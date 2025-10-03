Miracle IQ7
- Uzman Danışmanlar
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- Sürüm: 25.92
- Etkinleştirmeler: 5
Danışmanla manuel işlem (panel ve görsel sinyaller)
Welcome, professional traders!
Now you can experience a new way of manual trading with our innovative EA.
İşte yaptığı şey:
- - Önemli bilgiler sağlayarak yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.
- - Dünya çapındaki analistler tarafından yüzlerce otonom algoritma kullanılarak oluşturuldu.
- - "Bilinçaltı" yöntemini kullanan kendi kendine eğitim almış uzmanlar da dahil olmak üzere her seviyedeki insanın kullanımı kolaydır.
- - Trendleri, dönüşleri ve hatta scalping stratejilerini analiz etmek için gerçek zamanlı bilgiler gösterir.
- - "İçeriden" gizli ipuçları almak gibi, doğru yatırım kararları almanıza yardımcı olur.
- - Brokerınızın MetaTrader'ında bulunan tüm sembollerle mükemmel bir şekilde çalışır.
- - Ekibinizle lisans limitine kadar en fazla 5 cihazda paylaşabilirsiniz.
Fonksiyonlar:
Çoklu grafiklerin analizi ve otomasyonu:
- "8 SEMBOL": Her 18 saniyede bir 8 döviz çiftini otomatik olarak değiştirir.
- "ZAMAN ÇERÇEVELERİ": Dinamik analiz için zaman çerçeveleri arasında yumuşak geçiş.
- "8 GÖLGE": Hızlı karşılaştırma için gerçek zamanlı çift derecelendirmelerini görüntüler.
- "HİÇSİZLEŞTİRİLMİŞ": Temiz ve düzenli bir görünüm için grafik hizalamasını otomatik olarak ayarlar.
- "TERS KODU" ve "YENİLEME": Trend dönüşü ve sistem optimizasyonu için akıllı yeniden hesaplama.
Ek özellikler:
- "8 Sembol" ve "Zaman Dilimleri" düğmeleri, ekranın her 18 saniyede bir değişmesini sağlayarak gözlemlerinizi odaklamanıza yardımcı olan benzersiz işlevlerdir. Panel üzerinden işlem yaparken bu fonksiyonların devre dışı bırakılması önerilir.
- "SWAP" özelliği, 8 çift düğme dolumunu "Market Watch"tan doğrudan aldığınız yeni bir çiftle değiştirmenin hızlı bir yoludur. Ve test ederken veya kullanırken kendiniz keşfedebileceğiniz daha birçok özellik.
- Uzman Danışman butonları ise pivot noktası Destek 123 ve Direnç 123'ün konumuna bağlı olarak Limit/Stop Emirlerini otomatik olarak etkinleştirir.
Akıllı İşlem Düğmeleri – Piyasa Yapısına Göre Otomatik Durdurma/Limitleme
EA'mız, aşağıdakilerin gerçek zamanlı analizine dayanarak Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak yapılandıran sezgisel Satın Al | Sat düğmelerine sahiptir:
- Pivot Noktası Konumlandırma
- Destek Seviyeleri 1, 2, 3
- Direnç Seviyeleri 1, 2, 3
Bu dinamik kurulum, her işlemin önemli piyasa yoğunluklarıyla uyumlu olmasını sağlar; manuel ayarlamaya gerek yoktur. Sadece tıklayın ve EA'nın sizin için hassas yerleştirmeyi yapmasına izin verin.
------------------------------------
Installation blog >>> https://www.mql5.com/en/blogs/post/762286
Execution: blog >>> https://www.mql5.com/en/blogs/post/761325
------------------------------------Neden ThinkBot IQ7'yi Seçmelisiniz? ?
- Gizli strateji yok - şeffaf, dürüst ve bilgilendirici.
- Profesyonel gibi öğrenin - sezgisel görsel ipuçlarıyla sadece bir haftada ticarette ustalaşın.
- MetaTrader'ın piyasa saatleri içerisinde aktif olduğundan emin olun.
- Programı aktif grafikte çalıştırın ve geçmiş verilerin kararlı bir şekilde yüklenmesi için 10 dakika bekleyin.
- Sistem donarsa, 8 çiftin tamamı mükemmel şekilde yüklenene kadar MetaTrader'ı yeniden başlatın.
- En iyi sonuçlar için lütfen MetaTrader'ın en son sürümünü kullanın.
ÖNEMLİ DUYURU: İşlemini tamamlayan üyelerimizin, bu ürünün yapay zekanın Google ağı üzerinden çalışması için gerekli veri merkezine bağlanmasını sağlayacak bir kimlik kodu almak için derhal bizimle iletişime geçmelerini öneririz. Ayrıca doğru ve sorunsuz bir kurulum sağlamak için rehberlik hizmeti de sağlıyoruz. | Müşteri memnuniyeti için bir haftalık ürün denemesi mevcuttur. Öncelikle burada bulunan "ÜCRETSİZ DEMO" dosyasını aktifleştirmeyi unutmayın, çünkü bu ürün test cihazının aktifleşmesini sağlar. | MT4 bölümünde " Miracle IQ7 Tester "nı arayın.
Temel Özellikler:
-
Akıllı Yürütme Paneli → siparişleri kolayca verin sürükle ve bırak , manuel girişe gerek yok.
-
Tam Görsel Sinyaller → Ekranda görüntülenen net analizler, önümüzdeki günlere ilişkin piyasa eğilimlerini tahmin etmenize yardımcı olur.
-
Çoklu Zaman Çerçevesi ve Çoklu Çift → Güçlü “gölge dalgaları” ile 8 çifte ve zaman dilimine kadar analiz yapın.
-
Yapay Zeka Destekli → gerçek zamanlı WYSIWYG (gördüğünüzü = elde ettiğinizi).
Manuel ve profesyonel yatırımcılar için mükemmeldir:
-
Kullanıma hazır görsel analizlere erişin.
-
Müşterilerinizi veya topluluklarınızı daha bağımsız olmaları için eğitin.
-
Kontrolü elinizde tutarken büyük stratejilere ve pazarlamaya odaklanın.
İçerir 1 haftalık ücretsiz deneme sürümü → performansını kendiniz kanıtlayın! | Bilgi: https://www.mql5.com/ru/users/BATIK
Tam destek ve güncellemeler bizim aracılığımızla resmi Telegram Botu : @YourTelegramBot [ Örnek: @CyberbotProject]
Some initial settings on Metatrader for Expert Advisor products: Menu MT4 | MT5 Check & Uncheck 1. Remove alert sounds if they are considered disturbing //Tools/Options/Events [Uncheck] Enable sound events 2. Enable trading execution function by the program: //Tools/Options/Trade [Check] One Click Trading ---------------------- next---------------------- //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow algorithmic trading 3. Enable telegram bot function to your chatID: //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow WebRequest fo listed URL ----------------------next---------------------- + add: https://api . telegram . org ----------------------next---------------------- + add: https://script . google . com
We encourage you to take your time and efficiently download the 'FREE DEMO' located in the left column of this screen. You may test it by practicing in accordance with the comprehensive presentation video we have provided. Should you wish to proceed with the rental immediately, please contact us directly for guidance to ensure a 100% smooth experience. Additionally, if the actual product does not align with the presentation video, we offer a 'money-back guarantee,' which can be referenced in the 'Comments' column. [F The MT5 version will be released next month. ] | Info: https://www.mql5.com/ru/users/BATIK
>>> Launch Special Offer <<<
We truly value your feedback! During our launch period, every user who submits 5 or more approved reviews (minimum 20 words each, published on MQL5) for this content will receive a 50% refund via PayPal .
Act fast — this offer is limited to the first 10 participants only !