Session Highlighter Pro

Session Highlighter Pro: Piyasa Seanslarını Görselleştirin ve Fethedin!

Grafikte hangi işlem seansında (Asya, Londra veya New York) olduğunuzu anlamaya çalışırken hiç kayboldunuz mu? Session Highlighter Pro, en önemli zaman dilimlerini doğrudan grafiğiniz üzerine net ve otomatik olarak çizerek bu sorunu çözen nihai araçtır.

Bu gösterge, her seansın periyotlarını renklendirmekle kalmaz, aynı zamanda her birinin en yüksek ve en düşük seviyelerini gösteren hassas bir kanal çizer. Bu, grafiğinizi bir likidite bölgeleri ve potansiyel destek ve direnç noktaları haritasına dönüştürür.

🚀 Ana Avantajlar

  • Anında Görsel Netlik: Hangi seansın aktif olduğunu anında bilin, bu da doğru stratejiyi uygulamanıza yardımcı olur.
  • 📈 Destek ve Direnç Seviyeleri: Her seansın en yüksek ve en düşük seviyeleri otomatik olarak çizilir ve kilit seviyeler olarak hizmet eder.
  • 🔔 Sesli Uyarılar: Özelleştirilebilir uyarılarla önemli bir seansın başlangıcını bir daha asla kaçırmayın.
  • 🎨 Tamamen Özelleştirilebilir: Göstergeyi işlem tarzınıza uyarlamak için renkleri, saatleri ve seansları değiştirin.
  • ⚙️ Hafif ve Verimli: Platformunuzu aşırı yüklemez, sorunsuz ve istikrarlı bir şekilde çalışır.

🛠️ Giriş Parametreleri

Gösterge, kolay yapılandırma için gruplara ayrılmıştır:

Asia Session (Asya Seansı)

  • Display Asia Session? : true göstermek, false gizlemek için.
  • Asia Session Color (RGB) : Dikdörtgenin rengini ayarlar.
  • Start Time (Broker Time HH:MM) : Seans başlangıç zamanı (broker saatinize göre).
  • End Time (Broker Time HH:MM) : Seans bitiş zamanı.

... (Londra ve New York seansları için benzer parametreler)

Alerts (Uyarılar)

  • Enable session start alerts? : true sesli uyarıları etkinleştirmek için.
  • Sound file for the alert : Uyarı için .wav ses dosyasını seçmenizi sağlar.
Önerilen ürünler
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Göstergeler
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Cumulative Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Cumulative Delta Indicator for MetaTrader 5 The Cumulative Delta Indicator is a dedicated volume analysis tool on MetaTrader 5 that monitors market buying and selling pressure. By comparing order flow data, it displays cumulative volume changes to help traders identify divergence signals. This MT5 indicator supports the detection of strong market trends, enhances liquidity analysis, and confirms price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Cumulativ
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Genel Açıklama Bu gösterge, klasik Donchian Kanalı ’nın geliştirilmiş bir versiyonudur ve gerçek işlem için pratik işlevlerle zenginleştirilmiştir. Standart üç çizgiye (üst, alt ve orta çizgi) ek olarak sistem breakout (fiyat kırılımı) noktalarını tespit eder ve bunları grafikte oklarla görsel olarak gösterir. Ayrıca grafiği sadeleştirmek için mevcut trend yönünün tersindeki çizgi yalnızca görüntülenir. Gösterge şunları içerir: Görsel sinyaller : Kırılım sırasında renkli oklar Otomatik bildiriml
FREE
Gm Volumes
Antonio Augusto Barreto De Melo
4 (3)
Göstergeler
A simple volume indicator according to the color of the candle! - Custom background! - Supports Volume by Ticks or Real Volume. The original Metatrader Volume indicator does not show the colors of the bar according to the color of the Candle, it only changes color when the volume of a candle is greater than the previous one, this sometimes creates confusion for beginners and does not know the real reason for the color change. Free indicator, support may take a while to respond!
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Göstergeler
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.25 (16)
Göstergeler
Aggression Volume Indicator is the kind of indicator that is rarely found in the MQL5 community because it is not based on the standard Volume data provided by the Metatrader 5 platform. It requires the scrutiny of all traffic Ticks requested on the platform... That said, Aggression Volume indicator requests all Tick Data from your Broker and processes it to build a very special version of a Volume Indicator, where Buyers and Sellers aggressions are plotted in a form of Histogram. Additionally,
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Göstergeler
The original author is David Weis, an expert in the Wyckoff Method. The Weis Wave is a modern adaptation of the 1930's Wyckoff Method, another expert in Tape Reading techniques and Chart Analysis. Weis Waves takes market volume and stacks it into waves according to price conditions giving the trader valuable insights about the market conditions. If you want to learn more about this subject you can find tons of videos in YouTube. Just look for "The Wickoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread
FREE
KTrade Data Statistics 5 CN
Kaijun Wang
Göstergeler
Indicators are professional data statistics, position orders, historical order analysis->>>>>> <This version is in Chinese -> English version please move> Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEM
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Göstergeler
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Göstergeler
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.18 (11)
Göstergeler
Fiyat Dalga Modeli   MT5 --(ABCD Modeli)--   hoş geldiniz ABCD modeli, teknik analiz dünyasında güçlü ve yaygın olarak kullanılan bir ticaret modelidir. Tüccarların piyasadaki potansiyel alım ve satım fırsatlarını belirlemek için kullandıkları uyumlu bir fiyat modelidir. ABCD modeliyle, tüccarlar potansiyel fiyat hareketlerini tahmin edebilir ve alım satımlara ne zaman girip çıkacakları konusunda bilinçli kararlar verebilir. EA Sürümü: Price Wave  EA MT5 MT4 Sürümü :   Price Wave Pattern MT4
FREE
Delta Aggression Volume
JETINVEST
4 (7)
Göstergeler
This indicator calculates the difference between the SELL aggression and the BUY aggression that occurred in each Candle, plotting the balance of each one graphically. Note: This indicator DOES NOT WORK for Brokers and/or Markets WITHOUT the type of aggression (BUY or SELL). Be sure to try our   Professional   version with configurable features and alerts:   Delta Agression Volume PRO Settings Aggression by volume (Real Volume) or by number of trades (Tick Volume) Start of the Aggression Delta
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Göstergeler
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
Wave Box Market Frenquency
Jean Jacques Huve Ribeiro
4.75 (4)
Göstergeler
Totally linked to the result of a movement and the duration he had. Its height records how many ticks the asset walked during a given movement, its width shows us the duration that movement had. Its configuration must be in line with the Weis Wave Indicator configuration to observe the movement force and can indicate a possible accumulation or distribution of the movement;
FREE
Bar Countdown
Mario Antonio Oliveira
4.8 (5)
Göstergeler
Bar Countdown is a simple indicator for MetaTrader 5 that shows the time remaining of the each candle. It can be placed in any corner of the chart or near of the price close and it'll help you to know if the current candle is ending. Choose the counter format between HR:MIN:SEC and MIN:SEC It is so easy to use, configure the color, size and counter position on the chart and that's it!!! The Countdown starts now! Updates: 2021/02/28; v1.0: Initial release 2021/03/16; v1.1: Minor code changes   
FREE
Aggression Wave RSJ
JETINVEST
4.83 (6)
Göstergeler
This indicator sums up the difference between the sells aggression and the buys aggression that occurred in each Candle, graphically plotting the waves of accumulation of the aggression volumes.   Through these waves an exponential average is calculated that indicates the direction of the business flow. Note: This indicator DOES NOT WORK for Brokers and/or Markets WITHOUT the type of aggression (BUY or SELL).   Be sure to try our Professional version with configurable features and alerts:  Agre
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (6)
Göstergeler
Gösterge   Haven FVG   , piyasaları analiz etmek için bir araçtır ve grafikte verimsizlik alanlarını (Fair Value Gaps, FVG) tanımlamanıza olanak tanır, böylece tüccarlara fiyat analizi ve ticari kararlar almak için anahtar seviyeler sağlar. Diğer ürünler ->  BURADA Ana Özellikler: Bireysel renk ayarları: Alış FVG rengi   (Bullish FVG Color). Satış FVG rengi   (Bearish FVG Color). Esnek FVG görselleştirme: FVG aramak için maksimum mum sayısı. FVG bölgelerinin belirli bir bar sayısı kadar ek uzat
FREE
Basic Vwap
james mugendi
4 (1)
Göstergeler
Simple Vwap with the daily, weekly and monthly VWAP is the abbreviation for   volume-weighted average price , which is a technical analysis tool that shows the ratio of an asset's price to its total trade volume. It provides traders and investors with a measure of the average price at which a stock is traded over a given period of time. How it's used Identify entry and exit points:   Traders can use VWAP to determine when to buy or sell an asset.   Understand price trends :  Traders can use V
FREE
Double TMA with Reversal Zones
Clayton Prickett
4.5 (10)
Göstergeler
Note from Developer: This is the lite version of the Double TMA with Bands Indicator. You can find the paid version that comes with alerts and on screen signal arrows built in here . I will also be selling an EA based on this trading system soon once all backtesting and optimization have been completed. Unlock your trading potential with the Double TMA Indicator with Reversal Detection! Designed for swing and reversal trading, this versatile tool integrates two Triangular Moving Averages (
FREE
VWAP Indicator
LUC JACOBUS A VERHEECKE
4.2 (25)
Göstergeler
Volume Weighted Average Price (VWAP) The volume weighted average price (VWAP) is a  trading   benchmark  used by traders that gives the average price a security has traded at throughout the day, based on both volume and price. It is important because it provides traders with insight into both the trend and value of a security. This indicator VWAP V2 is free and is the manual version of the extended Easy VWAP indicator (30 Euro), where the date and time properties are automatically entered. With
FREE
VwapBandsIndicator
Samuel De Souza Ferreira
Göstergeler
VWAP Bands Indicator – The Revolution in Trend Analysis! The VWAP Bands Indicator is the ultimate tool for traders seeking precision and clarity in market analysis! Based on the Volume-Weighted Average Price (VWAP) , this indicator not only displays the main trend but also adds three dynamic bands to capture volatility and identify strategic buy and sell zones . Why Use the VWAP Bands Indicator? Professional Accuracy – Identifies support and resistance areas based on real volume. Th
FREE
Platinum Candle for Telegram
Rennan Lima
Yardımcı programlar
This robot sends Telegram notifications based on the coloring rules of PLATINUM Candle indicator. Example message for selling assets: [SPX][M15] PLATINUM TO SELL 11:45. Example message for buying assets : [EURUSD][M15] PLATINUM TO BUY 11:45 AM. Before enable Telegram notifications  you need to create a Telegram bot, get the bot API Key and also get your personal Telegram chatId. It's not possible to send messages to groups or channels. You can only send messages to your user chatId. You should
FREE
SuperTrend Plus Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
SuperTrend Plus Indicator for MetaTrader 5 The   SuperTrend Plus Indicator for MetaTrader 5   is a trend-following technical tool that merges adaptive support and resistance levels with volatility filtering to highlight potential buy and sell zones. It reacts instantly to price shifts without lag, continuously aligning with market direction as trends evolve. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  SuperTrend Plus Indicator MT4   | ALL Products By   TradingFinderLab
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT5
Abhimanyu Hans
Göstergeler
QuantumAlert RSI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the priva
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Göstergeler
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. This version is intended f
FREE
White Weis Volume Ticks
Ricardo Almeida Branco
5 (4)
Göstergeler
White Weis Volume This indicator shows the sum of the volume in each wave, bulish or bearish, as idealized by David Weis , but it brings an important addition , which is the marking of the bar with the highest volume of the wave (White Bar)! In coding the indicator, it was sought to optimize the code to require minimal processing during use and not to overload mt5. The indicator can be used for pre-trading analysis and study, where the trader analyzes possible points of support and resistance
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Göstergeler
Cybertrade Keltner Channels - MT5 Created by Chester Keltner, this is a volatility indicator used by technical analysis. It is possible to follow the trend of financial asset prices and generate support and resistance patterns. In addition, envelopes are a way of tracking volatility in order to identify opportunities to buy and sell these assets. It works on periods longer than the period visible on the chart. All values ​​are available in the form of buffers to simplify possible automations.
FREE
ZP Day Trading Indicator MT5
Eda Kaya
5 (6)
Göstergeler
ZP Day Trading Indicator in MT5 The ZP Day Trading Indicator is one of the tools developed based on Price Action trading style concepts in MetaTrader 5. This indicator uses color-coded boxes to identify Trading Ranges on the chart. A trading range forms when the price moves within a specific range between a resistance level (ceiling) and a support level (floor) over a period of time. In such scenarios, buyers and sellers reach equilibrium within the defined range. «Indicator Installation & User
FREE
Reversal Oscillator
Rafael Grecco
Göstergeler
Reversal Oscillator — Advanced Momentum Shift Detector Reversal Oscillator is a free indicator designed to highlight price zones that are statistically outside their normal movement patterns, helping traders anticipate potential turning points before they occur. Unlike traditional oscillators that react mainly to overbought/oversold conditions, this indicator applies third derivative analysis (the "acceleration of the acceleration" of price) calculated using two independent methods within a n
FREE
Heiken Ashi Rsi Oscillator MT5
Noiros Tech
4.75 (4)
Göstergeler
YOU CAN NOW DOWNLOAD FREE VERSIONS OF OUR PAID INDICATORS . IT'S OUR WAY OF GIVING BACK TO THE COMMUNITY ! >>>    GO HERE TO DOWNLOAD This system is an Heiken Ashi system based on RSI calculations . The system is a free open source script originally published on TradingView by JayRogers . We have taken the liberty of converting the pine script to Mq4 indicator . We have also added a new feature which enables to filter signals and reduces noise on the arrow signals. Background HEIKEN ASHI Th
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Göstergeler
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Göstergeler
Gold Stuff mt5, özellikle altın için tasarlanmış bir trend göstergesidir ve herhangi bir finansal enstrümanda da kullanılabilir. Gösterge yeniden çizilmez ve gecikmez. Önerilen zaman dilimi H1. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben!   AYARLAR Ok Çiz - açık kapalı. grafik üzerinde oklar çizmek. Uyarılar - sesli uyarılar kapalı. E-posta b
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla sağlam ticaret stratejisi sunuyor, bu da çeşitli piyasa koşulları için esnek bir seçim yapar. Tr
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Göstergeler
Gold Entry Sniper – Altın Scalping & Swing Trading için Profesyonel Çoklu Zaman Çerçeveli ATR Paneli Gold Entry Sniper , XAUUSD ve diğer enstrümanlar için doğru al/sat sinyalleri veren, ATR Trailing Stop mantığı ve çoklu zaman çerçevesi analizi ile geliştirilmiş gelişmiş bir MetaTrader 5 göstergesidir. Temel Özellikler ve Avantajlar Çoklu Zaman Çerçevesi Analizi – M1, M5, M15 trendlerini tek panelde gösterir. ATR Tabanlı Trailing Stop – Volatiliteye göre dinamik olarak ayarlanır. Profesyonel Gra
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son   harmonik kalıpları   gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz /   MT4 sürümü . Ücretsiz Gösterge:   Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol :   seçilen semboller görünecektir Trend:   yükseliş veya düşüş Pattern :   desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry :   giriş fiyatı SL:   zararı durdur fiyatı TP1:   1. kar alma fiyatı TP2:   2. kar alma fiyatı TP
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri yalnızca $35 ! Yeni araçlar   ilk hafta   boyunca veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  MQL5’te Trading Tools Kanalı : En son haberlerim için MQL5 kanalıma katılın Bu gösterge, volatiliteye göre normalize edilmiş fiyat hareketine dayanan ve “Smart Breakout Channels” olarak adlandırılan kırılma tespit bölgelerini çizer. Bu bölgeler, hacim bindirmeleriyle birlikte dinamik kutular olarak gösterilir. Araç, özel bir normalize volatilite hesabı kullanarak
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
RiskKILLER_AI Navigator, AI tabanlı, Çok-Zamanlı Pazar Yönü ve Strateji Asistanıdır. İşlem performansı, piyasayı profesyoneller gibi anlamakla ilgilidir. RiskKILLER_AI Navigator tam olarak bunu sunar: MQL5'in dışında çalışan AI destekli trend, sentiman ve makro analiz ile işlem tarzınıza uygun kurumsal seviyede içgörüler elde edin. Satın alma sonrası, Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yayınlayarak isteyin 2. bana doğrudan mesaj gönderin. [ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ] Temel Faydala
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Yazarın diğer ürünleri
Risk Calculattor
Jhonatan Wilson Dos Santos De Morais
Yardımcı programlar
İşlemlerinizin potansiyel kâr ve zararını doğrudan grafik üzerinde anında hesaplayın. Çevik ve hassas risk yönetimi için vazgeçilmez bir araç. Genel Bakış Risk Calculattor , hız ve doğruluğa değer veren yatırımcılar için vazgeçilmez bir araçtır. Zarar Durdur ve Kâr Al seviyelerinizin finansal değerini manuel olarak hesaplamaktan sıkıldınız mı? Bu Uzman Danışman, grafiğinize doğrudan sezgisel bir panel ekleyerek, emri vermeden saniyeler içinde bir işlemin riskini ve getirisini görselleştirmeniz
FREE
Trade Notifier Pro for Telegram
Jhonatan Wilson Dos Santos De Morais
Yardımcı programlar
Tam Kullanım Kılavuzu Mevcut! En iyi kurulum ve ayar deneyimini sağlamak için, bilmeniz gereken her şeyi kapsayan eksiksiz ve ayrıntılı bir kullanım kılavuzu oluşturduk. Kılavuz 11 dilde mevcuttur ve HTML formatında olduğu için gezinmesi basit ve sezgiseldir. İstediğiniz zaman kolayca indirip başvurabilirsiniz. Kullanım Kılavuzu Amacımız deneyiminizin mükemmel olmasıdır. Kılavuzdaki tüm talimatları izlemenize rağmen hala herhangi bir zorlukla karşılaşırsanız, lütfen bana özel mesaj göndermek
Filtrele:
andreiamelo
14
andreiamelo 2025.09.03 06:57 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt