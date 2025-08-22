Shake It Up
- Uzman Danışmanlar
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- Sürüm: 25.82
- Güncellendi: 28 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Shake It Up – Sadece Ticaret Yapmayan, Aynı Zamanda Kâr AVLAYAN EA
Bu senin anın. "Shake It Up" sadece bir isim değil, harekete geçme çağrısıdır. İşlem rutininizi altüst edip çoğu yatırımcının kaçıracağı fırsatı yakalamanız için cesur bir davet.
Try the FREE Demo – Backtest It NOW
Demo sürümünü indirin hemen ve şu şekilde geri testleri çalıştırın:
-
Rastgele başlangıç tarihleri
-
1 aylık dönemler
-
Sınırsız tekrarlar
Hisse senedi eğrisinin avlanan bir avcı gibi yükselişini izleyin. Bu EA, XAUUSD (ALTIN) ve teslim etmek için tasarlandı >%95 kazanma oranı Doğrusal yukarı doğru bir grafikle. Piyasa karakterini gerçek zamanlı olarak okur ve hassasiyetle uyarlar. Sınırlı açıklama nedeniyle, daha fazla bilgiye blogda >> " Yorumlar " bölümünden ulaşabilirsiniz.
For full backtest instructions, visit the official product page: https://www.mql5.com/en/market/product/146405
Aylık Kiralama – Yüksek Değer, Sınırlı Süre
Başka bir EA bulamayacaksınız aşırı agresif ve zeki Bu fiyat noktasından yararlanın. süper ekonomik aylık kiralama İlk aylarınızda kar elde etmeye başlayın ve ardından bunu uzun vadeli pasif gelire dönüştürün.
Alacaksın 5 aktivasyon lisansı . Maksimum verimlilik için bunları 2 günde bir kullanın veya ticari ortaklarınızla paylaşın.
Hızlı Hareket Edin – Benzersiz KODUNUZU Alın
Stratejinin sorunsuz bir şekilde işlemesini mi istiyorsunuz? Hızlı bir mesaj göndererek stratejinizi alın. özel KOD optimum performans ve kurulum rehberliğinin kilidini açar.
- Bu teklif uzun sürmeyecek. Fiyatlar yakında artacak ; fırsatı kaçırmadan önce güvence altına alın.
Metatrader for Expert Advisor ürünlerinde bazı başlangıç ayarları: Menü MT4 | MT5 İşaretle ve İşaretini Kaldır 1. Rahatsız edici olarak değerlendirilen uyarı seslerini kaldırın //Araçlar/Seçenekler/Etkinlikler [İşaretini Kaldır] Ses olaylarını etkinleştir 2. Program tarafından işlem yürütme fonksiyonunun etkinleştirilmesi: //Araçlar/Seçenekler/Ticaret [Kontrol] Tek Tıkla İşlem ---------------------- Sonraki ---------------------- //Araçlar/Seçenekler/Uzman Danışmanlar [Kontrol] Algoritmik ticarete izin ver 3. ChatID ve google.com'unuzda Telegram bot fonksiyonunu etkinleştirin: //Araçlar/Seçenekler/Uzman Danışmanlar [İşaretle] WebRequest ..URL'sine İzin Ver: ----------------------Sonraki ---------------------- + https:// api.telegram .org ekleyin ----------------------Sonraki ---------------------- + https:// script.google .com ekleyin
EA ThinkBot Kullanıcıları için Doğrudan Rehberlik [ gerekirse isteğe bağlı]
Uzman Danışmanları (EA) kullanmaya yeni başladıysanız veya otomatik ticarete hala aşina değilseniz, ThinkBot yalnızca bir ticaret aracı değil; profesyonel bir ekibin uygulamalı desteğiyle desteklenen eksiksiz bir çözümdür.
IB-FBS ve IB-INSTA Ekiplerinden Destek
Kayıt yaptıran kullanıcılara özel hizmetler sunmak için IB-FBS ve IB-INSTA ekipleriyle iş birliği yapıyoruz:
-
IB-FBS : IB Kodu 4850316
-
IB-INSTA : IB Kodu TMUAN
Broker kimliğiniz e-posta yoluyla alındığında ekibimiz şunları sağlayacaktır:
-
Ücretsiz VPS + kayıtlı hesabınızda önceden yüklenmiş EA ThinkBot
-
Sözleşme süresince denetim ve hesap takibi
-
ThinkBot'un sorunsuz ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için kişisel yardım
Pilot Proje: Kolay İlk Adımlar
Oryantasyon programımızın bir parçası olarak, basitçe:
-
MT4 platformunda, noswap ve 1:500 kaldıraç ile bir Cent hesabına 100$ tutarında ilk yatırımı yapın
-
Ekibin kurulumu ve aktivasyonu 24 saat içinde tamamlamasını bekleyin
Yeni FBS veya INSTA broker kullanıcıları için:
-
Adınızın çekim bilgilerinizle eşleştiğinden emin olun
-
1$ yatırarak sistemi test edin, ardından her şeyin çalıştığını doğrulamak için çekin
-
Başarılı olduktan sonra, tam katılıma başlamak için 100$+ tutarında bir depozito yatırın
Tam Şeffaflık ve Kontrol
-
Hesabınız doğrudan yönlendirilecek ve yatırımcı şifresi ile izlenebilecektir.
-
Bağımsız olarak çalıştırmak için MQL5 Market'ten 5 adede kadar ThinkBot lisansı alacaksınız
-
Daha derin pazar analizine olanak sağlamak ve kazanma olasılığını artırmak için ThinkBot'u oturumlar arasında 2-3 günlük aralıklarla etkinleştirmenizi öneririz
Önerilen Çiftler ve Aracı Kurumlar
-
IB-FBS : XAUUSD için en uygun
-
IB-INSTA : GBPUSD için en uygun
Her iki broker da gerçek hesap senkronizasyon ve testlerimizden başarıyla geçmiştir. Uyumluluk ve performans güvencesine ihtiyaç duyan müşterilerimizi desteklemek için gelecekte daha fazla broker seçeneği eklenecektir.
Product Default Setup "Aggressive" mode:
- Settings for XAUUSD [GOLD]
- Deposit = 10000 [Cent = 100]
- Lots = 0.05 Timeframe = H1
- Distance = 1000 [3000.88 ~ 3010.88]
- Matrix One = 2
- Matrix Zero = 2
- Turbo = frue
- Extra = frue
- Scalping = true
How it works:
The EA opens buy/sell lots of 0.05 with a spacing of 1000. It relies on Matrix One & Matrix Zero, with a value of 2 [aggressive]; for moderate use, use [72 & 24] + Scalping = false. Because the EA Thinkbot Predator requires a valid database, download the XAUUSD database from the menu > Tools > History Center.
EA ThinkBot Predator isn't just an EA-Robot, it's a unique and professionally superior tool that delivers real-world predictive signals from the mastermind's intelligent algorithm. Visually, you can access a sophisticated 24/7 support assistant. See for yourself how to become proficient instantly.
This is not just another robot. It’s a profit predator . Test it. Prove it. Own it. Shake It Up!