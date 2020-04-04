Major trader NG MT4

Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/XXXX

Kurulum Kılavuzu: https://www.mql5.com/en/blogs/post/XXXXX

Pazarlama Teklifi: Major trader NG’i özel indirimli fiyat 110 ile kapın, sonraki fiyat: 168 (9/10 kopya kaldı).


Akıllı, Yapılandırılmış, Stresiz Ticaret'e Hoş Geldiniz

Major trader NG sadece başka bir uzman danışman değil - verimlilik, disiplin ve tutarlı sonuçlar için tasarlanmış sessiz bir ticaret partneridir. İster küçük bir hesap yönetiyor olun, ister bir prop firması ile çalışıyor olun, bu EA mantık odaklı işlem gerçekleştirme ve akıllı sermaye koruması ile yolda kalmanıza yardımcı olur.


Temel Motor: Major trader NG’i Besleyen Nedir

Bileşen Amacı
Volatilite Nabzı Piyasa aktif hale geldiğinde girişleri zamanlamak için volatilite dalgalanmalarını kullanır
Risk Katmanı Yerleşik SL, TP ve takip eden durdurma mantığı — martingale yok, grid yok


Neden Major trader NG Kullanmalısınız?

  • Ultra-Basit Dağıtım: yalnızca bir grafiğe yükleyin — UK100 üzerinde M15. Birden fazla çift veya şablonu yönetmeye gerek yok.
  • Tamamen Otonom: Girişten çıkışa, Major trader NG her işlemi manuel giriş olmadan yönetir.
  • Uyumlu Zeka: Piyasa trendliyse ya da dalgalanıyorsa, iç mantık tutarlılığı korumak için ayarlanır.


Özellikler

Parametre Ayrıntılar
Gerekli Grafik UK100 (Zaman Dilimi: M15)
Minimum Depozito $100
Desteği Olan Semboller UK100,US30,US500
Hesap Türleri Standart, ECN, Prop Firma Hesapları


    Kimin için?

    Major trader NG, aşağıdakiler için idealdir:

    • Güvenilir pasif ticaret çözümleri arayanlar
    • Manuel ticareti tamamlamak için otomatik bir araca ihtiyaç duyan uzmanlar
    • Algotic ticarete düşük bakım ile giriş yapmak isteyen yeni başlayanlar

    Nasıl Başlanır

    Başlamak basit:

    1. Major trader NG’i tek bir grafiğe bağlayın: UK100 üzerinde M15
    2. İstediğiniz riski ve ticaret zamanlarını ayarlayın
    3. Aktif hale getirin ve EA’nın işlemlerinizi yönetmesini sağlayın


