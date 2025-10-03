Miracle IQ7

Danışmanla manuel işlem (panel ve görsel sinyaller)

Welcome, professional traders!
Now you can experience a  new way of manual trading  with our innovative EA.

İşte yaptığı şey:

  • - Önemli bilgiler sağlayarak yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.
  • - Dünya çapındaki analistler tarafından yüzlerce otonom algoritma kullanılarak oluşturuldu.
  • - "Bilinçaltı" yöntemini kullanan kendi kendine eğitim almış uzmanlar da dahil olmak üzere her seviyedeki insanın kullanımı kolaydır.
  • - Trendleri, dönüşleri ve hatta scalping stratejilerini analiz etmek için gerçek zamanlı bilgiler gösterir.
  • - "İçeriden" gizli ipuçları almak gibi, doğru yatırım kararları almanıza yardımcı olur.
  • - Brokerınızın MetaTrader'ında bulunan tüm sembollerle mükemmel bir şekilde çalışır.
  • - Ekibinizle lisans limitine kadar en fazla 5 cihazda paylaşabilirsiniz.

Fonksiyonlar:

Çoklu grafiklerin analizi ve otomasyonu:

  • "8 SEMBOL": Her 18 saniyede bir 8 döviz çiftini otomatik olarak değiştirir.
  • "ZAMAN ÇERÇEVELERİ": Dinamik analiz için zaman çerçeveleri arasında yumuşak geçiş.
  • "8 GÖLGE": Hızlı karşılaştırma için gerçek zamanlı çift derecelendirmelerini görüntüler.
  • "HİÇSİZLEŞTİRİLMİŞ": Temiz ve düzenli bir görünüm için grafik hizalamasını otomatik olarak ayarlar.
  • "TERS KODU" ve "YENİLEME": Trend dönüşü ve sistem optimizasyonu için akıllı yeniden hesaplama.

    Ek özellikler:

    • "8 Sembol" ve "Zaman Dilimleri" düğmeleri, ekranın her 18 saniyede bir değişmesini sağlayarak gözlemlerinizi odaklamanıza yardımcı olan benzersiz işlevlerdir.   Panel üzerinden işlem yaparken bu fonksiyonların devre dışı bırakılması önerilir.
    • "SWAP" özelliği, 8 çift düğme dolumunu "Market Watch"tan doğrudan aldığınız yeni bir çiftle değiştirmenin hızlı bir yoludur.     Ve test ederken veya kullanırken kendiniz keşfedebileceğiniz daha birçok özellik.
    • Uzman Danışman butonları ise pivot noktası Destek 123 ve Direnç 123'ün konumuna bağlı olarak Limit/Stop Emirlerini otomatik olarak etkinleştirir.

    Akıllı İşlem Düğmeleri – Piyasa Yapısına Göre Otomatik Durdurma/Limitleme
    EA'mız, aşağıdakilerin gerçek zamanlı analizine dayanarak Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak yapılandıran sezgisel Satın Al | Sat düğmelerine sahiptir:

    • Pivot Noktası Konumlandırma
    • Destek Seviyeleri 1, 2, 3
    • Direnç Seviyeleri 1, 2, 3

    Bu dinamik kurulum, her işlemin önemli piyasa yoğunluklarıyla uyumlu olmasını sağlar; manuel ayarlamaya gerek yoktur. Sadece tıklayın ve EA'nın sizin için hassas yerleştirmeyi yapmasına izin verin.

    ------------------------------------

    Installation blog >>> https://www.mql5.com/en/blogs/post/762286

    Execution: blog  >>> https://www.mql5.com/en/blogs/post/761325

    ------------------------------------

    Neden ThinkBot IQ7'yi Seçmelisiniz?    ?
    • Gizli strateji yok - şeffaf, dürüst ve bilgilendirici.
    • Profesyonel gibi öğrenin - sezgisel görsel ipuçlarıyla sadece bir haftada ticarette ustalaşın.
    En iyi performans için kurulum ipuçları:
    1. MetaTrader'ın piyasa saatleri içerisinde aktif olduğundan emin olun.
    2. Programı aktif grafikte çalıştırın ve geçmiş verilerin kararlı bir şekilde yüklenmesi için 10 dakika bekleyin.
    3. Sistem donarsa, 8 çiftin tamamı mükemmel şekilde yüklenene kadar MetaTrader'ı yeniden başlatın.
    4. En iyi sonuçlar için lütfen MetaTrader'ın en son sürümünü kullanın.

      ÖNEMLİ DUYURU: İşlemini tamamlayan üyelerimizin, bu ürünün yapay zekanın Google ağı üzerinden çalışması için gerekli veri merkezine bağlanmasını sağlayacak bir kimlik kodu almak için derhal bizimle iletişime geçmelerini öneririz.   Ayrıca doğru ve sorunsuz bir kurulum sağlamak için rehberlik hizmeti de sağlıyoruz. | Müşteri memnuniyeti için bir haftalık ürün denemesi mevcuttur.   Öncelikle burada bulunan "ÜCRETSİZ DEMO" dosyasını aktifleştirmeyi unutmayın, çünkü bu ürün test cihazının aktifleşmesini sağlar.   |   MT4 bölümünde " Miracle IQ7 Tester "nı arayın.

      Temel Özellikler:  

      • Akıllı Yürütme Paneli   → siparişleri kolayca verin   sürükle ve bırak , manuel girişe gerek yok.

      • Tam Görsel Sinyaller   → Ekranda görüntülenen net analizler, önümüzdeki günlere ilişkin piyasa eğilimlerini tahmin etmenize yardımcı olur.

      • Çoklu Zaman Çerçevesi ve Çoklu Çift   → Güçlü “gölge dalgaları” ile 8 çifte ve zaman dilimine kadar analiz yapın.

      • Yapay Zeka Destekli   → gerçek zamanlı WYSIWYG (gördüğünüzü = elde ettiğinizi).

      Manuel ve profesyonel yatırımcılar için mükemmeldir:

      • Kullanıma hazır görsel analizlere erişin.

      • Müşterilerinizi veya topluluklarınızı daha bağımsız olmaları için eğitin.

      • Kontrolü elinizde tutarken büyük stratejilere ve pazarlamaya odaklanın.

      İçerir   1 haftalık ücretsiz deneme sürümü   → performansını kendiniz kanıtlayın!   | Bilgi: https://www.mql5.com/ru/users/BATIK

      Tam destek ve güncellemeler bizim aracılığımızla   resmi Telegram Botu :    @YourTelegramBot [ Örnek: @CyberbotProject]

      Dikkat: CyberBot üyeleri, "ThinkBot IQ7"yi gerçek işlemler için kullanırken, kararlarınızı ana paritelerin deneyim ve örüntü tanıma özellikleriyle geliştirin. GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai ve Google AI Gemini'nin temelleri ve işlem psikolojisi akıllıca eylemlere destek olur. --- Eğer bir sorunla karşılaşırsanız veya program işlevlerine uygun şekilde çalışamıyorsa, metatrader'ınızın aşağıdaki şekilde onay verdiğinden emin olun:

      		Some initial settings on Metatrader for Expert Advisor products: Menu MT4 | MT5 Check & Uncheck
      1. Remove alert sounds if they are considered disturbing //Tools/Options/Events [Uncheck] Enable sound events
      2. Enable trading execution function by the program: //Tools/Options/Trade [Check] One Click Trading

      		---------------------- next----------------------  //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow algorithmic trading
      3. Enable telegram bot function to your chatID: //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow WebRequest fo listed URL
         ----------------------next----------------------    + add: https://api . telegram . org  
         ----------------------next----------------------    + add: https://script . google . com  

      We encourage you to take your time and efficiently download the 'FREE DEMO' located in the left column of this screen. You may test it by practicing in accordance with the comprehensive presentation video we have provided. Should you wish to proceed with the rental immediately, please contact us directly for guidance to ensure a 100% smooth experience. Additionally, if the actual product does not align with the presentation video, we offer a 'money-back guarantee,' which can be referenced in the 'Comments' column. [F The MT5 version will be released next month. ] | Info:  https://www.mql5.com/ru/users/BATIK

      >>> Launch Special Offer  <<<
      We truly value your feedback! During our launch period, every user who submits 5 or more approved reviews (minimum 20 words each, published on MQL5) for this content will receive a 50% refund via PayPal .

      Act fast — this offer is limited to the first 10 participants only !

      Yazarın diğer ürünleri
      EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
      Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
      5 (1)
      Uzman Danışmanlar
      [As of May 08, downloaded by 28 traders]    Instructions for use   click here! For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Öneri: Bu ürün, teorik karmaşıklıktan kaçınarak titizlikle pratiklik için tasarlanmıştır ve gözlemsel bir refleks olarak yalnızca bilinçaltı zihne güvenir. Sonuç olarak, beyin bilgileri doğal olarak karmaşık bir ş
      VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
      Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
      5 (1)
      Uzman Danışmanlar
      The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X4 " [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. '   Ai Panel Genius X   ' ciddi bir profesyonel uzmanın arkadaşı olarak tasarlanmış birinci sınıf bir göstergedir. Çoklu çift analizi de dahil olmak üzere tüm çiftler hakkında uzman bilgisini tek bir gelişm
      Ai Panel Genius X4
      Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
      Uzman Danışmanlar
      [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. '   Ai Panel Genius X   ' ciddi bir profesyonel uzmanın arkadaşı olarak tasarlanmış birinci sınıf bir göstergedir. Çoklu çift analizi de dahil olmak üzere tüm çiftler hakkında uzman bilgisini tek bir gelişmiş 'wysiwyg' görsel sunumunda anında sağlar. Yeni başlayanlardan deneyimli yatırımcılara kadar herkes sıkıcı teor
      NoSecret MT4
      Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
      Yardımcı programlar
      [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. 'IB ToolTip X', ciddi bir profesyonel uzmanın arkadaşı olmak üzere tasarlanmış birinci sınıf bir göstergedir. Tüm çiftler için, çoklu çift analizi de dahil olmak üzere, anında uzman içgörüleri sunar, hepsi tek bir gelişmiş 'wysiwyg' görselinde. Yeni başlayanlardan deneyimli yatırımcılara kadar herkes, sıkıcı teoriye ih
      GOLD Predator IQ7
      Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
      Uzman Danışmanlar
      Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? Değerli Meslektaşım, şeffaflık ve güvenilirlikle öne çıkan, aylık minimum %5 kâr hedefi garanti eden güvenli bir işlem Uzman Danışman (EA) robotu arıyorsanız, size şu teklifi sunuyorum: Altın madenciliği için tasarlanmış EA-ThinkBot IQ7 Predator artık değerlendirme
      Shake It Up
      Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
      Uzman Danışmanlar
      Shake It Up – Sadece Ticaret Yapmayan, Aynı Zamanda Kâr AVLAYAN EA Bu senin anın.       "Shake It Up" sadece bir isim değil, harekete geçme çağrısıdır. İşlem rutininizi altüst edip çoğu yatırımcının kaçıracağı fırsatı yakalamanız için cesur bir davet. Try the FREE Demo – Backtest It NOW Demo sürümünü indirin       hemen       ve şu şekilde geri testleri çalıştırın: Rastgele başlangıç tarihleri 1 aylık dönemler Sınırsız tekrarlar Hisse senedi eğrisinin avlanan bir avcı gibi yükselişini izleyin. B
      EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
      Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
      Uzman Danışmanlar
      [As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Öneri: Bu ürün, teorik karmaşıklıktan kaçınarak titizlikle pratiklik için tasarlanmıştır ve gözlemsel bir refleks olarak yalnızca bilinçaltı zihne güvenir. Sonuç olarak, beyin bilgileri doğal olarak karmaşık b
      VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
      Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
      5 (1)
      Uzman Danışmanlar
      The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X5 " [Ai]   Otonom bilişim,   hedef ve çıkarım odaklı mekanizmalara dayalı olarak robotik ve etkileşimli uygulamaları otonom olarak gerçekleştiren akıllı bir bilişim yaklaşımıdır. '   Ai Panel Genius X   ' ciddi bir profesyonel uzmanın arkadaşı olarak tasarlanmış birinci sınıf bir göstergedir. Çoklu çift analizi de dahil olmak üzere tüm çiftler hakkında uzman bilgisini tek bir gelişmiş '
      Ai Panel Genius X5
      Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
      Uzman Danışmanlar
      [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. '   Ai Panel Genius X   ' ciddi bir profesyonel uzmanın arkadaşı olarak tasarlanmış birinci sınıf bir göstergedir. Çoklu çift analizi de dahil olmak üzere tüm çiftler hakkında uzman bilgisini tek bir gelişmiş 'wysiwyg' görsel sunumunda anında sağlar. Yeni başlayanlardan deneyimli yatırımcılara kadar herkes sıkıcı teor
      NoSecret MT5
      Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
      Yardımcı programlar
      [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. 'IB ToolTip X', ciddi bir profesyonel uzmanın arkadaşı olmak üzere tasarlanmış birinci sınıf bir göstergedir. Tüm çiftler için, çoklu çift analizi de dahil olmak üzere, anında uzman içgörüleri sunar, hepsi tek bir gelişmiş 'wysiwyg' görselinde. Yeni başlayanlardan deneyimli yatırımcılara kadar herkes, sıkıcı teoriye ih
      Filtrele:
      İnceleme yok
      İncelemeye yanıt