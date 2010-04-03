Gamma Silver Stuff MT5
- Göstergeler
- Arinze Michael Ejike
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 15
Silver Stuff kesin giriş sinyalleri ile net trend yönü değişikliklerini tanımlar. Uzun fırsatlar için yeşil çizgiler, kısa kurulumlar için kırmızı çizgiler gösterir. Entegre uyarı sistemi yeni trend sinyalleri çıktığında anında bildirir.
Uyarı Seçenekleri:
- Mevcut Bar Uyarıları (alertsOnCurrent = true): hemen tetiklenir ancak yeniden çizilebilir
- Onaylı Bar Uyarıları (alertsOnCurrent = false): bar tamamlanmasını bekler, güvenilir sinyaller
Sinyal Paneli Rehberi:
- L(5) = Long sinyal 5 tamamlanmış bar boyunca aktif
- S(3) = Short sinyal 3 tamamlanmış bar boyunca aktif
- LONG* = Mevcut gelişmekte olan long sinyal
- SHORT* = Mevcut gelişmekte olan short sinyal
Zaman dilimi analizi: 15D, 1S, 4S, 1G, 1H'yi eşzamanlı izler.