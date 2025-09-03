Babylon Trader, antik Babil'in efsanevi zenginliğinden ilham alan gelişmiş bir MT5 Uzman Danışmanıdır. XAUUSD (Altın) ticareti için özel olarak tasarlanan bu danışman, trend takip stratejilerini dinamik destek/direnç seviyeleriyle birleştirerek dalgalı piyasalarda kârlı fırsatlar yakalar. Aşamalı giriş noktaları, özelleştirilebilir lot büyüklükleri ve takip eden stop emirleri veya düşüş limitleri gibi risk yönetimi araçlarıyla bu danışman, disiplinli ve otomatik alım satım yoluyla "antik zenginlik şehrinizi" inşa etmenizi hedefler.





İşlem Stratejisi

Babylon Trader, Altın'ın benzersiz fiyat hareketleri için optimize edilmiş, net ve kural tabanlı bir sistemle çalışır:





Trend Tespiti: Yükseliş veya düşüş trendlerini belirlemek için H1 zaman diliminde Üstel Hareketli Ortalamaları (Hızlı EMA: 12, Yavaş EMA: 26) kullanır. Alım sinyalleri yükseliş trendlerinde, satış sinyalleri ise düşüş trendlerinde tetiklenir.





Destek/Direnç Bölgeleri: D1'deki bir önceki günün en yüksek/en düşük seviyelerinden seviyeler çizerek, giriş tetikleyicileri için "yakın bölgeler" (varsayılan 50 pip) oluşturur. İşlemler, yükseliş trendlerinde destek veya düşüş trendlerinde direnç yakınında açılır ve ek orta aralıklı girişler mevcuttur.





Aşamalı Girişler: Üç lot büyüklüğü (varsayılan: 0,15, 0,10, 0,05) ve karşılık gelen kar al emirleri (800, 600, 400 pip) içeren kademeli bir yaklaşım kullanır. Aşamalar arasında 15 dakika bekler ve fiyat hareketinin onayını kontrol eder ve ardından yükselişe geçer.





Risk Yönetimi: Sermayeyi korumak için isteğe bağlı takip eden stop emirleri (varsayılan 50 pip) veya düşüş limiti (-1000$). Tüm hacimler aracı kurum özelliklerine göre normalleştirilir ve yeterli teminat yoksa işlemler atlanır.





Görsel Yardımcılar: Grafiğinizi gök mavisi bir arka plan, altın/gümüş S/R çizgileri, kâr etiketleri ("Kazanılan Hazine" veya "Zarar") ve kolay takip için güncel mum vurgulamasıyla özelleştirir.





Bu strateji, Babil'in kadim ekonomisinin dayanıklılığını taklit eder; pozisyonları sistematik bir şekilde oluştururken piyasa sınırlarına saygı gösterir. XAUUSD'de dar spreadler sunan bir aracı kurumla H1 grafiklerinde en iyi sonucu verir.





Geri Test Sonuçları

Ocak 2023'ten Ağustos 2025'e kadar XAUUSD'nin H1'inde test edilmiştir (MetaQuotes-Demo, 10.000$ ilk yatırım, 1:500 kaldıraç):





Net Kâr: +4.500$ (%45 getiri).





Maksimum Düşüş: %12 (takip eden hareketlerle muhafazakar).





Kazanma Oranı: 250 işlemde %65.





Kâr Faktörü: 1,8.





Sonuçlar aracı kuruma, kaymaya ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Kurulumunuzda geriye dönük test yapmak için demoyu indirin. Her zaman önce bir demo hesabı kullanın!





Temel Özellikler

XAUUSD Optimize Edildi: Altın için Özelleştirildi; odaklanmayı sağlamak için eşleşmeyen sembolleri atlar.





Özelleştirilebilir Girişler: Risk toleransınıza göre lot büyüklüklerini, TP'leri, takip edenleri, EMA'ları ve daha fazlasını ayarlayın.





Marjin Güvenliği: Dahili kontroller, işlemlerden önce serbest marjı doğrulayarak "yetersiz para" hatalarını önler.





Kullanıcı Dostu GUI: Tematik renkler ve gerçek zamanlı etiketlerle grafiğinizi bir "Babil hazinesine" dönüştürür.





Grid/Martingale Yok: Sürdürülebilir işlem için trend ve S/R'ye güvenir, yüksek riskli taktiklerden kaçınır.





Önemli Uyarılar

Risk Açıklaması: İşlem yapmak önemli ölçüde kayıp riski içerir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Yalnızca risk sermayesi kullanın.





Sembol Kısıtlaması: Bu EA yalnızca XAUUSD için tasarlanmıştır. Herhangi bir grafikte başlatılabilir, ancak yalnızca Altın üzerinden işlem yapar; odaklı stratejiler için mükemmeldir.





Önerilen Kurulum: Minimum 1.000$ hesap, 1:100+ kaldıraç, düşük Altın spread'lerine sahip ECN broker. Canlı kullanımdan önce demo sürümünde test edin.





Yazar Hakkında

Otomatik işlem sistemlerinde 5 yılı aşkın deneyime sahip deneyimli bir MQL5 programcısı olan Alisten tarafından geliştirilmiştir. Tarihsel temalardan ve modern finanstan ilham alarak, güvenilir ve kullanıcı dostu EA'lara odaklanıyorum. Daha fazla araç ve güncelleme için profilimi kontrol edin. MQL5 mesajları aracılığıyla destek - Yardım etmek için buradayım!





Antik Babil'in zenginliklerini günümüz piyasalarında keşfetmeye hazır mısınız? Babylon Trader'ı hemen indirin ve yolculuğunuza başlayın! Sorularınız veya özel ayarlamalar için doğrudan benimle iletişime geçin.