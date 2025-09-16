Zyra

Limited-Time Offer: Copies left at 95 USD: (9/10) , Next price: 147. Bonus: Satın alımınızdan sonra bize mesaj gönderin, özel Telegram kanalımıza erişim sağlayın.

Satın alımınızdan sonra bize mesaj gönderin, özel Telegram kanalımıza erişim sağlayın. Kurulum Talimatları: Kesintisiz kurulum ve yapılandırma için kapsamlı blog kılavuzu mevcuttur.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214

Kesintisiz kurulum ve yapılandırma için kapsamlı blog kılavuzu mevcuttur.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 MQL5 Kanalı: Güncellemeler için Buraya Katılın

Zyra, otomasyonu hassasiyetle birleştirmek isteyen traderlar için özel olarak tasarlanmış güçlü ve rafine bir uzman danışmandır. Bu EA risk içermiyor, ancak piyasadaki en dengeli ve akıllı şekilde tasarlanmış sistemlerden biridir. Esneklik, kontrol ve şeffaflık ile temelini oluşturan Zyra ağır işleri yönetirken sizi yönlendirir. Temel yaklaşım, fiyat ile özel bir düzleştirilmiş RSI arasında momentum farkına dayanır. Amaç, piyasa düzeltmeden önce trend yönündeki yorgunluk belirtilerini erken yakalamaktır.



Temel Yetenekler ve Özelleştirmeler: Sembol Esnekliği: Hangi ticaret çiftlerini kullanacağınızı kolayca tanımlayabilirsiniz; ister EURGBP , EURUSD veya favorilerinizin sepeti olsun. Varsayılan semboller: ( EURGBP )

Hangi ticaret çiftlerini kullanacağınızı kolayca tanımlayabilirsiniz; ister , EURUSD veya favorilerinizin sepeti olsun. Varsayılan semboller: ( ) Akıllı Risk Yönetimi: Ticaret profilinize uygun olarak sabit lot boyutları veya risk tabanlı hesaplamalar (örneğin, hesap bakiyesinin %) arasından seçim yapın.

Ticaret profilinize uygun olarak sabit lot boyutları veya risk tabanlı hesaplamalar (örneğin, hesap bakiyesinin %) arasından seçim yapın. Çekilme Koruma: Dahil olan çekilme koruması yeni işlemleri durdurur ve sermayeniz belirlediğiniz eşiğin altına düşerse tüm açık pozisyonları kapatmayı opsiyonel hale getirir.





Başlamak Basit:

Zyra'yi herhangi bir grafiğe ekleyin (EURGBP üstünde M15 ile başlamanızı öneririz) sadece bir kez, tercih ettiğiniz risk ayarlarını girin ve işlemleri kurallarınıza göre yönetmesine izin verin. Birden fazla grafiğe eklemeye gerek yok—EA, tüm semboller arasında tek bir grafik örneğinden işlemleri tarar ve gerçekleştirir.

Traderlar Neden Zyra 'yi Seviyor Bu EA, istikrar ve uyum sağlama karışımıyla öne çıkıyor. Diğer EA'lar dikkatli kullanım gerektirirken, Zyra piyasada en yapılandırılmış ve özelleştirilebilir uygulamalardan birini sunuyor. Şeffaf girdiler ve güvenlik özellikleri ile karmaşıklıktan kaçınan akıllı otomasyon isteyenler için tasarlandı.

En İyi Performans için Profesyonel İpuçları: Tek Bir Grafik Kullanın: EA, tek bir grafik örneğinden çoklu sembol ticareti için optimize edilmiştir.

EA, tek bir grafik örneğinden çoklu sembol ticareti için optimize edilmiştir. Varsayılan: En iyi uyum sağladığı için varsayılan ayarlarla başlayın ve sadece gerekirse risk ayarını değiştirin.

En iyi uyum sağladığı için varsayılan ayarlarla başlayın ve sadece gerekirse risk ayarını değiştirin. Güncel Kalın: Versiyon güncellemeleri ve topluluk bilgileri için MQL5 ve Telegram kanalını takip edin.(bağlantı için iletişim kurun)



















