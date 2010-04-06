Anti Scalping Trader Pro mr

ANTI SCALPING TRADER PRO EA - en son fiyat hareketi araştırmalarına dayalı gelişmiş bir otomatik işlem sistemidir!





Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 20 Set_files mevcuttur!

EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files v25.19'u kullanın.





İşlem fikri, kendim bulduğum tamamen yeni Fiyat Hareketi modeline dayanmaktadır!





ANTI SCALPING TRADER PRO çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca işe yarayacaktır, çünkü tüm Set_files'ların pozitif matematiksel beklentisi vardır!





EA Özellikleri:

- EA aynı anda 16 çiftte (20 grafik) çalışabilir - karşılık gelen Set_files'lar "Yorumlar" bölümünde sizi bekliyor.

- Her işlem makul bir kar peşindedir - bu kesinlikle scalping yaklaşımı değildir.

- Sistem, birçok scalper gibi komisyonlar için para israf etmez.

- Sıkı spread gereksinimleri yoktur - EA herhangi bir hesapta kullanılabilir.

- Sistem herhangi bir tehlikeli grid yöntemi KULLANMIYOR.

- EA varsayılan olarak yerleşik bileşik faiz para yönetimine sahiptir.

- Her işlemde broker tarafından görülemeyen SL ve TP vardır.

- SL ve TP dinamiktir - varsayılan olarak piyasa oynaklığına uyum sağlayabilirler.

- Telafi modu EA ayarlarında mevcuttur.

- İşlem çiftleri: AUDCHF, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCAD, GBPJPY, GBPUSD, NZDCAD, NZDJPY, USDCAD, USDJPY, XAUUSD.

- Zaman dilimi: sadece D1.

- Çalışma süresi: EA Gün sonunda mumun giriş fırsatlarını arıyor. Sistem gün mumu oluştuktan sonra emir vermediyse - grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir.

- EA'da Bilgi Spread Swap Ekranı vardır - eklendiği forex çiftinin mevcut Spread ve Swap'larını gösterir. - Ekran ayrıca hesap Bakiyesi, Sermaye ve Marjları da gösterir.

- Info Spread Swap Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür:

0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.





Nasıl kurulur:

- Aşağıdaki 20 grafiği açın:

AUDCHF, CADCHF, CHFJPY, EURAUD, EURJPY, GBPJPY, NZDCAD, NZDJPY, USDCAD, USDJPY, XAUUSD, EURGBP için 1 grafik.

CADJPY, EURUSD, GBPUSD, GBPCAD için 2 grafik.

- Her grafikte D1 zaman dilimini seçin.

- Her grafiğe Uzman Danışman ekleyin.

- Her grafikte EA'ya karşılık gelen "Set_file" v25.19'u uygulayın. -Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve PC'yi 7/24 çalışır durumda bırakmak (VEYA PC yerine VPS kullanmak).





Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.



