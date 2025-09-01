Session Highlighter Pro
- Göstergeler
- Jhonatan Wilson Dos Santos De Morais
- Sürüm: 1.41
Session Highlighter Pro: Piyasa Seanslarını Görselleştirin ve Fethedin!
Grafikte hangi işlem seansında (Asya, Londra veya New York) olduğunuzu anlamaya çalışırken hiç kayboldunuz mu? Session Highlighter Pro, en önemli zaman dilimlerini doğrudan grafiğiniz üzerine net ve otomatik olarak çizerek bu sorunu çözen nihai araçtır.
Bu gösterge, her seansın periyotlarını renklendirmekle kalmaz, aynı zamanda her birinin en yüksek ve en düşük seviyelerini gösteren hassas bir kanal çizer. Bu, grafiğinizi bir likidite bölgeleri ve potansiyel destek ve direnç noktaları haritasına dönüştürür.
🚀 Ana Avantajlar
- ✅ Anında Görsel Netlik: Hangi seansın aktif olduğunu anında bilin, bu da doğru stratejiyi uygulamanıza yardımcı olur.
- 📈 Destek ve Direnç Seviyeleri: Her seansın en yüksek ve en düşük seviyeleri otomatik olarak çizilir ve kilit seviyeler olarak hizmet eder.
- 🔔 Sesli Uyarılar: Özelleştirilebilir uyarılarla önemli bir seansın başlangıcını bir daha asla kaçırmayın.
- 🎨 Tamamen Özelleştirilebilir: Göstergeyi işlem tarzınıza uyarlamak için renkleri, saatleri ve seansları değiştirin.
- ⚙️ Hafif ve Verimli: Platformunuzu aşırı yüklemez, sorunsuz ve istikrarlı bir şekilde çalışır.
🛠️ Giriş Parametreleri
Gösterge, kolay yapılandırma için gruplara ayrılmıştır:
Asia Session (Asya Seansı)
- Display Asia Session? : true göstermek, false gizlemek için.
- Asia Session Color (RGB) : Dikdörtgenin rengini ayarlar.
- Start Time (Broker Time HH:MM) : Seans başlangıç zamanı (broker saatinize göre).
- End Time (Broker Time HH:MM) : Seans bitiş zamanı.
... (Londra ve New York seansları için benzer parametreler)
Alerts (Uyarılar)
- Enable session start alerts? : true sesli uyarıları etkinleştirmek için.
- Sound file for the alert : Uyarı için .wav ses dosyasını seçmenizi sağlar.
