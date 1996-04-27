İşlemlerinizin potansiyel kâr ve zararını doğrudan grafik üzerinde anında hesaplayın. Çevik ve hassas risk yönetimi için vazgeçilmez bir araç.

Genel Bakış

Risk Calculattor, hız ve doğruluğa değer veren yatırımcılar için vazgeçilmez bir araçtır. Zarar Durdur ve Kâr Al seviyelerinizin finansal değerini manuel olarak hesaplamaktan sıkıldınız mı? Bu Uzman Danışman, grafiğinize doğrudan sezgisel bir panel ekleyerek, emri vermeden saniyeler içinde bir işlemin riskini ve getirisini görselleştirmenizi sağlar.

Temiz, yüksek performanslı bir arayüze sahip olan bu araç, grafiğinizi karıştırmadan veya bilgisayarınızı yavaşlatmadan önemli bilgiler sunarak ticaret ortamınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Ana Özellikler

✅ Anında Hesaplama: Lot büyüklüğünü, Kâr Al ve Zarar Durdur için puan mesafesini girin ve anında hesap para biriminizdeki karşılık gelen değerleri görün.

Lot büyüklüğünü, Kâr Al ve Zarar Durdur için puan mesafesini girin ve anında hesap para biriminizdeki karşılık gelen değerleri görün. 📈 Sezgisel Grafik Üzeri Arayüz: Teknik analizinizi engellemeyecek şekilde konumlandırılmış modern ve kullanıcı dostu bir panel.

Teknik analizinizi engellemeyecek şekilde konumlandırılmış modern ve kullanıcı dostu bir panel. 💲 Gerçek Zamanlı Puan Değeri: Hesap makinesi, mevcut sembol için her bir puanın ( tick değeri ) parasal değerini göstererek oynaklığı daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

Hesap makinesi, mevcut sembol için her bir puanın ( ) parasal değerini göstererek oynaklığı daha iyi anlamanıza yardımcı olur. 🌐 Evrensel Uyumluluk: MetaTrader 5 platformunuzdaki herhangi bir sembolle (Forex, endeksler, emtialar vb.) mükemmel çalışır.

MetaTrader 5 platformunuzdaki herhangi bir sembolle (Forex, endeksler, emtialar vb.) mükemmel çalışır. ⚡ Hafif ve Verimli: Minimum kaynak tüketecek şekilde tasarlanmıştır, platformunuzun hızlı ve duyarlı kalmasını sağlar.

Nasıl Kullanılır

Uzman Danışmanı herhangi bir grafiğe ekleyin. Hesap makinesi paneli sağ üst köşede görünecektir. Lot Size, Take (pts) ve Stop (pts) alanlarına istediğiniz değerleri girin. "Calculate" düğmesine tıklayın. "Take" (kâr) ve "Stop" (zarar) için finansal sonuçlar anında görüntülenecektir.

Risk yönetiminizi optimize edin ve daha akıllı, daha bilinçli ticaret kararları alın. Risk Calculattor'ı edinin ve işlem öncesi analizinizi bir üst seviyeye taşıyın!