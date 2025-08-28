Kubera EA - Zenginlik Tanrısı'ndan Esinlenildi

EA Hakkında

Kubera EA, MetaTrader 5 platformunda XAUUSD (Altın) ticareti yapmak için özel olarak tasarlanmış, gelişmiş bir martingale hedge uzman danışmanıdır (EA). Hindu zenginlik tanrısı Kubera'dan ilham alan bu EA, dengeli bir hedge stratejisi ve martingale ilerlemesiyle piyasa hareketlerinden yararlanmayı amaçlamaktadır. Görsel olarak çekici bir altın temalı grafik kullanıcı arayüzü (GUI), gerçek zamanlı kâr görselleştirme ve çeşitli risk iştahlarına uygun özelleştirilebilir parametreler sunar. Düşüşlerden toparlanmaya odaklanarak otomatik altın ticareti arayan yatırımcılar için ideal olan Kubera EA, hem alım hem de satım yönlerini aynı anda yönetmek için hedge'e vurgu yapar.





Açıklama

Genel Bakış:

Kubera EA, XAUUSD ticareti yapmak için hedge martingale yaklaşımını kullanır; ilk alım ve satım pozisyonlarını açar ve ızgara tabanlı bir martingale lot çarpanı kullanarak zarar sepetlerine ekleme yapar. Ortalama fiyat belirtilen kar alma seviyesine ulaştığında kârlı sepetleri kapatır ve stratejik pozisyon katmanlamasıyla kayıpları azaltırken kazançları sabitlemeye yardımcı olur.





Temel Özellikler:





Hedge Stratejisi: Alış ve satış sepetlerini aynı anda yönetir, önceden tanımlanmış grid adımlarında (varsayılan: 20 puan) kaybeden tarafa pozisyon ekler ve taraf başına en fazla 10 emir ekler.





Martingale İlerlemesi: Başlangıç ​​lot büyüklüğüyle (varsayılan: 0,01) başlar ve toparlanma için sonraki lotları (varsayılan çarpan: 2,0) çarpar.





Kâr Yönetimi: Fiyat ortalama giriş artı/eksi kar alma pip'lerine (varsayılan: 50) ulaştığında sepetleri kapatır. Kapanış noktasına yakın bir yerde yeşil etiketlerle gerçekleşen kârları grafikte bayrak tarzı bir çerçevede görüntüler.





GUI ve Görselleştirme:





Grafiğin üst kısmında ortalanmış, kalın, altın renkli "Kubera" başlığı.





Mevcut dalgalı kârla ölçeklenen dinamik altın çubuk (pozitif için altın, negatif için kırmızı).





Özel grafik teması: Zarif ve tematik bir görünüm için altın mum çubuklarıyla siyah arka plan.





Güvenlik Kontrolleri: İşlemleri XAUUSD ve hedge özellikli hesaplarla sınırlar; aşırı işlem yapmayı azaltmak için isteğe bağlı yeni çubuk ticareti.





Özelleştirme Girdileri: Kullanıcı girdileri aracılığıyla başlangıç ​​lotunu, çarpanı, ızgara adımını, kârı al, maksimum emirleri ve daha fazlasını ayarlayın.





Önerilen Kullanım:





H1 veya daha yüksek zaman dilimlerinde XAUUSD için en uygunudur.





Martingale riskleri için yeterli teminata sahip hedge özellikli bir broker hesabında kullanın.





Stratejinin geri çekilme potansiyelini anlamak için kapsamlı bir geri test yapın ve bir demo hesabıyla başlayın.





Risk Uyarısı: Martingale stratejileri, uzun vadeli trendler sırasında kayıpları artırabilir. Her zaman doğru risk yönetimini kullanın ve asla kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazlasını riske atmayın. Bu EA kâr garantisi vermez ve geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.





Destek veya özelleştirme için MQL5 topluluğu aracılığıyla geliştiriciyle iletişime geçin. Kubera EA ile altın ticaretinin zenginliğinin kilidini açın!