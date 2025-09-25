Quantum Emperor Pro DM

En iyi canlı ticaret deneyimi ve en iyi geriye dönük test sonuçları için IC Markets'ı öneriyoruz.

⚡ Quantum Emperor Pro — Deneme Sürümü ⚡

Quantum Emperor Pro'nun Deneme Sürümüne hoş geldiniz. Bu sürüm, bir satın alma yapmadan önce EA'nın canlı koşullarda nasıl çalıştığını değerlendirme fırsatı vermek için tasarlanmıştır. Sadece XAUUSD M5 grafiğine en az $500 önerilen bakiye ile ekleyin ve varsayılan stratejiyi kullanarak nasıl işlem yaptığını gözlemleyin. Daha aktif piyasa koşullarında ek işlemlerin nasıl açıldığını görmek için scalping modunu da etkinleştirebilirsiniz.

🚧 Bu Denemenin Önemli Sınırlamaları

  • Deneme süresi, ilk çalıştırmadan 30 gün sonra otomatik olarak sona erer.
  • Bu sürüm geriye dönük test için uygun değildir. Strateji test cihazı değerlendirmeleri için lütfen tam sürümü kullanın.
  • Güvenli ve tutarlı test koşulları sağlamak amacıyla risk seviyesi ORTA olarak kilitlenmiştir.
  • Bu sürümde sabit lot büyüklüğü ile ticaret devre dışıdır.
  • İşlem başına maksimum lot büyüklüğü yalnızca 1.00 lot ile sınırlıdır.

Bu kısıtlamalar, sistemi aşırı risk almadan güvenli bir şekilde test edebilmeniz için kasıtlı olarak yapılmıştır. Bu denemenin amacı, EA'nın gerçek piyasa koşullarındaki potansiyelini doğrulamanıza yardımcı olmaktır. Performanstan emin olduğunuzda, tüm özelliklerin kilidinin açıldığı tam sürüme geçebilirsiniz. Tam sürüm, sınırsız kullanım, risk ayarlarında tam esneklik, sabit lotlar için destek, daha yüksek lot boyutları ve stratejilerin tam özelleştirilmesini sağlar.

Önerilen Broker: IC Markets veya düşük spreadler ve güvenilir işlem yürütme sunan herhangi başka saygın bir broker.

