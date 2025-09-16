Droven
- Uzman Danışmanlar
- Dina Priyanti
- Sürüm: 1.42
- Güncellendi: 16 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 20
Olağanüstü Droven
Price Action Pin Bar Sniper: Bu EA, özellikle pin barlar olmak üzere, ana destek ve direnç seviyelerinde yüksek olasılıklı geri dönüş mum çubukları kalıplarını tespit etmek üzerine inşa edilmiştir. Bekleyen göstergelere dayanmadan fiyat hareketini analiz ederek, dönüş noktalarında hassas girişler sunar, bu da onu scalp ve swing işlemleri için ideal hale getirir.
Özel Lansman Fiyatlandırması
Sınırlı bir süre için, Droven 100 fiyatıyla sunulmaktadır. Standart fiyat yakında 152 USD olarak ayarlanacaktır. Bu yüksek performanslı uzman danışmana değerinin bir kısmıyla sahip olma fırsatını kaçırmayın.
Neden Droven'i Seçmelisiniz?
- Gizli ve klasik MACD ayrışmalarını otomatik olarak tespit eder
- Hem prop firma zorlukları hem de kişisel ticaret hesapları için idealdir
- Yerleşik sermaye koruma kuralları ile minimum yapılandırma gerektirir
- Çoğu broker ve hesap türü ile uyumludur
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Kurulum basittir ve 5 dakikadan az sürer:
- Terminalinizi açın ve Droven'i tek bir grafik üzerine ekleyin (önerilen: EURCAD üzerinde M15)
- Önceden optimize edilmiş şablonlardan birini yükleyin veya risk ayarlarınızı manuel olarak yapılandırın
- AutoTrading'i etkinleştirin ve Droven'in devralmasına izin verin
Bağlantıda Kalın
Kesintisiz destek ve iyileştirmeler sunuyoruz. Satış sonrasında:
- Canlı güncellemeler ve tartışmalar için Telegram grubumuza katılın
- Çeşitli çiftler ve hesap türleri için hazır set dosyalarına erişin
- Yeni stratejiler ve performans iyileştirmeleri hakkında bilgilendirilin
MQL5 Kanalı: https://www.mql5.com/en/channels/dinafx
Daha akıllı ticaret yapmaya başlayın. Droven'in çalışmasına izin verin, siz stratejinize odaklanın.