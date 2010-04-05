EA KamXela

EA KamXela - Professional Trading Advisor for Gold Trading

Advanced automated trading system specially designed for GOLD trading on M5 timeframe.

The advisor is designed for traders looking for a fast and effective scalping strategy. It executes trades based on price behavior analysis, ensuring stable and scalable deposit growth.


Monitoring - Coming soon.


System characteristics:

  • Trading instrument: XAUUSD (GOLD)
  • Timeframe: M5
  • Trading style: automatic scalping
  • Minimum capital: 1000$-1500$

Main features:

  • Fully automatic, no experience required
  • Adapts to market changes
  • Built-in risk management system
  • Suitable for both beginners and experienced traders

Recommended environment:

  • MetaTrader 4 platform
  • VPS hosting for stable real-time trading


Happy trading!































































