Session Highlighter Pro: Piyasa Seanslarını Görselleştirin ve Fethedin!

Grafikte hangi işlem seansında (Asya, Londra veya New York) olduğunuzu anlamaya çalışırken hiç kayboldunuz mu? Session Highlighter Pro, en önemli zaman dilimlerini doğrudan grafiğiniz üzerine net ve otomatik olarak çizerek bu sorunu çözen nihai araçtır.

Bu gösterge, her seansın periyotlarını renklendirmekle kalmaz, aynı zamanda her birinin en yüksek ve en düşük seviyelerini gösteren hassas bir kanal çizer. Bu, grafiğinizi bir likidite bölgeleri ve potansiyel destek ve direnç noktaları haritasına dönüştürür.

🚀 Ana Avantajlar

✅ Anında Görsel Netlik: Hangi seansın aktif olduğunu anında bilin, bu da doğru stratejiyi uygulamanıza yardımcı olur.

Hangi seansın aktif olduğunu anında bilin, bu da doğru stratejiyi uygulamanıza yardımcı olur. 📈 Destek ve Direnç Seviyeleri: Her seansın en yüksek ve en düşük seviyeleri otomatik olarak çizilir ve kilit seviyeler olarak hizmet eder.

Her seansın en yüksek ve en düşük seviyeleri otomatik olarak çizilir ve kilit seviyeler olarak hizmet eder. 🔔 Sesli Uyarılar: Özelleştirilebilir uyarılarla önemli bir seansın başlangıcını bir daha asla kaçırmayın.

Özelleştirilebilir uyarılarla önemli bir seansın başlangıcını bir daha asla kaçırmayın. 🎨 Tamamen Özelleştirilebilir: Göstergeyi işlem tarzınıza uyarlamak için renkleri, saatleri ve seansları değiştirin.

Göstergeyi işlem tarzınıza uyarlamak için renkleri, saatleri ve seansları değiştirin. ⚙️ Hafif ve Verimli: Platformunuzu aşırı yüklemez, sorunsuz ve istikrarlı bir şekilde çalışır.

🛠️ Giriş Parametreleri

Gösterge, kolay yapılandırma için gruplara ayrılmıştır: