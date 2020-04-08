Scalping Channel Pro mw
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.2
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Scalping Channel Pro".
- Scalping Channel Pro, ATR tabanlı volatilite sınırlarına sahiptir.
- Scalping işlemleri için idealdir:
- Orta çizgide bekleyen limit emriyle işlemlere girin.
- Mavi sabit yukarı yönlü kanal oluştuğunda ve en az 1 mum üst sınırın üzerinde kapandığında (resimlere bakın) Boğa girişi olarak kabul edilir.
- Kırmızı sabit aşağı yönlü kanal oluştuğunda ve en az 1 mum alt sınırın altında kapandığında (resimlere bakın) Ayı girişi olarak kabul edilir.
- Bilgi Spread Swap Ekranı vardır - bağlı olduğu forex paritesinin mevcut Spread ve Swap değerlerini gösterir.
- Ekran ayrıca hesap bakiyesini, öz sermayeyi ve marjları da gösterir.
- Bilgi Spread Swap Ekranı, grafiğin herhangi bir köşesinde bulunabilir:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.
// Harika İşlem Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.