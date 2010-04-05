X Scalper Pro

X Scalper Pro – Her Trader için Eksiksiz Bir EA


X Scalper Pro, Altın ve Bitcoin ile otomatik işlem yapmak için özenle tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Her piyasanın, işlem koşullarına maksimum uyumluluk sağlamak için kendi optimize edilmiş stratejileri ve ayarları vardır. Bu EA, kanıtlanmış piyasa stratejilerine dayanmaktadır ve düşük riskli bir işlem çözümü sunmaya odaklanır. Birçok yüksek riskli sistemin aksine, X Scalper Pro hesabınızı ciddi şekilde riske atabilecek tehlikeli yöntemlere dayanmaz. Her işlem Stop Loss ile korunur ve her pozisyon, riskleri minimize etmek ve performansı maksimize etmek için piyasa koşullarına göre yönetilir. Ekibimiz, riski azaltmak ve karlılığı artırmak için her sembol için iki veya daha fazla aktif strateji uygulamıştır. Ayrıca, gelecek güncellemelerde stratejiler optimize edilecek ve yeni semboller için destek eklenecektir.

Mevcut fiyat: 239$ -> Sonraki fiyat: 399$ -> Nihai fiyat: 999$


İstediğiniz grafiğe X Scalper Proyu ekleyin, EA ayarlarından grafiğin adını seçin ve gerisini bırakın. EA, seçilen grafiğe göre piyasayı tarayacak, fırsatları belirleyecek ve doğru zamanda işlemlere girecektir.

Özellikler : 

  • Kapsamlı Koruma ve Risk Yönetimi: Her pozisyon, güvenlik ve karlılığı maksimize etmek için Take Profit, Stop Loss ve Trailing Stop ile korunur. EA Grid, Martingale veya Hedging kullanmadan çalışır ve her sembol için birden fazla aktif strateji ile riski minimize edip kazançları maksimize eder.
  • Hızlı İşlem: Pozisyonlar genellikle sadece birkaç dakika veya en fazla birkaç saat sürer, uzun işlemler olmadan hızlı sonuçlar sağlar.
  • Uzmanlar Tarafından Geliştirildi: Deneyimli programcılar tarafından geliştirilmiş ve test edilmiş olan bu EA, kanıtlanmış piyasa stratejilerini kullanarak stabil ve düşük riskli performans sağlar.
  • Kullanıcı Dostu ve Kolay Kurulum: Kullanışlı ve kolay kullanımlı bir arayüze sahiptir.
  • Esnek İşlem Takvimi: Haftanın 7 günü işlem yapabilir veya günleri ve saatleri tercihinize göre özelleştirebilirsiniz.
  • Şeffaf ve Gerçekçi Performans: Backtest yapmak ve EA’yı incelemek tamamen mümkündür. Karlar ve zararlar tamamen şeffaf ve manipüle edilmemiştir, böylece işlem performansının doğru bir görünümünü sağlar.
  • Sürekli Güncellemeler ve Geliştirme: EA güncellemeler almaya devam edecek ve gelecekteki işlemler için yeni semboller eklenecektir.
  • Özel SetFiles: Hesap bakiyenize ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş Set Files istiyorsanız, özel bir mesaj gönderin, uygun dosyalar sizin için hazırlanacaktır (Ayrıca agresif ve çok düşük riskli Set Files de mevcuttur).


Önerilen Kurulum :

  • Semboller & Zaman Dilimi: GOLD(H4)BTCUSD(H1) 
  • Minimum Depozito: 300$ (önerilen 1000$ ve üzeri).
  • Broker: EA spread veya slippage’e duyarlı değildir, ancak iyi bir ECN broker kullanmanızı öneririm.
  • Kurulum: EA’yı grafiğe sürükleyin. “Inputs” bölümünde istediğiniz SetFile’ı yükleyin veya tercih ettiğiniz sembolü seçin ve lot büyüklüğünü seçilen moda göre ayarlayın.


Destek: Tüm müşteri sorularına ve fikirlerine mümkün olan en kısa sürede yanıt veriyor ve onlarla etkileşimde bulunuyoruz. Özel SetFiles sağlamanın yanı sıra VPS kurulumu, MT5 ayarları, EA indirme, kurulum ve çalıştırma konusunda rehberlik sunuyoruz. Team Viewer, AnyDesk veya Uzak Masaüstü üzerinden destek de yeni başlayanlar için mevcuttur. Bunlardan herhangi birine ihtiyacınız varsa özel bir mesaj gönderin.

Satış sadece MQL5 sitesinde.


BTC Master Pro
Farzad Saadatinia
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
BTC Master Pro   Bitcoin Ticaretinde Güvendiğiniz Ortak. BTC Master Pro   Kripto piyasasında güvenle gezinmek için nihai çözümdür. Bu gelişmiş Expert Advisor, her ticaretin hassasiyetle ve özenle gerçekleştirildiğinden emin olmak için güvenli ve güvenilir stratejiler üzerine kurulmuştur. Sorularınız varsa veya satın alma öncesinde ya da sonrasında rehberlik ihtiyacınız olursa, lütfen bana özel mesaj gönderin. Ben ve ekibim her adımda size yardımcı olmak için buradayız. Mevcut fiyat:  499$   ->
