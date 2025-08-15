Otomatik alım satımın geleceğini etkilemeye hazır mısınız?



Size büyük karlar vaat eden ancak işe yaramayan "kara kutulardan" bıktınız mı? Biz de! İşte bu yüzden, sadece satmakla kalmayıp sizinle birlikte geliştirdiğimiz bir forex botu olan "The Beta Trader"'ı yarattık.

Bunun mükemmel bir ürün olduğunu iddia etmiyoruz. Bunun, mükemmel bir ürün yaratmanın en iyi yoluolduğunu söylüyoruz. "Beta" adı tesadüfi değil; sizi ekibimizin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Test edin, deneyimlerinizi paylaşın, geri bildirimde bulunun ve "The Beta Trader"ı piyasadaki en güvenilir ve etkili araç haline getirmek için birlikte çalışalım.

Alım Satım Sistemi Algoritmasının Ayrıntılı Açıklaması

Bu bot, makine öğrenimi temelinde oluşturulmuştur. "Yapay Zeka" veya "Yüksek Karlı Danışman" gibi iddialı sözler kullanmıyoruz ve döviz piyasasında kar elde etmek için makine öğrenimi algoritmalarının makul bir şekilde uygulanması gerektiğinin tamamen farkındayız.

Bu sistem, göstergelerin ve bir rastgele orman (Random decision forest) algoritmasının bir karışımıdır. Piyasanın mevcut durumunu belirlemek için volatilite göstergelerini kullanıyoruz, bu da modellerin geçmiş verilere aşırı uyum sağlamasını en aza indirmemizi sağlıyor. Makine öğrenimi alanındaki geliştiricilerin ana sorunu, modellere çok fazla gösterge eklemeleri, bu nedenle sinir ağları ve diğer sınıflandırıcıların işlemleri ezberlemesi ve yeni verilerde çalışmamasıdır. Amacımız, gösterge sayısını kademeli olarak azaltmak ve yeni verilerde etkili bir şekilde alım satım yapmayı sağlayan gerçek kalıpları bulmaktır.

Mevcut haliyle, algoritma beş volatilite göstergesiyle çalışmaktadır. Bu, karlı modeller elde etmek için gerekli olan minimumdur. Daha sonra örnekleri etiketliyor ve bunlar üzerinde rastgele ormanı eğitiyor, ardından algoritmayı yeni verilerde test ediyoruz.

Alım satım sistemimiz, yeni araştırmalar ve müşteri geri bildirimleri sayesinde sürekli gelişmektedir. Gelecekteki iyileştirmeler hakkında sizi kesinlikle bilgilendireceğiz ve fikirlerinizi dinleyeceğiz.

"The Beta Trader"ın Bir Parçası Olarak Elde Edecekleriniz:

Güvenilir otomasyon: Botumuz, kanıtlanmış algoritmalara uyarak işlemlerinizi bugün bile etkili bir şekilde yönetebilmektedir. Duygu ve yorgunluk olmaksızın 7 gün 24 saat çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Sesiniz değerlidir: Bu sadece bir satın alma değil, gelişime yapılan bir yatırımdır. Her geri bildirimi ve öneriyi dinliyoruz. Sizin fikriniz her güncellemeyi doğrudan etkiler.

Şeffaflık ve güven: Biz açığız. Test sonuçlarını paylaşacak, stratejileri tartışacak ve fikirlerinizin tam olarak nasıl hayata geçirildiğini size göstereceğiz.

"Beta test kullanıcıları" için özel fiyat: Şimdi katılarak, bot geliştikçe artacak özel bir fiyata erişim elde edersiniz. Bu, yardımınız için size teşekkür etme yolumuzdur!

Teknik Detaylar:

Alım satım yaptığı para birimi: Yalnızca EURUSD .

Minimum depozito: 100 dolar veya cent.

Zaman dilimi: H1 (veya daha düşük).

Hesap Tipi: Hedging.

Strateji: Makine öğrenimi ile güçlendirilmiş bir scalping stratejisi kullanır. Martingale gibi riskli yöntemler uygulamaz. Pozisyonları sinyallere, kısa bir Stop Loss 'a veya Take Profit 'e göre kapatır.

Parametreler: "Signals threshold", "Progressive lot", "Fixed lot", "Max positions", "Time delay", "Max spread", "Stop loss", "Take profit" dahil olmak üzere, siparişleri yönetmek için gerekli tüm ayarlar botun ayarlarında zaten mevcuttur ve optimize edilebilir.

Ekibimizin bir parçası olun!

Sadece alım satım yapmayın. Yaratın. "The Beta Trader" topluluğuna katılın ve otomatik alım satım devriminin bir parçası olun.

Botunuzu bugün alın ve daha iyisini yapmamıza yardımcı olun!