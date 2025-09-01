Smart Pattern Hunter RSI Pro - Akıllı RSI ile Mum Formasyonu Avlama Aracı

Birden Fazla Para Birimini Otomatik Olarak Tarar, Giriş Zamanlamasını Optimize Etmek İçin RSI ile Birleştirir.





💰 BU SORUNLARLA MI KARŞILAŞIYORSUNUZ?Aramak İçin Çok Fazla Zaman Kaybetmek

Bir mum formasyonu bulmak için onlarca grafik mi açmak zorundasınız? İlgilendiğiniz tüm çiftleri takip etmek için her zaman yeterli zamanınız yokmuş gibi mi hissediyorsunuz?





Para Kazanma Fırsatlarını Kaçırmak

Siz EURUSD'ye bakarken, GBPUSD'de iyi bir sinyal ortaya çıktı, ancak her şeyi takip edemediğiniz için bunu bilmiyorsunuz. Bu, her yatırımcının her gün başına gelen bir durumdur.





Dönüş Zamanlamasını Belirlemede Zorluk

Bir mum formasyonu buldunuz ama ne zaman işleme gireceğinizi bilmiyor musunuz? RSI nerede? Dönüş işlemi için iyi bir zaman mı?





🎯 SMART PATTERN HUNTER RSI PRO TÜM BUNLARI ÇÖZERAnaliz Süresinden %90 Tasarruf Sağlar

Her grafiği tek tek kontrol etmek yerine, artık sadece bildirimleri beklemeniz yeterli. Araç, ilgilendiğiniz tüm para birimlerini otomatik olarak tarar ve iyi bir formasyon olduğunda size haber verir.





Hiçbir Fırsatı Kaçırmayın

Ne yaparsanız yapın, uyurken veya başka bir işle meşgulken bile Smart Pattern Hunter RSI Pro 7/24 çalışır. İyi bir sinyal geldiğinde, telefonunuza anında bildirim alırsınız.





RSI ile Ne Zaman İşleme Girileceğini Tam Olarak Bilin

Bu araç sadece mum formasyonları bulmakla kalmaz; aynı zamanda RSI ile birleşerek size şunları söyler:





RSI 30'un altında boğa formasyonu = İyi bir alım fırsatı





RSI 70'in üzerinde ayı formasyonu = İyi bir satış fırsatı





🚀 YATIRIMCILAR NEDEN SMART PATTERN HUNTER RSI PRO'YU SEÇİYOR?Kullanımı Kolay, Anında Etkili

Karmaşık bir şey öğrenmenize gerek yok. Kurulumdan hemen sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Arayüzü basit, bildirimleri ise net.





RSI, Kazanma Oranını Artırmaya Yardımcı Olur

Mum formasyonlarını RSI ile birleştirmek tesadüfi değildir. Bir dönüş formasyonu aşırı bir RSI bölgesinde ortaya çıktığında, başarı olasılığı sadece formasyonun tek başına kullanılmasından çok daha yüksektir.





Tüm Yatırımcılara Uygun





Meşgul yatırımcılar: Birçok grafiği takip etmeye zamanları yok.





Yeni başlayan yatırımcılar: RSI ile iyi fırsatlar bulmalarına yardımcı olacak bir araca ihtiyaç duyarlar.





Deneyimli yatırımcılar: RSI filtresiyle analiz verimliliğini artırmak isterler.





Maliyet Etkin

Bir analist kiralamak veya birçok farklı araç satın almak yerine, bu tek araç sizin için yeterlidir.





⚡ ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLEROtomatik Çoklu Çift Tarama





Sınırsız sayıda para birimini eş zamanlı olarak takip eder.





Market Watch'tan seçebilir veya kendi listenizi oluşturabilirsiniz.





Belirlediğiniz döngüye göre sürekli tarar (5 dakika, 15 dakika, 1 saat...).





Aynı Anda Birden Fazla Zaman Dilimi

M1'den MN1'e kadar uygun zaman dilimlerini seçebilirsiniz:





Scalping: M1, M5, M15





Gün İçi İşlem: M15, M30, H1, H4





Swing İşlem: H4, D1, W1





Akıllı RSI Filtresi - Ana Özellik

Bu, Smart Pattern Hunter RSI Pro'nun en güçlü noktasıdır:





RSI Aşırı Satım (30'un altında): Sadece RSI aşırı satımdayken boğa formasyonlarını gösterir.





RSI Aşırı Alım (70'in üzerinde): Sadece RSI aşırı alımdayken ayı formasyonlarını gösterir.





Sıkı filtre modu: RSI'nin nötr bölgede olduğu sinyalleri eler.





RSI bilgisini gösterir: RSI'nin hangi seviyede olduğunu anında bilmenizi sağlar.





ATR ile Gürültü Filtreleme

Yeterli volatiliteye sahip, işlem yapılmaya değer formasyonları size bildirir:





Zayıf sinyalleri eler.





Gerçek kâr potansiyeli olan fırsatlara odaklanır.





🎯 NASIL ÇALIŞIR - BASİT ADIMLARAdım 1: Kur ve Çalıştır





Dosyayı indirin ve Indicators klasörüne koyun.





Herhangi bir grafiğe sürükleyip bırakın.





Takip etmek istediğiniz para birimi çiftlerini ve zaman dilimlerini seçin.





RSI eşiklerini ayarlayın (varsayılan 30-70 en iyisidir).





Adım 2: RSI'lı Bildirimler Alın

İyi bir formasyon + uygun bir RSI olduğunda şunları alırsınız:





Bir açılır pencere bildirimi: "[EURUSD] [H1] Bullish Engulfing RSI:28"





Telefonunuza anında bildirim.





Değerlendirebilmeniz için RSI seviyesi de beraberinde gösterilir.





Adım 3: Kontrol Et ve İşleme Gir





Bildirim aldığınız para birimi çiftinin grafiğini açın.





Formasyonu inceleyin ve RSI'yi onaylayın.





Her iki faktör de uygun olduğunda işleme girin.





📊 RSI BİLGİSİ İLE SEZGİSEL ARAYÜZÖnemli Bilgileri Görüntüler





Mevcut tarama durumu.





Mevcut RSI seviyesi ve bölgesi (Aşırı Satım/Aşırı Alım/Nötr).





Takip edilen çift sayısı.





Bir sonraki taramanın zamanı.





RSI'ya Göre Otomatik Renklendirme





Yeşil mum: Boğa formasyonu + RSI aşırı satım.





Kırmızı mum: Ayı formasyonu + RSI aşırı alım.





Formasyon adı + RSI seviyesi doğrudan grafikte gösterilir.





Esnek RSI Ayarları





RSI aşırı satım/aşırı alım eşiklerini özelleştirin.





Sıkı filtre modunu etkinleştirin/devre dışı bırakın.





Sadece RSI'nın ekstrem bölgelerindeki formasyonları göstermeyi seçin.





💼 RSI FİLTRESİNİN PRATİK FAYDALARIKazanma Oranını Belirgin Şekilde Artırır

Bir dönüş formasyonu RSI'nın ekstrem bir bölgesinde ortaya çıktığında, başarılı bir dönüş olasılığı %60'tan %75-80'e çıkar.





Yanlış Sinyalleri Azaltır

RSI filtresi, yanlış zamanda ortaya çıkan formasyonları eleyerek sadece yüksek kaliteli sinyalleri korumaya yardımcı olur.





Mükemmel Zamanlama





RSI < 30 + boğa formasyonu olduğunda al: Dibi doğru bir şekilde yakalamak.





RSI > 70 + ayı formasyonu olduğunda sat: Tepeyi etkili bir şekilde yakalamak.





Dönüş Stratejilerine Uygundur

Bu, trendi takip etmek yerine dönüş işlemlerini sevenler için ideal bir araçtır.





🔧 STİLE GÖRE OPTİMAL AYARLARRSI ile Scalping (Ultra-Kısa Vadeli İşlem)





Zaman dilimleri: M1, M5, M15





RSI: 20-80 (daha geniş eşik)





Tarama döngüsü: 5 dakika





RSI ile Gün İçi İşlem (Intraday İşlem)





Zaman dilimleri: M15, M30, H1





RSI: 30-70 (standart eşik)





Tarama döngüsü: 15 dakika





RSI ile Swing İşlem (Orta Vadeli İşlem)





Zaman dilimleri: H4, D1, W1





RSI: 25-75 (sıkı filtreleme)





Tarama döngüsü: 1 saat





✅ SMART PATTERN HUNTER RSI PRO NEDEN GÜVENİLİR?Stabil Teknoloji





Optimize edilmiş kod, MT5'te gecikmeye neden olmaz.





Doğru RSI hesaplaması, gecikme yok.





7/24 stabil çalışır, çökmez.





Akıllı RSI Entegrasyonu





Doğruluğu garanti eden MT5'in yerleşik RSI'sını kullanır.





RSI periyodunu istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.





Tüm bildirimlerde RSI bilgisini net bir şekilde gösterir.





Bildirim Spam'i Yok





Her formasyon + RSI kombinasyonu yalnızca bir kez bildirilir.





Akıllı sistem yinelenen uyarıları önler.





Yalnızca hem formasyon hem de RSI uygun olduğunda bildirir.





Smart Pattern Hunter RSI Pro, sizi hızla zengin edecek sihirli bir araç değildir. Bu, özellikle dönüş stratejilerinde, mum formasyonlarını RSI ile birleştirerek daha doğru işlem kararları almanıza yardımcı olan pratik bir destek aracıdır.





RSI'nın gücünü mum formasyonlarıyla birleştirerek işlemlerini optimize etmek isteyen akıllı yatırımcılar içindir.Smart Pattern Hunter RSI Pro - RSI'nın gücüyle fırsatları akıllıca avlayın.