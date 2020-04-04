Pro Multi Sniper m

PRO MULTI SNIPER EA, MT4 platformu için %85-90 doğruluk oranına sahip hassas otomatik işlem sistemidir.

Bu karlı scalping EA, şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir.
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.

EA sürüm 25.19'u kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümündeki 2 Set dosyasını kullanın.

EA'nın benzersiz özellikleri:
- Makine Öğrenmesi yöntemleri kullanılır.
- Bileşik faiz yöntemi ve scalping teknikleri uygulanır.
- Sistem, piyasa oynaklığına bağlı olarak dinamik SL'yi otomatik olarak ayarlar.
- EA, varsayılan olarak otomatik (lot hesaplaması) risk yönetimi ve sabit lot seçeneklerine sahiptir.
- Ayarlanabilir İşlem Giriş Hassasiyeti parametresi.
- Hafta sonu boyunca işlem yapılmaz.
- 1 dakikalık doğrulukla hassas çalışma süresi filtresi.
- Robotun BreakEven işlevi vardır.
- Hesap kaldıracı: 1:30 ile 1:2000 aralığında herhangi bir değer.
- En çok önerilen pariteler GBPCAD ve GBPAUD'dur - ilgili Set_file'lar "Yorumlar" bölümünde mevcuttur.
- Tehlikeli martingale/grid yoktur. Her emrin hesap koruması için kendi SL'si vardır.
- İşlem süresi: EA, ayarlardaki zaman filtresine göre ABD işlem seansının sonundan Asya seansının ortasına kadar giriş fırsatları arar. Sistem işlem süresi boyunca emir açmadıysa, grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir; bu EA'nın işlem sistemini hedef aldığını unutmayın.
- Zaman dilimi: sadece M15.
- Dahili Bilgi Spread Swap Ekranı - bağlı olduğu forex paritesinin mevcut Spread ve Swap değerlerini gösterir.
- Ekran ayrıca hesap bakiyesini, öz sermayeyi ve marjları da gösterir.
- Bilgi Spread Swap Ekranı'nı grafiğin herhangi bir köşesinde bulabilirsiniz:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.

Kurulum:
- Sistem, dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir MT4 işlem hesabı gerektirir.
- GBPCAD, GBPAUD grafiklerini açın.
- Her grafikte M15 zaman dilimini seçin.
- Her grafiğe EA ekleyin.
- Her grafikte ilgili "Set_file"ı EA'ya uygulayın (bu web sayfasının "Yorumlar" bölümünden tüm Set_files v25.19'u edinin). Trading_Flag parametresinin true olduğundan emin olun.
- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve bilgisayarınızı çalışır durumda bırakmak (veya VPS kullanmak).

ÖNEMLİ!!! İşlem sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:
- ÇALIŞMA SAATLERİ: market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulamasında) olan MT4'ü kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Broker sunucunuzun farklı bir GMT saat dilimi varsa, EA saat ayarlarını değiştirmeniz gerekecektir. Bu konuda bana bir mesaj göndermeniz yeterlidir (brokerınızın saat dilimini kontrol etmek için). Kontrol etmenize yardımcı olur ve gerekirse ilgili Set_file'ları sağlarım.
- SPREAD ve BROKER: En iyi performans için dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir hesap seçmek çok önemlidir.
- EA GÜNCELLEMELERİ: EA'nın en son sürümünü kullanmanız gerekir.
