Bu senin anın. "Shake It Up" sadece bir isim değil, harekete geçme çağrısıdır. İşlem rutininizi altüst edip çoğu yatırımcının kaçıracağı fırsatı yakalamanız için cesur bir davet.

Demo sürümünü indirin hemen ve şu şekilde geri testleri çalıştırın:

Rastgele başlangıç tarihleri

1 aylık dönemler

Sınırsız tekrarlar

Hisse senedi eğrisinin avlanan bir avcı gibi yükselişini izleyin. Bu EA, XAUUSD (ALTIN) ve teslim etmek için tasarlandı >%95 kazanma oranı Doğrusal yukarı doğru bir grafikle. Piyasa karakterini gerçek zamanlı olarak okur ve hassasiyetle uyarlar. Sınırlı açıklama nedeniyle, daha fazla bilgiye blogda >> " Yorumlar " bölümünden ulaşabilirsiniz.

Video sunumuna göre optimum testlerin yapılması önerilir. EA Robot otonom olarak çalıştığı ve cari spread dahil tüm veritabanı analiz unsurlarını dikkate aldığı için nihai kâr sonuçları farklılık gösterebilir. Ancak sonuçlar her zaman olumludur. Bu nedenle başlangıçta aynı brokerı ve başlangıç saatini kullanın. Sonuçlar videodakilere benzer/yakın olduğunda, rastgele bir başlangıç zamanı ve seçtiğiniz farklı bir broker kullanmayı deneyebilirsiniz.