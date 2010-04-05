

X Scalper Pro, Altın ve Bitcoin ile otomatik işlem yapmak için özenle tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Her piyasanın, işlem koşullarına maksimum uyumluluk sağlamak için kendi optimize edilmiş stratejileri ve ayarları vardır. Bu EA, kanıtlanmış piyasa stratejilerine dayanmaktadır ve düşük riskli bir işlem çözümü sunmaya odaklanır. Birçok yüksek riskli sistemin aksine, X Scalper Pro hesabınızı ciddi şekilde riske atabilecek tehlikeli yöntemlere dayanmaz. Her işlem Stop Loss ile korunur ve her pozisyon, riskleri minimize etmek ve performansı maksimize etmek için piyasa koşullarına göre yönetilir. Ekibimiz, riski azaltmak ve karlılığı artırmak için her sembol için iki veya daha fazla aktif strateji uygulamıştır. Ayrıca, gelecek güncellemelerde stratejiler optimize edilecek ve yeni semboller için destek eklenecektir.



