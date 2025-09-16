Zyra EA

Zyra, otomasyonu hassasiyetle birleştirmek isteyen traderlar için özel olarak tasarlanmış güçlü ve rafine bir uzman danışmandır. Bu EA risk içermiyor, ancak piyasadaki en dengeli ve akıllı şekilde tasarlanmış sistemlerden biridir. Esneklik, kontrol ve şeffaflık ile temelini oluşturan Zyra ağır işleri yönetirken sizi yönlendirir.

Temel yaklaşım, fiyat ile özel bir düzleştirilmiş RSI arasında momentum farkına dayanır. Amaç, piyasa düzeltmeden önce trend yönündeki yorgunluk belirtilerini erken yakalamaktır.


Temel Yetenekler ve Özelleştirmeler:

  • Sembol Esnekliği: Hangi ticaret çiftlerini kullanacağınızı kolayca tanımlayabilirsiniz; ister EURGBP, EURUSD veya favorilerinizin sepeti olsun. Varsayılan semboller: (EURGBP)
  • Akıllı Risk Yönetimi: Ticaret profilinize uygun olarak sabit lot boyutları veya risk tabanlı hesaplamalar (örneğin, hesap bakiyesinin %) arasından seçim yapın.
  • Çekilme Koruma: Dahil olan çekilme koruması yeni işlemleri durdurur ve sermayeniz belirlediğiniz eşiğin altına düşerse tüm açık pozisyonları kapatmayı opsiyonel hale getirir.


Başlamak Basit:

Zyra'yi herhangi bir grafiğe ekleyin (EURGBP üstünde M15 ile başlamanızı öneririz) sadece bir kez, tercih ettiğiniz risk ayarlarını girin ve işlemleri kurallarınıza göre yönetmesine izin verin. Birden fazla grafiğe eklemeye gerek yok—EA, tüm semboller arasında tek bir grafik örneğinden işlemleri tarar ve gerçekleştirir.

Traderlar Neden Zyra'yi Seviyor

Bu EA, istikrar ve uyum sağlama karışımıyla öne çıkıyor. Diğer EA'lar dikkatli kullanım gerektirirken, Zyra piyasada en yapılandırılmış ve özelleştirilebilir uygulamalardan birini sunuyor. Şeffaf girdiler ve güvenlik özellikleri ile karmaşıklıktan kaçınan akıllı otomasyon isteyenler için tasarlandı.

En İyi Performans için Profesyonel İpuçları:

  • Tek Bir Grafik Kullanın: EA, tek bir grafik örneğinden çoklu sembol ticareti için optimize edilmiştir.
  • Varsayılan: En iyi uyum sağladığı için varsayılan ayarlarla başlayın ve sadece gerekirse risk ayarını değiştirin.
  • Güncel Kalın: Versiyon güncellemeleri ve topluluk bilgileri için MQL5 ve Telegram kanalını takip edin.(bağlantı için iletişim kurun)






Önerilen ürünler
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
GoldenEye MT5
Fahril Zainal Arifin
1 (1)
Uzman Danışmanlar
GoldenEye Sınırlı Süreli Teklif:  Bu fiyata kalan kopyalar: ( 9 /10),  son fiyat:   $599. Bonus:   Satın alımınızdan sonra bizimle iletişime geçerek özel Telegram kanalımıza erişim elde edin. Kurulum Talimatları:   Pürüzsüz kurulum ve yapılandırma için tam blog rehberi mevcuttur. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 MQL5 Kanalı:   Güncellemeler için Buraya Katılın GoldenEye , otomasyonu hassasiyetle birleştirmek isteyen ticaretçiler için özel olarak tasarlanmış, MT4 & MT5 için güçlü ve r
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Matrix Arrow EA MT5 , Matrix Arrow Göstergesinin MT5 sinyallerini grafikteki bir ticaret paneli ile manuel olarak veya %100 otomatik olarak takas edebilen benzersiz bir uzman danışmandır.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Heiken Ashi mumları Hareketli ortalama Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (M
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Uzman Danışmanlar
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Double RSI Trend EA
Hasmukh B Kholia
Uzman Danışmanlar
Double RSI EA – Smart Multi-Timeframe Strategy This Expert Advisor uses two RSI indicators from different timeframes to confirm Buy/Sell signals. A trade is opened only when both RSI values meet the required level — reducing false entries and improving accuracy. Dual RSI confirmation (e.g., H1 + M15) Price-based SL/TP and optional trailing stop Only one active trade at a time Reverse trades enabled after signal change ️ On-chart status panel for RSI1, RSI2 & trade status Works
FREE
Pick and Roll
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
Pick and Roll   it is a Secure Automated Software for trade 28 pairs ​​simultaneously. P ick and Roll It is optimized for 28 pairs of forex market Pick and Roll  system operation: 1: PREVIOUS   TREND 2: CONSOLIDATION 3:   RUPTURE D o not use this robot at the same time as others, it is a multi-value robot, therefore it manages 28 pairs simultaneously. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions     
Pro Trader EA
Igor Widiger
Uzman Danışmanlar
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba Tüccarlar! "Duende" Stratejisini sunuyorum, Duende, iyi girişler yapmak için sabit kaldıkları farklı yüksek ve düşük düzey kalıplarını algılayan, başabaş ve eşler arasında geçişler gibi çeşitli şeyleri sorgulayan bir kurtarma sistemi ile bir algoritmadır. Piyasa sırasında güçlü bir haber kontrolü ile birkaç para birimini sorunsuz bir şekilde kontrol ettiği kanıtlanmıştır. ihtiyacınız olan tüm semboller ile yönetmeniz mümkündür. Stratejim "Tüm Forex Piyasası" için optimize edildi, anca
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Uzman Danışmanlar
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
Limited risk gold scalper
Trishnoorpreet Singh
Uzman Danışmanlar
Multi-Instrument Enabled - XAUUSD - USDJPY - BTCUSD (Kindly message for .set files) How It Works: Identifies session highs and lows, executing trades on breakout. Uses dynamic trailing stop to lock in profits. Forward test results included. Input settings available for backtesting customization. Key Features: One to two trades per day for controlled exposure. Multi-year backtesting data available for performance analysis. Max lot size limitation to prevent slippage and unrealistic expectations.
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.71 (7)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor (EA) is based on the Dynamic Linear Regression indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/49702 ). User inputs: Number of candles is considered when calculating linear regression; Distance to the top line; Distance to the bottom line; Stop the loss of. The EA executes purchase and sale orders in the market when the value of a line, higher or lower, is reached at the current price, when the lower line is reached, a buy order at market is executed and when the upper li
FREE
Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Read more about my products Gap Cather - is a fully automated trading algorithm based on the GAP (price gap) trading strategy. This phenomenon does not occur often, but on some currency pairs, such as AUDNZD, it happens more often than others. The strategy is based on the GAP pullback pattern. Recommendations:  AUDNZD  TF M1  leverage 1:100 or higher  minimum deposit 10 USD Parameters:  MinDistancePoints - minimum height of GAP  PercentProfit - percentage of profit relative to GAP level
FREE
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Uzman Danışmanlar
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) ️ Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability r
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Uzman Danışmanlar
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Custom Range Breakout EA
Alex Merino I Bello
Uzman Danışmanlar
Custom Range Breakout EA (CRB) is a highly configurable breakout trading system that lets you define any price range and automate trades based on your strategy. Whether you're targeting the London open, New York session, or a custom intraday level, CRB gives you complete control over how and when to enter trades, with advanced risk tools and precise timing filters. The EA includes trailing stop, break-even logic, news filtering, day-of-week control, and more. All dynamic trade management inputs
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Auto SLTP with alert
Phuc Trung Tran
Uzman Danışmanlar
Auto SLTP with Alert   Take control of your trading with automated Stop Loss, Take Profit, and volume management! The   Auto SLTP with Alert   Expert Advisor (EA) is designed to streamline your trading by automatically managing Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for both market and pending orders, while monitoring position volumes to prevent overexposure. With a user-friendly chart interface, this EA provides real-time volume status and customizable alerts, ensuring you stay informed abo
Ignition
Dansie Software Limited
Uzman Danışmanlar
Strategy Overview The Ignition EA tries to take advantage of sudden momentum when the Ignition pattern is detected. The final bar in the ignition pattern has a small opening wick, a very little or no closing wick, is large in comparison to recent bars and must start from the lower end of the current range (for a bullish ignition) Quick Testing Use Symbol EURUSD, Timeframe M2, and remove the GBPUSD symbol from the "Symbols" input (stratergy 1 and stratergy 2) Settings The below settings appe
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
AP London Breakout PRO
Allan Graham Pike
Uzman Danışmanlar
AP London Breakout PRO trades the first impulse when Europe hands over and London liquidity hits. It builds a pre-London range (02:00–07:00 server), checks the box height and spread, then posts one clean breakout with fixed risk. No martingale, no grid, no chasing; once filled, it cancels the other side and stands down for the day. Designed for majors and gold on M5–M15, with broker-safe placement (Stops/Freeze aware), lot rounding, and a daily cap. Quick start • Chart: M5 (reads higher TFs inte
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
Bantam
Calvin Andile Mahlangu
Uzman Danışmanlar
Bantam EA – Structured Scalping on EUR/USD (H1) Bantam is an automated Expert Advisor developed for the EUR/USD currency pair on the 1-hour timeframe (H1) . It is designed to identify and trade price breakouts around recent high and low levels , based on internal logic derived from price structure. The EA places pending orders at selected price points and manages positions with a built-in trailing stop system . Once a trade is activated, the EA may close the position quickly or allow it to cont
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Uzman Danışmanlar
Investopedia FIVE EA bu ​​makaleye dayanmaktadır: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/beş-dakika-momo.asp TİCARET KOŞULLARI - Negatif bölgede olmak için X dönemi EMA ve MACD'nin altında döviz çifti ticareti arayın. - Fiyatın X dönemi EMA'sının üzerine çıkmasını bekleyin, ardından MACD'nin negatiften pozitife geçiş sürecinde olduğundan veya beş çubuk içinde pozitif bölgeye geçtiğinden emin olun. - 20 dönemlik EMA'nın 10 pip üzerinde uzun gidin. - Girişteki pozisyonun X'ini artı r
Guard Scalper
Entus Sofian
Uzman Danışmanlar
Guard Scalper EA is a Scalper Robot based on market trend analys. Guard Scalper EA will look for potential High Probability entries as trigger for entry into the market. Guard Scalper EA is good for use on pairs with low spreads such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY Recommendation : Please add and running  Guard Scalper   EA on low spread pairs such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY on M5 timeframes. You can running on that pairs simultanuously Attention : You can start to trade with $ 300 Minimum initi
WaterstriderFTMOGold
Helgie Mogi
Uzman Danışmanlar
Bu EA, özel olarak FTMO için hızlı hesapla propfirm mücadelesini geçmek üzere tasarlanmıştır. Bu EA, 1 günde en fazla 3 işlem ve en fazla 2 giriş kullanır (hala negatif bakiyedeyse ertesi gün açılır). XAUUSD zaman aralığı M1 ile kullanın. Bakiyeyi kendi ihtiyacınıza göre ayarlayın, normalde 10.000 $'lık hesap için 0,1 lot büyüklüğündedir. Lütfen riski size ait olacak şekilde kullanın, hesabınızın kaybedileceğini garanti etmiyorum..
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Uzman Danışmanlar
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Uzman Danışmanlar
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Uzman Danışmanlar
HMA Scalper Pro EA   , en çok talep gören finansal enstrümanlarda (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD gibi popüler döviz çiftleri, XAU/USD altın işlemleri, Brent ve WTI petrol işlemleri ile BTC, ETH, LTC vb. kripto paralar) aktif işlem yapmaya yönelik çok fonksiyonlu bir trading robotudur. Bu robotun algoritmasının temelinde, klasik Moving Average’lara kıyasla daha net sinyaller sağlayan modernize edilmiş bir Hull Moving Average (HMA) versiyonu yer alır. Uzman Danışman, kısa vadeli fiya
The Simple Bot
Subbiah Kumar
Uzman Danışmanlar
The Simple Bot as the name suggests follows a very simple strategy, which guarantees the bot will work in the long run. The EA uses the below simple philosophy to guarantee profits for the user. 1. Odds of success inversely proportional to size of TP. The EA aims to capture just 250 points in GOLD(XAUUSD) when conditions are met.  2.  Avoids over-trading, takes utmost one trade per day 3. Only one trade managed at a time 4.  Robust risk management, every trade is protected with a tight SL Gue
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (20)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.28 (58)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Yazarın diğer ürünleri
GoldenEye MT5
Fahril Zainal Arifin
1 (1)
Uzman Danışmanlar
GoldenEye Sınırlı Süreli Teklif:  Bu fiyata kalan kopyalar: ( 9 /10),  son fiyat:   $599. Bonus:   Satın alımınızdan sonra bizimle iletişime geçerek özel Telegram kanalımıza erişim elde edin. Kurulum Talimatları:   Pürüzsüz kurulum ve yapılandırma için tam blog rehberi mevcuttur. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 MQL5 Kanalı:   Güncellemeler için Buraya Katılın GoldenEye , otomasyonu hassasiyetle birleştirmek isteyen ticaretçiler için özel olarak tasarlanmış, MT4 & MT5 için güçlü ve r
GoldenEye MT4
Fahril Zainal Arifin
Uzman Danışmanlar
GoldenEye Sınırlı Süreli Teklif:  Bu fiyata kalan kopyalar: ( 9 /10),  son fiyat:   $599. Bonus:   Satın alımınızdan sonra bizimle iletişime geçerek özel Telegram kanalımıza erişim elde edin. Kurulum Talimatları:   Pürüzsüz kurulum ve yapılandırma için tam blog rehberi mevcuttur. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 MQL5 Kanalı:   Güncellemeler için Buraya Katılın GoldenEye , otomasyonu hassasiyetle birleştirmek isteyen ticaretçiler için özel olarak tasarlanmış, MT4 & MT5 için güçlü ve r
Silver Echo MT4
Fahril Zainal Arifin
Uzman Danışmanlar
Silver Echo Sınırlı Süreli Teklif:  Bu fiyattan kalan kopyalar: ( 9 /10),  son fiyat:   $599. Bonus:   Paketinizi aldıktan sonra bize mesaj göndererek özel Telegram kanalımıza erişiminizi sağlayın. Kurulum Talimatları:   Sorunsuz kurulum ve yapılandırma için tam blog kılavuzu mevcuttur. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 MQL5 Kanalı:   Güncellemeler İçin Buraya Katılın Silver Echo , otomasyonu hassasiyetle birleştirmek isteyen tüccarlar için özel olarak tasarlanmış güçlü ve rafine bir
Zyra EA MT4
Fahril Zainal Arifin
Uzman Danışmanlar
Zyra Limited-Time Offer:  Copies left at 95 USD: ( 9 /10) ,  Next price:   147. Bonus:   Satın alımınızdan sonra bize mesaj gönderin, özel Telegram kanalımıza erişim sağlayın. Kurulum Talimatları:   Kesintisiz kurulum ve yapılandırma için kapsamlı blog kılavuzu mevcuttur. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 MQL5 Kanalı:   Güncellemeler için Buraya Katılın Zyra , otomasyonu hassasiyetle birleştirmek isteyen traderlar için özel olarak tasarlanmış güçlü ve rafine bir uzman danışmandır. Bu
Mirova
Fahril Zainal Arifin
2 (3)
Uzman Danışmanlar
Mirova Mirova , otomasyonu hassasiyetle harmanlamak isteyen tüccarlar için özel olarak tasarlanmış güçlü ve sofistike bir MT4 & MT5 uzman danışmandır. istikrarlı bir Martingale motoru etrafında inşa edilen bu EA, risksiz değildir, ancak günümüzdeki en dengeli ve zeka ile tasarlanmış Martingale tabanlı sistemlerden biridir. Esneklik, kontrol ve şeffaflık temelinde bulunan Mirova , ağır işleri hallederken sizi kontrol sahibi yapar. Stratejinin temeli, ticareti gerçekleştirmek için piyasanın pivot
Silver Echo
Fahril Zainal Arifin
Uzman Danışmanlar
Silver Echo Sınırlı Süreli Teklif:  Bu fiyattan kalan kopyalar: ( 9 /10),  son fiyat:   $599. Bonus:   Paketinizi aldıktan sonra bize mesaj göndererek özel Telegram kanalımıza erişiminizi sağlayın. Kurulum Talimatları:   Sorunsuz kurulum ve yapılandırma için tam blog kılavuzu mevcuttur. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 MQL5 Kanalı:   Güncellemeler İçin Buraya Katılın Silver Echo , otomasyonu hassasiyetle birleştirmek isteyen tüccarlar için özel olarak tasarlanmış güçlü ve rafine bir
