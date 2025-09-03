Fakey Premium Entry Finder, "fiyat tuzakları" (boğa tuzağı, ayı tuzağı) veya "sahte kırılmalar" olarak da bilinen güçlü geri dönüş mum formasyonlarını bulmak için tasarlanmış profesyonel bir teknik analiz aracıdır.





Fakey'nin en belirgin özelliği, piyasa tuzaklarına karşı uyarı yapabilmesidir. Özellikle, fiyat bir konsolidasyon alanını (Inside Bar) kırdığında ancak ardından hızla ters yönde döndüğünde, Fakey bunu tanımlar ve uyarır, deneyimsiz yatırımcıların tuzağa düşmesini engeller. Bu fenomen, büyük kurumların manipülasyonunu yansıttığı gibi, alıcılar ve satıcılar arasındaki psikolojik dinamik ve kontrol değişimini de gösterir.





Fakey Premium Entry Finder Göstergesi ile Etkili Ticaret Rehberi





Bu makale, göstergenin özelleştirilebilir işlevlerini ayrıntılı olarak anlatacaktır.





Giriş Sinyallerini Tanımlama

Fakey Premium Entry Finder göstergesi, iki ana Fakey modelini otomatik olarak algılar. Geçerli bir model göründüğünde, gösterge grafikte Giriş (Entry) ve Zararı Durdur (Stop Loss) gibi önemli seviyeleri otomatik olarak belirler.

Sinyal doğruluğunu artırmak için, SMA (Basit Hareketli Ortalama) trend filtresini (örneğin SMA 50 ve SMA 200) etkinleştirebilirsiniz. Bu filtre, trende karşı olan sinyalleri eleyerek sadece ana piyasa trendiyle uyumlu ticaret fırsatlarını göstermeye yardımcı olur.





Sinyalleri Onaylama ve İşlemleri Yönetme





Giriş sinyallerini onaylama: Bir mum çubuğu, tanımlanan Giriş seviyesinin ötesinde kapandığında, gösterge bir onay oku gösterecektir. Bu, bir işlem gerçekleştirirken daha güvende hissetmenize yardımcı olan ek bir onay katmanıdır.





Risk yönetimi ve başarısız sinyaller: Fiyat, Zararı Durdur seviyesine karşı hareket ederse, gösterge bir başarısız sinyal (Fakey Failure Reversal) tanımlar ve bir uyarı oku gösterir. Bu sinyal, sadece risk yönetimini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda yüksek kar potansiyeli olan ters bir giriş fırsatı da önerir.





Akıllı çıkış noktaları: PSAR (Parabolik SAR) noktaları ve PSAR çıkış okları, trendin ne zaman tersine döneceğini uyarmak için görünerek, kârınızı korumak için işlemden zamanında çıkmaya karar vermenize yardımcı olur.





Otomatik sinyal taraması: Tarayıcı özelliğini kullanarak birden fazla döviz çifti ve zaman diliminde Fakey sinyallerini otomatik olarak tarayın. Bu, tüm piyasadaki hiçbir ticaret fırsatını kaçırmamanızı sağlar.





Fakey Premium Entry Finder Neden Vazgeçilmez Bir Yardımcıdır





Doğru ve Çeşitli Sinyalleri Otomatik Olarak Algılar 🎯

Gösterge, Fakey modelinin en güçlü iki varyantını otomatik olarak tanımlar ve uyarır.





Gelişmiş Sinyal Filtresi - Kazanma Oranını Artırır 📈

Profesyonel filtreler sayesinde, gürültülü sinyalleri ortadan kaldırır ve yalnızca en yüksek başarı olasılığına sahip fırsatlara odaklanır.





Çoklu Para Birimi ve Çoklu Zaman Dilimi Gösterge Paneli (Tarayıcı) ⏱️

Hiçbir fırsatı kaçırmayın: Tek bir grafikten (Market Watch veya özel bir listeden) birden fazla zaman diliminde (M15, H1, H4, D1...) tüm piyasayı tarayın.

Maksimum zaman tasarrufu: Düzinelerce grafik açmak zorunda kalmak yerine, potansiyel bir sinyal belirdiğinde gösterge paneli sizi anında bilgilendirir.





Kapsamlı ve Görsel İşlem Yönetimi 📊

Mükemmel bir işlem için gerekli tüm unsurlar grafikte görsel olarak görüntülenir:

Giriş (Entry), Zararı Durdur (Stop Loss) ve Kâr Al (Take Profit) çizgileri net bir şekilde çizilir.

Esnek SL/TP hesaplaması: ATR katına (piyasa volatilitesine uyum sağlar), Risk:Ödül (R:R) oranına veya sabit bir puan sayısına dayalı hesaplamayı destekler.





Profesyonel Yatırımcılar İçin Strateji 🧠

Sinyal başarısız olduğunda işlem yapma (Fakey Failure Reversal): Göstergenin, bir Fakey modelinin ne zaman başarısız olduğunu ve büyük kar potansiyeli olan ters bir giriş fırsatı yarattığını belirlemesine yardımcı olan son derece güçlü bir özelliktir.

PSAR kullanarak Dinamik Zararı Durdur (Trailing Stop): Kârınızı optimize etmek ve pozisyonunuzu korumak için zararı durdur noktasını piyasa trendiyle birlikte otomatik olarak hareket ettirir.





Akıllı ve Anında Uyarı Sistemi 🔔

Yeni bir sinyal göründüğünde veya fiyat bir girişi onayladığında anında bildirimler alın, böylece hiçbir önemli ticaret anını kaçırmazsınız.