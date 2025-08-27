Golden Crown Xauusd
- Uzman Danışmanlar
- Debora Simone Tomaz
- Sürüm: 2.2
- Güncellendi: 27 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Golden Crown XAUUSD — Altın (XAUUSD) için dinamik risk kontrolleri, trailing, otomatik kurtarma ve sinyal açıklanabilirliği içeren Grid + özel yapay zeka.
Fiyat: 99 USD (lansman)
Hızlı Genel Bakış
Golden Crown XAUUSD, çevrimdışı eğitilmiş NeuroForest adındaki (Soft Neural Trees + attention topluluğu) özel bir yapay zekâ ile sağlam bir grid stratejisini birleştirir. EA, ONNX modelinin sağladığı olasılıklara göre girişleri belirler ve şu modlarda çalışabilir: GRID (varsayılan), SINGLE-SIDE (trend takip) veya HEDGE. Birden çok koruma uygulanır: maruz kalma koruması, küresel drawdown sınırı, flip bekleme süreleri, açılış denemeleri, ADX probe ile ATR koşullu trailing, kısmi kademeli çıkış ve otomatik kurtarma modu.
Yenilikler / Ayırıcı Özellikler
- İncelenebilir AI: NeuroForest ONNX'e 3 çıktı ile dışa aktarıldı: prob (sigmoid), topk_vals ve topk_idx (grads * input ile top-k katkılar) — sinyal açıklanabilirliğini sağlar.
- Sinyal açıklanabilirliği: etkinleştirildiğinde her sinyal, en çok katkıda bulunan top-k özellikleri (indeksler + değerler) kaydeder — denetim için yararlıdır.
- 3 yürütme modu: GRID / SINGLE-SIDE (trend takip) / HEDGE.
- Operasyonel sağlamlık: geri çekilmeli yeniden denemeler (backoff), market ↔ pending fallback, oran limitleri ve marj kontrolleri.
- Güvenlik: maruz kalma limitleri, Global StopLoss (equity watermark), Recovery/Rearm mantığı.
- Enstrümantasyon: dönen loglar, sinyal CSV'si ve hata ayıklama ile backtest raporlama için minimal telemetri.
Model diyagramı (özet)
Bloklar: Input (preprocessor.joblib) → Embed + FiLM + SE → SoftNeuralTree × N (her ağaç → skalar) → Tree-Attention → Head (Dense → sigmoid)
ONNX çıktıları: prob , topk_vals , topk_idx — örnek başına top-k katkılar grads * input ile hesaplanır. (Eklenti: model diyagramı.)
Ana özellikler (teknik & pratik)
- Her ağaç için attention ve sigmoid çıktı ile NeuroForest (soft neural tree ensemble).
- ONNX “inceleyebilir”: prob , topk_vals , topk_idx — MQL5'te OnnxRun ile tüketilebilir.
- Açıklanabilirlik açma/kapama + sinyal başına top-k ihracı (log + CSV denetim için).
- Yapılandırılabilir yeniden deneme/backoff ve pending order fallback.
- Maruz kalma koruması, Global StopLoss (equity watermark), Recovery/Rearm.
- Trend olmayan piyasalarda lotları azaltmak için ADX probe.
- Debounce ve stops_level kontrolleri ile kısmi kademeli çıkış, break-even ve ATR tabanlı trailing.
- Oran limitleri, taraf başına ve grid başına limitler, parent başına max eklemeler.
- Dahil ön ayarlar (.set) ve README destek kontrol listesi.
Tam parametre tablosu (özet)
|Parametre
|Tür
|Ne yapar
|Önerilen aralık
|Pratik öneri
|InpRiskPercent
|double
|Temel lotu (işlem başına risk) hesaplamak için bakiye/equity üzerinden risk edilen %
|0.2 — 3.0
|Küçük hesaplar için 0.5–1.5; demo üzerinde test edin
|InpMaxAccountRisk
|double
|Hesap koruması (hesap para biriminde değer)
|>0
|Brüt riski sınırlamak için kullanın
|InpMaxGridExposurePct
|double
|Girişleri engellemeden önce equity % olarak maksimum grid maruziyeti
|50 — 200
|Varsayılan 80–150; konservatif hesaplar için azaltın
|InpGlobalStopLossPct
|double
|Recovery modunu tetikleyen küresel drawdown
|20 — 80
|30–60 önerilir
|InpMaxGridOrdersTotal
|int
|Grid içindeki maksimum aktif emir sayısı (her iki taraf)
|4 — 25
|6–15 tipik
|InpMaxPerSide
|int
|Taraf başına maksimum emir (BUY/SELL)
|2 — 12
|4–8 yaygın
|InpSpacingATRMult
|double
|Adımlar arası mesafe = ATR * çarpan
|1.2 — 4.0
|XAUUSD için 1.8–2.8
|InpInitialDistanceMult
|double
|Başlangıç SL mesafesi (ATR katları)
|2.0 — 6.0
|3.0–5.0
|InpMinGridPoints
|int
|Minimum puan (stop mesafesi için yedek)
|100 — 1000
|Broker'a göre ayarlayın
|InpLotMultiplierPerStep
|double
|Adım başına lot çarpanı
|1.0 — 2.0
|1.25–1.75
|InpTrailingATRMult
|double
|Trailing = ATR * çarpan
|1.0 — 4.0
|1.5–3.0
|InpBreakEvenAtProfitPct
|double
|SL'yi break-even'e taşımak için TP'nın %'si
|10 — 80
|30–50
|InpGridTakeProfitPct
|double
|Adım başına TP (ATR'ye göre)
|1.0 — 8.0
|XAUUSD için 3.0–6.0
|InpMinHoldSeconds
|int
|Değişikliklerden önce minimum bekleme süresi
|300 — 7200
|600–3600
|InpMagicNumber
|int
|Tanımlayıcı magic numarası
|herhangi bir tam sayı
|EA/hesap başına benzersiz kullanın
|InpRecoveryRearmPct
|double
|Yeniden aktive etmek için yüksek watermark'ın %'si
|20 — 80
|40–70
|InpRecoveryMinHours
|int
|Rearm kontrolünden önce recovery'de kalınması gereken minimum saat
|1 — 48
|4–24
|InpMinModifyIntervalSecs
|int
|Her emir için PositionModify arasında debounce
|5 — 300
|10–60
|InpMinSLMovePoints
|double
|SL'yi taşımak için minimum (puan)
|1 — 50
|1–20
|InpExecutionMode
|int
|0=GRID,1=SINGLE-SIDE,2=HEDGE
|0/1/2
|Grid'i devre dışı bırakmak için 1 kullanın
|InpUsePendingOrders
|bool
|Açılışı pending order ile denemeyi sağlar
|true/false
|Bazı broker'larda slippage'i azaltır
|InpExplainability
|bool
|Top-k ile log ve CSV'yi etkinleştirir
|true/false
|True önerilir
|InpExplainTopK
|int
|Kaç top-k özelliğinin dışa aktarılacağı
|3 — 20
|6–12 dengeli
|InpMaxOpenRetries
|int
|Açılış için maksimum deneme sayısı
|0 — 10
|2–5
|InpRetryInitialDeviation
|int
|Yeniden denemelerde ilk sapma (puan)
|10 — 500
|30–100
|InpMaxLogFileMB
|int
|Dosya > MB olduğunda logları döndürür
|1 — 500
|5–50
|InpLogFilePrefix
|string
|Loglar için temel önek
|string
|Örn.: GC_XAUUSD_log
|InpMaxOrdersPerMinute
|int
|Rate-limit: dakikadaki maksimum emir
|1 — 100
|10–30
|InpMaxSpreadPoints
|int
|Açılışa izin verilen maksimum spread (puan)
|5 — 100
|Broker'a bağlı
|InpATRPeriod
|int
|ATR periyodu
|6 — 50
|Varsayılan 14
|InpSignalTF
|enum TF
|Sinyaller için zaman dilimi
|PERIOD_H1 vb.
|H1 önerilir
|InpConfidenceLotMinPct
|double
|Güvene göre ölçeklenirken minimum lot yüzdesi
|10 — 100
|20–50
Dahil ön ayarlar (.set)
- Demo — demo dostu, düşük risk. Demo üzerinde 2–4 hafta önerilir.
- LowRisk — muhafazakar grid, sınırlı maruz kalma.
- Aggressive — hedge'e izin veren grid, daha büyük lotlar (deneyimli kullanıcılar).
- Single-side Trend-Follow — aynı AI, grid olmadan yürütme.
Loglar, CSV'ler ve açıklanabilirlik
Konfigüre edilebilir önek ile dönen loglar ( InpLogFilePrefix ). Ana etiketler: MODEL , EXPL , TRADE , ERROR . Sinyal CSV'si (eğer InpExplainability=true ise):
timestamp, side, probBuy, probSell, topk_idx(JSON), topk_vals(JSON), triggerPrice, sl, tp, outcome
Hatalar, dönüş kodları ve sağlamlık
- Tüm emir denemelerinde trade.ResultRetcode() kaydedin.
- InpMaxOpenRetries + konfigüre edilebilir backoff.
- InpUsePendingOrders=true ise pending order fallback, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL kontrolleri ile.
- RunModelAndGetProbs bir sinyal ürettiğinde (probBuy / probSell / confidence / reason) ayrıntılı loglar.
Nasıl kullanılır — Kurulum & Hızlı Başlangıç
- GoldenCrown_XAUUSD.mq5 dosyasını MQL5/Experts 'e kopyalayın/derleyin (veya derlenmiş .ex5'i yükleyin).
- XAUUSD H1 grafiğini açın (veya InpSignalTF 'yi ayarlayın).
- Bir ön ayar yükleyin: Inputs → Load → GoldenCrown_XAUUSD_Demo.set.
- AutoTrading'i etkinleştirin. İlk değerlendirme için DEMO'da 2–4 hafta çalıştırın.
- Prodüksiyon için: InpMaxSpreadPoints , InpMaxGridExposurePct , InpGlobalStopLossPct ve broker uyumluluğunu (filling mode / stops_level / slippage) doğrulayın.
SSS (kısa)
S: Hedge/netting modunda çalışır mı?
C: Evet — EA ortamı algılar. Aktif hedge için InpExecutionMode 'u ayarlayın.
S: Başka sembollerde kullanabilir miyim?
C: Model XAUUSD için eğitildi. Diğer semboller için parametreleri yeniden kalibre edip tekrar test etmeniz gerekir.
Destek & Sorun Giderme
MQL5 üzerinden ticket açarken ekleyin:
- EA sürümü (.ex5 veya .mq5) + kullanılan .set.
- Log'un son 200 satırı: GC_XAUUSD_log_{SYMBOL}.log .
- Sinyal CSV'si (varsa gc_signals_*.csv ).
- Grafik ekran görüntüsü / olayın UTC zamanı ve ticket id'si.
Feragatname
İşlem yapmak risk içerir. Gelecekteki sonuçlar için garanti yoktur. Gerçek sermaye ile işlem yapmadan önce DEMO üzerinde test edin, backtest ve forward testler çalıştırın. Kaybetmeyi göze alamayacağınızdan fazlasını asla riske etmeyin.