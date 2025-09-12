Orven MT4

Introductory offer: 149 for early buyers. Once 15 copies are sold, the price will be raised to 193. Currently 2 copies sold.


Orven - Yeni Nesil Algoritmik Ticaret

Gelişmiş AI ve adaptif makine öğrenimi ile desteklenen Orven, tarihsel desen tanıma ile gerçek zamanlı yürütmeyi birleştirerek pazar koşulları ile sürekli evrim geçiriyor ve üstün ticaret doğruluğu sağlıyor.


[Haberler ve güncellemeler için kanal]  


Temel Ticaret Avantajları:

  • Çoklu Zaman Dilimi Onay Stratejisi - Farklı zaman dilimlerinde trendlerin hizalanması ile işlemleri filtreler, yalnızca yönsel eğilim onaylandığında uygulama gerçekleştirir
  • Hassas RSI Filter - Özel RSI algoritmamız, yüksek olasılıklı girişleri korurken yanlış sinyallerin %87'sini filtreler
  • Piyasa Zamanlama Teknolojisi - Yerleşik ticaret zaman filtreleri, oturumlar boyunca pik likidite dönemlerine otomatik olarak odaklanır


Profesyonel Risk Kontrolleri:

Orven, çok katmanlı koruma sunar:

  • Volatilite analizine dayalı kar alma
  • Gerçek zamanlı çekilme izleme
  • Yüksek volatilite sırasında otomatik risk azaltma

Basit Kurulum 

Kurulum saniyeler alır - yalnızca XAUUSD (M15) grafiğine ekleyin

[EA'yı nasıl çalıştıracağınız hakkında rehber]


XAUUSD dahil olmak üzere birden fazla para birimi çifti için optimize edilmiştir

Minimum Gereksinimler:

  • $100 (Standart Mod)
  • $1000 (Riskli Mod)

Gerçek zamanlı bildirimler, uzman ayarları ve güncellemeler için Telegram kanalımıza katılın.

"Tahmin ile değil, hassasiyetle ticaret yapın. Orven'in akıllı algoritmalarının 24/5 çalışmasına izin verin."


