Babylon Trader

Babylon Trader, antik Babil'in efsanevi zenginliğinden ilham alan gelişmiş bir MT5 Uzman Danışmanıdır. XAUUSD (Altın) ticareti için özel olarak tasarlanan bu danışman, trend takip stratejilerini dinamik destek/direnç seviyeleriyle birleştirerek dalgalı piyasalarda kârlı fırsatlar yakalar. Aşamalı giriş noktaları, özelleştirilebilir lot büyüklükleri ve takip eden stop emirleri veya düşüş limitleri gibi risk yönetimi araçlarıyla bu danışman, disiplinli ve otomatik alım satım yoluyla "antik zenginlik şehrinizi" inşa etmenizi hedefler.

İşlem Stratejisi
Babylon Trader, Altın'ın benzersiz fiyat hareketleri için optimize edilmiş, net ve kural tabanlı bir sistemle çalışır:

Trend Tespiti: Yükseliş veya düşüş trendlerini belirlemek için H1 zaman diliminde Üstel Hareketli Ortalamaları (Hızlı EMA: 12, Yavaş EMA: 26) kullanır. Alım sinyalleri yükseliş trendlerinde, satış sinyalleri ise düşüş trendlerinde tetiklenir.

Destek/Direnç Bölgeleri: D1'deki bir önceki günün en yüksek/en düşük seviyelerinden seviyeler çizerek, giriş tetikleyicileri için "yakın bölgeler" (varsayılan 50 pip) oluşturur. İşlemler, yükseliş trendlerinde destek veya düşüş trendlerinde direnç yakınında açılır ve ek orta aralıklı girişler mevcuttur.

Aşamalı Girişler: Üç lot büyüklüğü (varsayılan: 0,15, 0,10, 0,05) ve karşılık gelen kar al emirleri (800, 600, 400 pip) içeren kademeli bir yaklaşım kullanır. Aşamalar arasında 15 dakika bekler ve fiyat hareketinin onayını kontrol eder ve ardından yükselişe geçer.

Risk Yönetimi: Sermayeyi korumak için isteğe bağlı takip eden stop emirleri (varsayılan 50 pip) veya düşüş limiti (-1000$). Tüm hacimler aracı kurum özelliklerine göre normalleştirilir ve yeterli teminat yoksa işlemler atlanır.

Görsel Yardımcılar: Grafiğinizi gök mavisi bir arka plan, altın/gümüş S/R çizgileri, kâr etiketleri ("Kazanılan Hazine" veya "Zarar") ve kolay takip için güncel mum vurgulamasıyla özelleştirir.

Bu strateji, Babil'in kadim ekonomisinin dayanıklılığını taklit eder; pozisyonları sistematik bir şekilde oluştururken piyasa sınırlarına saygı gösterir. XAUUSD'de dar spreadler sunan bir aracı kurumla H1 grafiklerinde en iyi sonucu verir.

Geri Test Sonuçları
Ocak 2023'ten Ağustos 2025'e kadar XAUUSD'nin H1'inde test edilmiştir (MetaQuotes-Demo, 10.000$ ilk yatırım, 1:500 kaldıraç):

Net Kâr: +4.500$ (%45 getiri).

Maksimum Düşüş: %12 (takip eden hareketlerle muhafazakar).

Kazanma Oranı: 250 işlemde %65.

Kâr Faktörü: 1,8.

Sonuçlar aracı kuruma, kaymaya ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Kurulumunuzda geriye dönük test yapmak için demoyu indirin. Her zaman önce bir demo hesabı kullanın!

Temel Özellikler
XAUUSD Optimize Edildi: Altın için Özelleştirildi; odaklanmayı sağlamak için eşleşmeyen sembolleri atlar.

Özelleştirilebilir Girişler: Risk toleransınıza göre lot büyüklüklerini, TP'leri, takip edenleri, EMA'ları ve daha fazlasını ayarlayın.

Marjin Güvenliği: Dahili kontroller, işlemlerden önce serbest marjı doğrulayarak "yetersiz para" hatalarını önler.

Kullanıcı Dostu GUI: Tematik renkler ve gerçek zamanlı etiketlerle grafiğinizi bir "Babil hazinesine" dönüştürür.

Grid/Martingale Yok: Sürdürülebilir işlem için trend ve S/R'ye güvenir, yüksek riskli taktiklerden kaçınır.

Önemli Uyarılar
Risk Açıklaması: İşlem yapmak önemli ölçüde kayıp riski içerir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Yalnızca risk sermayesi kullanın.

Sembol Kısıtlaması: Bu EA yalnızca XAUUSD için tasarlanmıştır. Herhangi bir grafikte başlatılabilir, ancak yalnızca Altın üzerinden işlem yapar; odaklı stratejiler için mükemmeldir.

Önerilen Kurulum: Minimum 1.000$ hesap, 1:100+ kaldıraç, düşük Altın spread'lerine sahip ECN broker. Canlı kullanımdan önce demo sürümünde test edin.

Yazar Hakkında
Otomatik işlem sistemlerinde 5 yılı aşkın deneyime sahip deneyimli bir MQL5 programcısı olan Alisten tarafından geliştirilmiştir. Tarihsel temalardan ve modern finanstan ilham alarak, güvenilir ve kullanıcı dostu EA'lara odaklanıyorum. Daha fazla araç ve güncelleme için profilimi kontrol edin. MQL5 mesajları aracılığıyla destek - Yardım etmek için buradayım!

Antik Babil'in zenginliklerini günümüz piyasalarında keşfetmeye hazır mısınız? Babylon Trader'ı hemen indirin ve yolculuğunuza başlayın! Sorularınız veya özel ayarlamalar için doğrudan benimle iletişime geçin.
Önerilen ürünler
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Uzman Danışmanlar
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Uzman Danışmanlar
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Blue Shark Mt5
Riccardo Canu
Uzman Danışmanlar
Blue Shark is a trading robot  for the trading on Forex. It a   Trend Following   system and works in this way: 1. Identify the trend 2. Wait for a retracement 3. Cover profits Blue Shark MT5 is a fully automated trading system that doesn't require any special skills from you. Just fire up this EA and rest. You don't need to set up anything, EA will do everything for you. EA is adapted to work on small deposits from $500. REQUIREMENTS FOR YOUR ACCOUNT Leverage >= 1:500 Balance >= $500 (or equ
Premium trend pro for Gold and Stocks
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
Unlock the Power of Trends with Premium Trend Master EA Are you looking for a stable, reliable, and non-martingale trading robot to capitalize on market trends? Premium Trend Master is a sophisticated Expert Advisor designed to identify and trade strong trends with precision and safety. Built with a robust trading engine, it's perfect for both beginners and experienced traders who want to automate their trend-following strategies on MT5. This EA shines on volatile instruments where trends are mo
Gold AI Robot
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Bonus : 1 EA ücretsiz alın (2 hesap için) – satın alma sonrası benimle iletişime geçin Gold AI Robot – XAUUSD (Altın) için gelişmiş işlem robotu, Yapay Zeka ve geri çekilme algılama özellikli Altın piyasasında hassas fırsatları belirlemek için yapay zeka filtresi ve anahtar geri çekilme tespiti. Gold AI Robot, XAUUSD (Altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışır. Fiyat hareketlerini analiz ederek önemli geri çekilmeleri tespit eder, kademeli pozisyonlar açar ve her işlemi optimize etmek için gene
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba Tüccarlar! "Duende" Stratejisini sunuyorum, Duende, iyi girişler yapmak için sabit kaldıkları farklı yüksek ve düşük düzey kalıplarını algılayan, başabaş ve eşler arasında geçişler gibi çeşitli şeyleri sorgulayan bir kurtarma sistemi ile bir algoritmadır. Piyasa sırasında güçlü bir haber kontrolü ile birkaç para birimini sorunsuz bir şekilde kontrol ettiği kanıtlanmıştır. ihtiyacınız olan tüm semboller ile yönetmeniz mümkündür. Stratejim "Tüm Forex Piyasası" için optimize edildi, anca
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Göstergeler
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
MACD Project
Osama Echchakery
Uzman Danışmanlar
Unlock the full potential of trading with MACD PROject Expert Advisor (EA) , a highly customizable, automated tool based on the popular MACD indicator. The EA is designed with robust filters, allowing traders to manage risks through flexible settings like lot size, stop-loss, take-profit, and session filters. It offers multiple trend confirmation options and trailing stop methods, making it suitable for diverse market conditions. Price : $32 (3 copies left), Next: $99 Full Control Over Your Tra
TrainedModelPlusAIgoldKing
Hesham Ahmed Kamal Barakat
Uzman Danışmanlar
Contact Us Today for 1 FULL WEEK of FREE Trading! No Cost – Just Real Results. Test it Yourself. Trade Smarter. AI-Powered Gold Trading EA - Advanced ML & OpenAI Consensus System The Future of Automated Gold Trading is Here! Transform your XAUUSD trading with the most sophisticated AI-powered Expert Advisor ever created. This isn't just another EA - it's a revolutionary trading system that combines Machine Learning, OpenAI GPT intelligence, and advanced market analysis to m
FVG Judge
Burak Enes Aydin
Uzman Danışmanlar
Fair Value Gap EA, fiyat farkları arasında özel bir hesaplama formülü kullanarak paritenin olması gereken fiyatın üstünde mi yoksa altında mı olduğunu tespit ediyor. MA ve RSI sistemini kullanmaz, bunun yerine fiyatlardaki ani SATIŞ ve ALIŞ hareketlerini tespit eder. Bu şekilde ancak YÜKSEK fırsatlar olduğunda ticarete girer. -Tüm döviz pariteleri ve borsa için uygundur ancak temettü ödeyen hisse senetlerinde satış işlemi yapmanızı tavsiye etmiyorum çünkü negatif temettü ödeme riskiyle karşı k
Holeshot MAX
Carter Kyle Capital Inc.
Uzman Danışmanlar
Holeshot Max – Your Ultimate Trading Companion Holeshot Max is not just another trading tool; it's a sophisticated ally designed to empower traders of all levels to conquer the markets with ease. Built on the powerful Metatrader 5 platform, Holeshot Max is equipped with a custom equity management system that puts the control firmly in your hands. Say goodbye to stress and uncertainty – with Holeshot Max, you can trade worry-free, knowing that your risk tolerance and behavior are fully customizab
Holeshot Max MT5
Carter Kyle Capital Inc.
Uzman Danışmanlar
Holeshot Max – Your Ultimate Trading Companion Holeshot Max is not just another trading tool; it's a sophisticated ally designed to empower traders of all levels to conquer the markets with ease. Built on the powerful Metatrader 5 platform, Holeshot Max is equipped with a custom equity management system that puts the control firmly in your hands. Say goodbye to stress and uncertainty – with Holeshot Max, you can trade worry-free, knowing that your risk tolerance and behavior are fully customizab
Black Jack mt5
Vitalii Zakharuk
Uzman Danışmanlar
Forex Bot Black Jack   is a reliable trend-following trading algorithm designed to automate trading on the Forex market. Trading on the Forex market is complex and dynamic, requiring significant time, effort, and experience for successful participation. However, with the development of trading bots, traders now have the ability to automate their strategies and take advantage of market trends without spending countless hours on data analysis. Forex Bot Black Jack   is a trading bot that uses adv
Stabilized dema cross indicator
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility    currency     basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This system is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs.   The signals are focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features ESignals is designed to show open and close arrows at the beg
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Uzman Danışmanlar
Moving Average Strategy EA MT5 , MetaTrader 5 için tasarlanmış sofistike bir otomatik işlem aracıdır ve hareketli ortalama kesişimlerini kullanarak trend dönüşlerini ve potansiyel giriş noktalarını yakalar. Bu uzman danışman, özelleştirilebilir ayarlarla traderlara çok yönlü bir çözüm sunar, işlemlerin hassas bir şekilde yürütülmesini ve sağlam risk yönetimini garanti eder. Kapsamlı bir şekilde test edilmiş olan bu EA, etkili giriş yöntemleri, esnek çıkış kuralları ve minimum sistem kaynağı tüke
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Mac Binary Options Signals MT5
Satya Prakash Mishra
Göstergeler
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
Code Blue MT5
Designetics Enterprises (Private) Limited
Uzman Danışmanlar
Introducing Code Blue ! Trade the  USDJPY pair with an  Expert Advisor that combines a dynamic Support & Resistance Framework , Range Identification  and Breakout Calculator to detect structural market boundaries and capture high-probability intraday breakouts. Code Blue is not about random entries, it’s about clean, systematic trading with tight risk controls and aggressive trailing stop logic designed to let winners run. Why Code Blue?  Stable Profitability Since 2020 – Backtests show a con
Nova PCH Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova PCH Trader is a disciplined automation of the Price Channel — a tool that tracks dynamic upper and lower boundaries to define market structure and potential breakout or reversal points. This EA interprets the channel to identify clear trading opportunities, acting only when price interacts meaningfully with the channel edges. Instead of reacting to every market fluctuation, Nova PCH Trader waits for structured setups: trades are executed when price respects or decisively breaks the channel,
Cyborg Bot
Maryna Shulzhenko
Uzman Danışmanlar
The     Cyberosaurus  bot is an innovative next-generation bot that serves as a powerful tool for trading in the classic Forex market and with cryptocurrencies (for corresponding brokers). It operates with the majority of pairs, so it is advisable to test it before using it on a specific pair. It is specifically designed to work with these markets, without the ability to trade other assets such as stocks or indices. The main control parameters of the bot are presented in a convenient and conci
HAP Trend
Amirali Abazar
Uzman Danışmanlar
HAP_Trend EA is based on detection of Trendline algorithm and pending position strategy to EURUSD in M5 timeframe. I have developed HAP_Trend EA during 2022 and I have finished it at the end of 2022. I have been using HAP_Trend EA on REAL MONEY TEST since the beginning of 2023. As you may know real database and demo database are not exactly same, I have tested it on real account and it works on real account. Using HAP_Trend EA in your account is very easy: drag and drop on eurusd M5, then you w
Golden TaiGong
Rong Bin Su
Uzman Danışmanlar
(Backtest period parameter – must read! Enter 15 for GMT+2, 16 for GMT+3, otherwise it will not deliver optimal performance!) Golden TaiGong:The Grand Duke on the River of Time Introduction: In ancient lore,a sage named Jiang TaiGong fished on the banks of the Wei River.His hook was straight,for he sought not to catch fish,but to attract a king destined to unite the realm. This is the philosophy ofTaiGong's fishing:He wasn't catching an asset;he was waiting for the opportune moment,the inevi
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Uzman Danışmanlar
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Ny Breakout Gold Trading EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
Uzman Danışmanlar
İLK İNDİRMEYE 30 TL'YE KADAR BÜYÜK İNDİRİM ÖMÜR BOYU %80'E KADAR VE BİR AY İÇİN %50'YE KADAR   New York Seansı İşlem Robotu – Altın Mumların Avcısı Piyasayı profesyonel bir avcı gibi izleyen bir araç arıyorsanız, bu robot tam size göre tasarlandı! Bu Uzman Danışman, New York seansının başlangıcından itibaren akıllıca çalışmaya başlar. Dahili algoritması şu şekilde tasarlanmıştır: Piyasanın ilk saniyelerinden itibaren mumları sayar. En iyi mumları tespit eder ve ayırır. Piya
Crystal ball
Nickey Magale
Uzman Danışmanlar
Crystal Ball – Trend-Backed Mean Reversion EA for MT5 Crystal Ball is not just another trading robot—it's a precision engine designed to capture the market’s natural rhythm. By combining the pullback-catching power of Mean Reversion with the momentum-following logic of Trend Trading , Crystal Ball enters trades with intention and exits with purpose. It’s built to avoid random noise, capitalize on structure, and adapt as the market moves. How It Works Wait for Deviation: Crystal Ball wat
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Bullhouse WavePrice
Luiz Vinicius Pereira Rocha -
Göstergeler
Wave Price Indicator The Wave Price indicator is an advanced technical analysis tool that visualizes price movements in wave formations using a ZigZag approach. It helps traders identify significant price patterns, trends, and potential reversals by breaking down price action into meaningful waves. Price Wave Analysis : Visualizes price movements in clear wave patterns ZigZag-based Calculation : Filters out market noise and focuses on significant price moves Color-Coded Waves : Aqua: Bullish wa
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Uzman Danışmanlar
GAPHUNTERVIP — The Institutional Edge EA Exploit the system. Don't play by its rules. Tagline A professional-grade AI agent designed to exploit market inefficiencies like Stop Hunts & FVGs with institutional-level risk management and exceptionally low drawdown. Stop Trading Like Retail. Start Thinking Like a Hacker. Are you tired of your stop loss being hunted, only for price to reverse moments later? This isn’t a coincidence. It’s the market’s built-in mechanism to engineer liquidit
Cycles Forecast
Pooriya Alirezaee
Göstergeler
This indicator is based on a mathematical formula and an ANN combined, designed to make a model(using previous prices) of the most recent market condition (any chart*) in order to use the model as a forecasting tool. *This indicator can operate on any chart/timeframe, but it's suggested you use multiple timeframes for each trade because this method relies solely on the time factor, you can not use this indicator to predict price volatility, but if it's fit correctly it will show you when the nex
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Yazarın diğer ürünleri
Kubera
Alisten A
Uzman Danışmanlar
Kubera EA - Zenginlik Tanrısı'ndan Esinlenildi EA Hakkında Kubera EA, MetaTrader 5 platformunda XAUUSD (Altın) ticareti yapmak için özel olarak tasarlanmış, gelişmiş bir martingale hedge uzman danışmanıdır (EA). Hindu zenginlik tanrısı Kubera'dan ilham alan bu EA, dengeli bir hedge stratejisi ve martingale ilerlemesiyle piyasa hareketlerinden yararlanmayı amaçlamaktadır. Görsel olarak çekici bir altın temalı grafik kullanıcı arayüzü (GUI), gerçek zamanlı kâr görselleştirme ve çeşitli risk iştah
Babylon Trader BTCUSD
Alisten A
Uzman Danışmanlar
Babylon Trader - BTCUSD, MetaTrader 5 (MT5) için özel olarak tasarlanmış, EMA geçişlerine ve günlük destek/direnç seviyelerine dayalı trend takipli bir piramit stratejisi uygulayan otomatik bir Uzman Danışmandır (EA). BTCUSD gibi kripto para piyasalarında ivme yakalamak için özelleştirilebilir lot büyüklüklerine (varsayılan 0,15, 0,10, 0,05), takip eden stop emirlerine ve görsel grafik geliştirmelerine sahip aşamalı pozisyon girişleri sunarken, dinamik pip hesaplamaları ve düşüş limitleri aracı
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt