Profesyonel İşlem Mimarisi

Gelişmiş Stop Loss Sistemi Dört sofistike stop loss hesaplama yönteminden seçin:

  • AI Önerisi: AI hesaplı dinamik stop seviyeleri
  • Sabit Pipiler: Geleneksel sabit pip mesafeleri
  • Dönen Zaman Çerçevesi: 8 saat ile 30 gün arası dönen yüksek/düşük analizi
  • Teknik Gösterge: ATR + Bollinger Bantları birleşik sistem

Akıllı Pozisyon Yönetimi

  • Pozisyon Kurtarma: EA yeniden başlatıldığında mevcut pozisyonları otomatik kurtarır
  • Trend Onayı: MA + RSI birleşik teknik trend doğrulama
  • Karşıt İşlem Kapama: Trend değiştiğinde çelişen pozisyonları kapatır
  • Minimum Mesafe Uygulaması: Örtüşen pozisyon girişlerini önler

Çoklu İşlem Modları

  • AI Geliştirilmiş Mod: İkili model konsensüsü ile tam AI haber araştırması
  • Sadece Teknik Mod: API anahtarları olmadan teknik göstergeler kullanarak çalışır
  • Sürekli İşlem: Yeni araştırma olmadan yerleşik trendlerde işlem yapar

Gelişmiş Risk Yönetimi Sistemleri

Profesyonel Takip Stop Sistemi

  • Akıllı Aktivasyon: Kar bazlı takip başlatma
  • Başabaş Koruma: Karlı olduğunda otomatik başabaş hareketi
  • Dinamik Ayarlamalar: Yapılandırılabilir takip mesafesi ve adım boyutu
  • Pozisyon Entegrasyonu: Tüm işlem modlarıyla sorunsuz çalışır

Akıllı Korunma Sistemi (İsteğe Bağlı)

  • Karşı Pozisyon Yönetimi: Önemli kayıplar sırasında koruyucu korunmalar açar
  • Teknik Sinyal Entegrasyonu: MA çaprazlama ve RSI dönüş tespiti
  • Hacim Bazlı Korunma: Orijinal pozisyonun yüzdesi olarak yapılandırılabilir korunma boyutu
  • Otomatik Çift Kapama: Birleşik kar hedefine ulaşıldığında korunma çiftlerini kapatır

Gelişmiş Kurtarma Sistemi (İsteğe Bağlı)

  • Izgara Bazlı Kurtarma: Düşüş dönemlerinde otomatik pozisyon açma
  • Dinamik Hacim Hesaplama: Dört hacim modu (Çarpan, Artı, Birleşik)
  • Akıllı Izgara Seviyeleri: Çarpan ilerlemesi ile yapılandırılabilir aralık
  • Kısmi Kapama Sistemi: Kayıp azaltma için akıllı örtüşme kapama
  • Düşüş Dondurma: Aşırı düşüş seviyelerinde acil durum

Yapılandırma Seçenekleri

AI Araştırma Ayarları

  • Araştırma aralığı (varsayılan: 60 dakika, yapılandırılabilir)
  • Haber kaynağı seçimi (Fed, jeopolitik, enflasyon, dolar analizi)
  • API zaman aşımı ve yeniden deneme yapılandırması
  • İkili AI konsensüs modu aktivasyonu

Pozisyon Yönetimi

  • Lot boyutu modu: Sabit veya otomatik risk hesaplama
  • Maksimum eşzamanlı işlemler (varsayılan: 3)
  • Pozisyonlar arası minimum mesafe (varsayılan: 150 puan)
  • Stop loss modu seçimi ve zaman çerçevesi yapılandırması

Gelişmiş Sistemler (İsteğe Bağlı)

  • Korunma sistemi: Aktivasyon eşikleri ve hacim ayarları
  • Kurtarma sistemi: Düşüş tetikleyicileri ve ızgara parametreleri
  • Takip stop: Mesafe, adım boyutu ve aktivasyon ayarları
  • Teknik onay: Sıkı veya gevşek hizalama modları

Kurulum Gereksinimleri

Platform Uyumluluğu

  • MetaTrader 5 (gerekli)
  • AI API erişimi için kararlı internet bağlantısı
  • Harici API çağrıları için WebRequest izinleri
  • XAUUSD/Altın varyantlarını destekleyen herhangi bir düzenlenmiş broker

API Kurulumu (Tam AI İşlevselliği İçin Gerekli)

  • AI destekli haber araştırması için OpenAI API anahtarı
  • İkili AI konsensüs modu için Claude API anahtarı
  • Yeni API kullanıcıları için tipik olarak mevcut başlangıç kredileri
  • Hata işleme ile profesyonel API yönetimi

Minimum Özellikler

  • Hesap bakiyesi: $500+ önerilen (gelişmiş sistemler için $2000+)
  • Sembol: XAUUSD veya herhangi bir altın varyantı (otomatik tespit)
  • Herhangi bir zaman çerçevesi (sistem bağımsız çalışır)
  • 24/7 işletim için VPS önerilen

Tam Geri Test Neden Mümkün Değil

Sistemin temel işlevselliği şu nedenlerle canlı işlem ortamı gerektirir:

  • Gerçek Zamanlı AI API Entegrasyonu: Canlı haber araştırması tarihsel olarak kopyalanamaz
  • Dinamik Web Araştırması: Mevcut ekonomik olaylar tarihsel verilerde mevcut değil
  • Canlı Ekonomik Olay Korelasyonu: Pazar bağlamı gerçek zamanlı koşullara bağlıdır
  • WebSearch İşlevselliği: AI web araştırması mevcut internet erişimi gerektirir

Strategy Tester sadece teknik gösterge performansını gösterebilir, bu sistemin benzersiz değer önerisini tanımlayan tam AI geliştirilmiş yetenekleri değil.

Performans Özellikleri

Kurumsal Kalite Yaklaşımı Gold News AI nicelikten çok niteliğe odaklanır, sadece AI araştırması mevcut pazar koşulları, ekonomik veriler ve önemli haber olaylarına dayalı yüksek olasılıklı fırsatları belirlediğinde işlemleri gerçekleştirir.

Uyarlanabilir Pazar Tepkisi Sistem değişen koşullara şunlar aracılığıyla otomatik olarak uyum sağlar:

  • Sürekli canlı haber izleme ve analizi
  • Gerçek zamanlı ekonomik olay ile altın fiyat hareketleri korelasyonu
  • Pazar volatilitesine dayalı dinamik pozisyon boyutlandırma
  • AI konsensüsüne dayalı akıllı giriş ve çıkış zamanlaması

Profesyonel Seviye Özellikler Perakende erişilebilirlik ile birleştirilmiş kurumsal seviye pazar analizi gerektiren ciddi yatırımcılar için tasarlanmıştır. Sistemin modüler tasarımı, profesyonel seviye risk yönetimini korurken yatırımcıların sadece ihtiyaç duydukları özellikleri etkinleştirmesine olanak tanır.

Önemli Feragatnameler

İşlem Riski Uyarısı: Döviz ve CFD işlemleri önemli kayıp riski içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile işlem yapın.

AI Teknoloji Bildirimi: Bu yazılım kesinti yaşayabilecek veya ek maliyetlere neden olabilecek üçüncü taraf AI hizmetlerini kullanır. AI yanıtları hesaplama çıktılarıdır ve finansal tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. AI işlevselliği için internet bağlantısı esastır.

Geri Test Sınırlamaları: Tam sistem işlevselliği gerçek zamanlı AI entegrasyonu nedeniyle canlı işlem ortamı gerektirir. Strategy Tester sadece teknik gösterge performansını gösterir, tam AI geliştirilmiş yetenekleri değil.

Gold News AI, otomatik işlem teknolojisinde önemli bir ilerlemeyi temsil eder ve yatırımcılara akıllı AI destekli haber araştırması ve gerçek zamanlı pazar analizi ile altın pazar katılımı için sofistike bir araç sunar.

