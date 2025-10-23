Spreadometer - Alış-satış spreadlerini izleyen ve yatırımcıları olumsuz ticaret koşulları hakkında uyaran gerçek zamanlı spread izleme aracı. Gösterge, spread volatilite modellerini belirlemek için mevcut spread'i (mavi çizgi) hareketli ortalama (turuncu çizgi) ile birlikte gösterir.

Uyarı Sistemi: İki mod arasından seçim yapın - Mevcut Bar Uyarıları (UseCurrentBar = true) gelişmekte olan barlarda anında tetiklenir ancak birden çok kez uyarabilir, Onaylanmış Bar Uyarıları (UseCurrentBar = false) ise bar tamamlanmasını bekler ve güvenilir izleme için bar başına bir uyarı sunar.

Ana Özellikler: Çift uyarı sistemi hem mutlak spread seviyelerini hem de göreceli spread genişlemesini izler. Gösterge, kolay okuma için spreadleri otomatik olarak pip'e dönüştürür ve spreadler normal seviyelerin önemli ölçüde üzerine çıktığında tehlikeli ticaret koşullarını vurgular.

En İyi Uygulama: Yinelenen bildirimleri önlemek için onaylanmış uyarı modunu kullanın. Enstrümanınızın tipik spread aralığına göre SpreadAlertLevel'ı ayarlayın. Ana forex pariteler için 5 pip makuldür; egzotik paritelerde veya volatil dönemlerde buna göre ayarlayın.