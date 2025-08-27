Golden Crown XAUUSD — Expert Advisor (Grid + Özel AI)

Golden Crown XAUUSD — Altın (XAUUSD) için dinamik risk kontrolleri, trailing, otomatik kurtarma ve sinyal açıklanabilirliği içeren Grid + özel yapay zeka.

Hızlı Genel Bakış

Golden Crown XAUUSD, çevrimdışı eğitilmiş NeuroForest adındaki (Soft Neural Trees + attention topluluğu) özel bir yapay zekâ ile sağlam bir grid stratejisini birleştirir. EA, ONNX modelinin sağladığı olasılıklara göre girişleri belirler ve şu modlarda çalışabilir: GRID (varsayılan), SINGLE-SIDE (trend takip) veya HEDGE. Birden çok koruma uygulanır: maruz kalma koruması, küresel drawdown sınırı, flip bekleme süreleri, açılış denemeleri, ADX probe ile ATR koşullu trailing, kısmi kademeli çıkış ve otomatik kurtarma modu.

Yenilikler / Ayırıcı Özellikler

İncelenebilir AI : NeuroForest ONNX'e 3 çıktı ile dışa aktarıldı: prob (sigmoid), topk_vals ve topk_idx (grads * input ile top-k katkılar) — sinyal açıklanabilirliğini sağlar.

: NeuroForest ONNX'e 3 çıktı ile dışa aktarıldı: prob (sigmoid), topk_vals ve topk_idx (grads * input ile top-k katkılar) — sinyal açıklanabilirliğini sağlar. Sinyal açıklanabilirliği : etkinleştirildiğinde her sinyal, en çok katkıda bulunan top-k özellikleri (indeksler + değerler) kaydeder — denetim için yararlıdır.

: etkinleştirildiğinde her sinyal, en çok katkıda bulunan top-k özellikleri (indeksler + değerler) kaydeder — denetim için yararlıdır. 3 yürütme modu : GRID / SINGLE-SIDE (trend takip) / HEDGE.

: GRID / SINGLE-SIDE (trend takip) / HEDGE. Operasyonel sağlamlık : geri çekilmeli yeniden denemeler (backoff), market ↔ pending fallback, oran limitleri ve marj kontrolleri.

: geri çekilmeli yeniden denemeler (backoff), market ↔ pending fallback, oran limitleri ve marj kontrolleri. Güvenlik : maruz kalma limitleri, Global StopLoss (equity watermark), Recovery/Rearm mantığı.

: maruz kalma limitleri, Global StopLoss (equity watermark), Recovery/Rearm mantığı. Enstrümantasyon: dönen loglar, sinyal CSV'si ve hata ayıklama ile backtest raporlama için minimal telemetri.

Model diyagramı (özet)

Bloklar: Input (preprocessor.joblib) → Embed + FiLM + SE → SoftNeuralTree × N (her ağaç → skalar) → Tree-Attention → Head (Dense → sigmoid)

ONNX çıktıları: prob , topk_vals , topk_idx — örnek başına top-k katkılar grads * input ile hesaplanır. (Eklenti: model diyagramı.)

Ana özellikler (teknik & pratik)

Her ağaç için attention ve sigmoid çıktı ile NeuroForest (soft neural tree ensemble).

ONNX “inceleyebilir”: prob , topk_vals , topk_idx — MQL5'te OnnxRun ile tüketilebilir.

Açıklanabilirlik açma/kapama + sinyal başına top-k ihracı (log + CSV denetim için).

Yapılandırılabilir yeniden deneme/backoff ve pending order fallback.

Maruz kalma koruması, Global StopLoss (equity watermark), Recovery/Rearm.

Trend olmayan piyasalarda lotları azaltmak için ADX probe.

Debounce ve stops_level kontrolleri ile kısmi kademeli çıkış, break-even ve ATR tabanlı trailing.

Oran limitleri, taraf başına ve grid başına limitler, parent başına max eklemeler.

Dahil ön ayarlar (.set) ve README destek kontrol listesi.

Tam parametre tablosu (özet)

Parametre Tür Ne yapar Önerilen aralık Pratik öneri InpRiskPercent double Temel lotu (işlem başına risk) hesaplamak için bakiye/equity üzerinden risk edilen % 0.2 — 3.0 Küçük hesaplar için 0.5–1.5; demo üzerinde test edin InpMaxAccountRisk double Hesap koruması (hesap para biriminde değer) >0 Brüt riski sınırlamak için kullanın InpMaxGridExposurePct double Girişleri engellemeden önce equity % olarak maksimum grid maruziyeti 50 — 200 Varsayılan 80–150; konservatif hesaplar için azaltın InpGlobalStopLossPct double Recovery modunu tetikleyen küresel drawdown 20 — 80 30–60 önerilir InpMaxGridOrdersTotal int Grid içindeki maksimum aktif emir sayısı (her iki taraf) 4 — 25 6–15 tipik InpMaxPerSide int Taraf başına maksimum emir (BUY/SELL) 2 — 12 4–8 yaygın InpSpacingATRMult double Adımlar arası mesafe = ATR * çarpan 1.2 — 4.0 XAUUSD için 1.8–2.8 InpInitialDistanceMult double Başlangıç SL mesafesi (ATR katları) 2.0 — 6.0 3.0–5.0 InpMinGridPoints int Minimum puan (stop mesafesi için yedek) 100 — 1000 Broker'a göre ayarlayın InpLotMultiplierPerStep double Adım başına lot çarpanı 1.0 — 2.0 1.25–1.75 InpTrailingATRMult double Trailing = ATR * çarpan 1.0 — 4.0 1.5–3.0 InpBreakEvenAtProfitPct double SL'yi break-even'e taşımak için TP'nın %'si 10 — 80 30–50 InpGridTakeProfitPct double Adım başına TP (ATR'ye göre) 1.0 — 8.0 XAUUSD için 3.0–6.0 InpMinHoldSeconds int Değişikliklerden önce minimum bekleme süresi 300 — 7200 600–3600 InpMagicNumber int Tanımlayıcı magic numarası herhangi bir tam sayı EA/hesap başına benzersiz kullanın InpRecoveryRearmPct double Yeniden aktive etmek için yüksek watermark'ın %'si 20 — 80 40–70 InpRecoveryMinHours int Rearm kontrolünden önce recovery'de kalınması gereken minimum saat 1 — 48 4–24 InpMinModifyIntervalSecs int Her emir için PositionModify arasında debounce 5 — 300 10–60 InpMinSLMovePoints double SL'yi taşımak için minimum (puan) 1 — 50 1–20 InpExecutionMode int 0=GRID,1=SINGLE-SIDE,2=HEDGE 0/1/2 Grid'i devre dışı bırakmak için 1 kullanın InpUsePendingOrders bool Açılışı pending order ile denemeyi sağlar true/false Bazı broker'larda slippage'i azaltır InpExplainability bool Top-k ile log ve CSV'yi etkinleştirir true/false True önerilir InpExplainTopK int Kaç top-k özelliğinin dışa aktarılacağı 3 — 20 6–12 dengeli InpMaxOpenRetries int Açılış için maksimum deneme sayısı 0 — 10 2–5 InpRetryInitialDeviation int Yeniden denemelerde ilk sapma (puan) 10 — 500 30–100 InpMaxLogFileMB int Dosya > MB olduğunda logları döndürür 1 — 500 5–50 InpLogFilePrefix string Loglar için temel önek string Örn.: GC_XAUUSD_log InpMaxOrdersPerMinute int Rate-limit: dakikadaki maksimum emir 1 — 100 10–30 InpMaxSpreadPoints int Açılışa izin verilen maksimum spread (puan) 5 — 100 Broker'a bağlı InpATRPeriod int ATR periyodu 6 — 50 Varsayılan 14 InpSignalTF enum TF Sinyaller için zaman dilimi PERIOD_H1 vb. H1 önerilir InpConfidenceLotMinPct double Güvene göre ölçeklenirken minimum lot yüzdesi 10 — 100 20–50

Dahil ön ayarlar (.set)

Demo — demo dostu, düşük risk. Demo üzerinde 2–4 hafta önerilir.

— demo dostu, düşük risk. Demo üzerinde 2–4 hafta önerilir. LowRisk — muhafazakar grid, sınırlı maruz kalma.

— muhafazakar grid, sınırlı maruz kalma. Aggressive — hedge'e izin veren grid, daha büyük lotlar (deneyimli kullanıcılar).

— hedge'e izin veren grid, daha büyük lotlar (deneyimli kullanıcılar). Single-side Trend-Follow — aynı AI, grid olmadan yürütme.

Loglar, CSV'ler ve açıklanabilirlik

Konfigüre edilebilir önek ile dönen loglar ( InpLogFilePrefix ). Ana etiketler: MODEL , EXPL , TRADE , ERROR . Sinyal CSV'si (eğer InpExplainability=true ise):

timestamp, side, probBuy, probSell, topk_idx(JSON), topk_vals(JSON), triggerPrice, sl, tp, outcome

Hatalar, dönüş kodları ve sağlamlık

Tüm emir denemelerinde trade.ResultRetcode() kaydedin.

InpMaxOpenRetries + konfigüre edilebilir backoff.

InpUsePendingOrders=true ise pending order fallback, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL kontrolleri ile.

RunModelAndGetProbs bir sinyal ürettiğinde (probBuy / probSell / confidence / reason) ayrıntılı loglar.

Nasıl kullanılır — Kurulum & Hızlı Başlangıç

GoldenCrown_XAUUSD.mq5 dosyasını MQL5/Experts 'e kopyalayın/derleyin (veya derlenmiş .ex5'i yükleyin). XAUUSD H1 grafiğini açın (veya InpSignalTF 'yi ayarlayın). Bir ön ayar yükleyin: Inputs → Load → GoldenCrown_XAUUSD_Demo.set. AutoTrading'i etkinleştirin. İlk değerlendirme için DEMO'da 2–4 hafta çalıştırın. Prodüksiyon için: InpMaxSpreadPoints , InpMaxGridExposurePct , InpGlobalStopLossPct ve broker uyumluluğunu (filling mode / stops_level / slippage) doğrulayın.

SSS (kısa)

S: Hedge/netting modunda çalışır mı?

C: Evet — EA ortamı algılar. Aktif hedge için InpExecutionMode 'u ayarlayın.

S: Başka sembollerde kullanabilir miyim?

C: Model XAUUSD için eğitildi. Diğer semboller için parametreleri yeniden kalibre edip tekrar test etmeniz gerekir.

Destek & Sorun Giderme

MQL5 üzerinden ticket açarken ekleyin:

EA sürümü (.ex5 veya .mq5) + kullanılan .set.

Log'un son 200 satırı: GC_XAUUSD_log_{SYMBOL}.log .

Sinyal CSV'si (varsa gc_signals_*.csv ).

Grafik ekran görüntüsü / olayın UTC zamanı ve ticket id'si.

Feragatname

İşlem yapmak risk içerir. Gelecekteki sonuçlar için garanti yoktur. Gerçek sermaye ile işlem yapmadan önce DEMO üzerinde test edin, backtest ve forward testler çalıştırın. Kaybetmeyi göze alamayacağınızdan fazlasını asla riske etmeyin.












