Titan Gold AI
- Uzman Danışmanlar
- Yasir Mohammed Sachit Sachit
- Sürüm: 4.6
- Güncellendi: 24 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Titan Gold AI – Expert Advisor للتداول الآلي
تنويه: الأداء السابق أو الأهداف الافتراضية لا تضمن النتائج المستقبلية. التداول في الأسواق المالية ينطوي على مخاطر، وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. يُنصح باستخدام إدارة مخاطر مناسبة واختبار الإكسبيرت على حساب تجريبي قبل التداول الحقيقي.
الميزات الأساسية:
✅ يعمل على جميع أزواج العملات بما في ذلك الذهب (XAUUSD).
✅ فلترة ذكية لجلسات التداول: آسيا – لندن – نيويورك.
✅ إدارة أموال ديناميكية تناسب الحسابات الصغيرة والكبيرة.
✅ دعم Trailing Stop وحماية متقدمة ضد انعكاسات السوق.
✅ خوارزمية ذكية لإدارة المراكز (Position Averaging) مع فلترة الاتجاه.
✅ إعدادات مرنة تناسب المتداولين المبتدئين والمحترفين.
ملاحظات حول الأداء:
يمكن استخدامه برؤوس أموال صغيرة، مع إمكانية التوسع حسب إدارة المخاطر.
الأداء يعتمد على ظروف السوق والانضباط في التنفيذ، ولا توجد أرباح مضمونة.
يُفضل إجراء اختبارات باك تيست وفورورد تيست للتأكد من ملاءمة الإعدادات لاستراتيجيتك.
ميزات الأمان:
فلترة السبريد لحماية الحساب أثناء التقلبات.
تحكم بعدد المراكز المفتوحة لتقليل المخاطر.
أنظمة Trailing Stop وBreakEven لقفل الأرباح وتقليل الخسائر المحتملة.