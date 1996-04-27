Risk Calculattor

İşlemlerinizin potansiyel kâr ve zararını doğrudan grafik üzerinde anında hesaplayın. Çevik ve hassas risk yönetimi için vazgeçilmez bir araç.

Genel Bakış

Risk Calculattor, hız ve doğruluğa değer veren yatırımcılar için vazgeçilmez bir araçtır. Zarar Durdur ve Kâr Al seviyelerinizin finansal değerini manuel olarak hesaplamaktan sıkıldınız mı? Bu Uzman Danışman, grafiğinize doğrudan sezgisel bir panel ekleyerek, emri vermeden saniyeler içinde bir işlemin riskini ve getirisini görselleştirmenizi sağlar.

Temiz, yüksek performanslı bir arayüze sahip olan bu araç, grafiğinizi karıştırmadan veya bilgisayarınızı yavaşlatmadan önemli bilgiler sunarak ticaret ortamınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Ana Özellikler

  • Anında Hesaplama: Lot büyüklüğünü, Kâr Al ve Zarar Durdur için puan mesafesini girin ve anında hesap para biriminizdeki karşılık gelen değerleri görün.
  • 📈 Sezgisel Grafik Üzeri Arayüz: Teknik analizinizi engellemeyecek şekilde konumlandırılmış modern ve kullanıcı dostu bir panel.
  • 💲 Gerçek Zamanlı Puan Değeri: Hesap makinesi, mevcut sembol için her bir puanın (tick değeri) parasal değerini göstererek oynaklığı daha iyi anlamanıza yardımcı olur.
  • 🌐 Evrensel Uyumluluk: MetaTrader 5 platformunuzdaki herhangi bir sembolle (Forex, endeksler, emtialar vb.) mükemmel çalışır.
  • Hafif ve Verimli: Minimum kaynak tüketecek şekilde tasarlanmıştır, platformunuzun hızlı ve duyarlı kalmasını sağlar.

Nasıl Kullanılır

  1. Uzman Danışmanı herhangi bir grafiğe ekleyin.
  2. Hesap makinesi paneli sağ üst köşede görünecektir.
  3. Lot Size, Take (pts) ve Stop (pts) alanlarına istediğiniz değerleri girin.
  4. "Calculate" düğmesine tıklayın.
  5. "Take" (kâr) ve "Stop" (zarar) için finansal sonuçlar anında görüntülenecektir.

Risk yönetiminizi optimize edin ve daha akıllı, daha bilinçli ticaret kararları alın. Risk Calculattor'ı edinin ve işlem öncesi analizinizi bir üst seviyeye taşıyın!

Session Highlighter Pro
Jhonatan Wilson Dos Santos De Morais
Göstergeler
Session Highlighter Pro: Piyasa Seanslarını Görselleştirin ve Fethedin! Grafikte hangi işlem seansında (Asya, Londra veya New York) olduğunuzu anlamaya çalışırken hiç kayboldunuz mu? Session Highlighter Pro , en önemli zaman dilimlerini doğrudan grafiğiniz üzerine net ve otomatik olarak çizerek bu sorunu çözen nihai araçtır. Bu gösterge, her seansın periyotlarını renklendirmekle kalmaz, aynı zamanda her birinin en yüksek ve en düşük seviyelerini gösteren hassas bir kanal çizer. Bu, grafiğinizi
FREE
Trade Notifier Pro for Telegram
Jhonatan Wilson Dos Santos De Morais
Yardımcı programlar
Tam Kullanım Kılavuzu Mevcut! En iyi kurulum ve ayar deneyimini sağlamak için, bilmeniz gereken her şeyi kapsayan eksiksiz ve ayrıntılı bir kullanım kılavuzu oluşturduk. Kılavuz 11 dilde mevcuttur ve HTML formatında olduğu için gezinmesi basit ve sezgiseldir. İstediğiniz zaman kolayca indirip başvurabilirsiniz. Kullanım Kılavuzu Amacımız deneyiminizin mükemmel olmasıdır. Kılavuzdaki tüm talimatları izlemenize rağmen hala herhangi bir zorlukla karşılaşırsanız, lütfen bana özel mesaj göndermek
