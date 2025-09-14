Jexel





Bu sadece bir başka uzman danışman değil. En öngörülemez piyasalarda bile tutarlılık, doğruluk ve hayatta kalma için inşa edilmiş bir sistemdir.





Piyasa Güncellemelerini Takip Edin: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews Kullanıcı Kılavuzu: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213





Bunu Eşsiz Kılan Nedir?

AI Tabanlı Fraktal Sıkıştırma Taraması – Bu EA, fiyat yapıları üzerindeki fraktal sıkıştırma desenlerini tespit etmek için bir makine öğrenimi modeli kullanır. Model, zaman ve fiyat fraktallarının bir yakınsamasını onayladığında, EA, patlama genişlemesi öncesinde hassas girişler tetikler—temelde piyasanın "nefes verme" anını zamanlar.

Bu sistemi su geçirmez hale getirmek için, gelişmiş bir isteğe bağlı mekanizma entegre ettik. Bu, sanal bir fiyat tüneli oluşturur: alım emirleri mevcut fiyatın üzerinde stratejik olarak katmanlanır ve satım emirleri altında sahnelenir. Piyasa hangi yönde kırılursa kırılsın, sistem kâr elde etmek için tasarlanmıştır—zeki ortalama alma ve çıkış zamanlaması ile işlemleri kârla kapatmaktadır.

Bu yöntem, temel stratejinin gücü sayesinde nadiren gereklidir—ama çok öngörülemez piyasalarda dahi istikrarı güçlendiren bir güvenlik ağı olarak oradadır.





Hassasiyet İçin İnşa Edildi, Dayanıklılık İçin Tasarlandı:

Dalgalı koşullarda risk kontrolü için akıllı tünel tabanlı mekanikler

Maruziyeti azaltmak ve gereksiz ticaret birikmesinden kaçınmak için ultra hassas girişler

Ayarla ve unut sistemin – sadece EA'yı XAUUSD üzerindeki M15 ile iliştirin ve çoklu sembol ticaretini otomatik olarak yönetir

üzerindeki ile iliştirin ve çoklu sembol ticaretini otomatik olarak yönetir Tüm brokerlarla uyumlu – spread veya işlem türü konusunda herhangi bir kısıtlama yok

Hem MT4 hem de MT5 üzerinde kapsamlı bir şekilde test edilmiş, sağlam çok yıllı performans





Sistem Notları:

Kurulum hızlı ve kolaydır: önerilen grafik ve zaman dilimine EA'yı uygulayın. Diğer çiftleri kendiliğinden yönetecek ve tüm mantığı otonom olarak ele alacaktır.

Sorunsuz performansı sağlamak için EA'yı VPS üzerinde çalıştırmanız şiddetle tavsiye edilir, özellikle 24/5 ticaret yapıyorsanız. Bu, internet kesintilerinden veya sistem kesintilerinden riski en aza indirir.





Bağlantıda Kalın: Sürekli içgörüler, güncellemeler ve ayar dosyalarına ve destek kaynaklarına erişim için Telegram kanalımıza katılın. (bağlantı için benimle iletişime geçin)

Bu sistemin sizin için çalışmasına izin verin—trend, düzeltme veya kaos içinde. Bunu çoğu kişinin hayatta kalamayacağı şeylere dayanacak şekilde inşa ettik.



