Gamma RSI Line Pro
- Göstergeler
- Arinze Michael Ejike
- Sürüm: 1.2
- Etkinleştirmeler: 15
Bu gelişmiş RSI trend çizgisi göstergesi, RSI osilatör zirvelerinde trend çizgilerini otomatik olarak algılar ve çizer. Yapılandırılabilir zirve desenlerini analiz ederek eğim dikliği, minimum yükseklik ve mesafe parametrelerine göre filtreler. Algoritma geçerli trend çizgilerini tanımlamak için çoklu zirveleri işler ve ayarlanabilir zirve sayıları aracılığıyla CPU performansını optimize eder. Negatif eğim filtreleme, hassas sinyal üretimi için RSI seviye kısıtlamaları ve farklı piyasa koşulları için özelleştirilebilir parametreler içerir. RSI momentum desenlerinde otomatik teknik analiz arayan yatırımcılar için mükemmeldir.