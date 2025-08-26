MehaAI Trading Advisor
MT5 için akıllı bir danışman. Teknik analiz ve gerçek zamanlı haberleri (OpenAI) birleştirir. Al / Sat / Tut sinyalleri üretir, SL/TP seviyeleri belirler, riski, aracı kurum kısıtlamalarını ve mevcut hesap durumunu dikkate alır, ardından işlemleri otomatik olarak açar ve yönetir.
Ne yapar
M1…MN1 zaman dilimlerinde piyasayı tarar, RSI, SMA(50/200), ATR, volatilite, hacim ve H1 destek/direnç seviyelerini hesaplar.
İnternetten bağlam ekler: haberler, ekonomi, politika, analist görüşleri (OpenAI + web araması).
JSON döndürür: işlem (aksiyon), SL/TP seviyeleri ve gerekçe (haber + teknik + risk).
Otomatik işlem yapar: pozisyon açma/yönetme, SL/TP yerleştirme, MaxRisk’e göre lot hesabı.
Temel özellikler
Doğrudan OpenAI (Responses API) entegrasyonu ve dahili haber araması.
Risk yönetimi: lot büyüklüğü MaxRisk’e göre (işlem başına bakiye oranı) hesaplanır; StopsLevel/FreezeLevel, lot adımı ve teminat dikkate alınır.
Gelişmiş pozisyon yönetimi:
Netting ve Hedging desteklenir (sembol başına birden fazla pozisyon): aynı semboldeki tüm pozisyonlara toplu SL/TP atama.
StrictDirection modu (isteğe bağlı): Al/Sat sinyalinde net ayarlamak için ters işlem açmaz; bunun yerine fazla hacmi aynı tarafta azaltır (reduce-then-add).
Net pozisyonun doğru loglanması: NET BUY/SELL X.XX across N pos .
Güvenli seviyeler: SL/TP, Stops/Freeze dışında ATR marjı (SafeMinDist fonksiyonu) ile yerleştirilir → aracı kurum reddini önler.
Akıllı emir yürütme: IOC/FOK/RETURN modlarını dener, hata durumunda lotu düşürür, kısa back-off uygular, SL/TP’yi 3 sn gecikmeli koyarak freeze bölgesinden çıkar.
Şeffaflık: detaylı loglar ve isteğe bağlı olarak günlük AI yanıt kaydı.
Nasıl çalışır
Piyasa ve hesap verisi toplama: M1…MN1 mumları, indikatörler, volatilite, seviyeler, bakiye/marjin/pozisyonlar.
Prompt oluşturma: MaxRisk, enstrüman kısıtlamaları (lot adımı/min, Stops/Freeze, marjin) ve haber bağlamı.
AI JSON yanıtı: işlem, SL, TP, gerekçe.
Yürütme: lot hesaplama → maruziyet ayarlama (StrictDirection) → toplu SL/TP atama.
Pariteler ve zaman dilimleri: MehaAI tüm ana Forex enstrümanlarında çalışır. Zaman dilimi kritik değildir, çünkü uzman danışman birden fazla aralığı (M1...MN1) analiz eder. Kolaylık için H1 veya H4'e ekleyebilirsiniz.
Geçmiş testleri: Harici WebRequest’ler (OpenAI + haber akışları) nedeniyle standart MT5 geçmiş testi gerçek çalışmayı yansıtmaz. Bunun yerine, uzman danışman Strateji Test Cihazı için bir simülasyon/test modu (RSI/ATR yedekli) içerir; bu davranışı taklit eder, ancak gerçek verimlilik yalnızca gerçek veya demo hesaplarda görülebilir.
Parametreler (Inputs)
ApiKey — OpenAI anahtarı (Inputs veya Common\Files\ApiKey.txt ).
ModelName — OpenAI modeli (varsayılan gpt-5 / gpt-5-mini ).
UseWebSearchTool — internet haberlerini aç.
MaxRisk — işlem başına risk (bakiye oranı, ör. 0.02 = %2 ).
MaxLot — maksimum lot sınırı.
StrictDirection — reduce-then-add modunu aç/kapat (ters işlem yok).
RequestIntervalMinutes — AI istek sıklığı.
Candles_M1…MN1 — her zaman dilimi için geçmiş derinliği.
UseMockInTester / MockJSON — test için offline mock (RSI/ATR fallback).
SaveResponses / LogActions — AI yanıtlarını kaydet / detaylı loglar.
OpenAIURL, SaveApiKeyToCommonFile, FailInitIfNoApiKey — servis ayarları.
Grafik arayüz
Grafik üzerinde panel:
MaxRisk, MaxLot, aralık, ModelName, mum derinliği düzenleme.
Parametreleri belleğe kaydetme.
API anahtarı yükleme butonu.
Katlanabilir panel.
Gereksinimler & Kurulum
OpenAI API anahtarı alın.
⚠️ Önemli: API kullanımı, kullanılan token sayısına göre ücretlendirilir. Güncel fiyatları OpenAI web sitesindeki Pricing bölümünden kontrol edin.
Araçlar → Seçenekler → Expert Advisors → WebRequest’e izin ver menüsüne https://api.openai.com ekleyin.
Anahtarı Inputs üzerinden girin veya MQL5\Files\Common\ApiKey.txt içine koyun.
Önemli: Yeni OpenAI hesapları için limitler ve seviyeler
Yeni OpenAI hesapları Free Tier seviyesinde başlar ve GPT-5 modeli için sınırlı kotalara sahiptir (≈dakikada 10.000 token).
Bakiye yükleseniz bile, isteklerde en az 5 USD harcanmadıkça hesap Free Tier seviyesinde kalır. Bu tutar harcandığında hesap otomatik olarak Usage Tier 1 seviyesine yükseltilir ve daha yüksek limitlerle GPT-5’i daha fazla mum verisi ve haber bağlamıyla kullanabilirsiniz.
Free Tier seviyesinde, hesabınız Tier 1’e yükseltilene kadar gpt-5-mini modelini (Web araması dahil) kullanabilirsiniz.
Notlar
Netting ve Hedging desteklenir; hedging’de SL/TP tüm sembol pozisyonlarına uygulanır.
Harici WebRequest nedeniyle Strategy Tester’da tam test yapılamaz — önce demo hesapta deneyin.
İşlem risk içerir — kâr garanti edilmez.
