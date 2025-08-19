Forex piyasası için hassas bir şekilde tasarlanmış geri çekilme işlem algoritması.

Canlı performans : https://www.mql5.com/en/signals/2326381 - herhangi bir ayar dosyasına gerek yok, sadece varsayılanlar kullanılıyor.

Sınırlı teklif : Her 10 satıştan sonra fiyat %20 artar. Erken satın alın, daha az ödeyin.

Nasıl Çalışır?

BounceEdge EA, tüm döviz çiftlerindeki günlük geri çekilmeleri yakalamak için tasarlanmış güçlü bir algoritmadır. Döviz bazında fiyat hareketlerini analiz eder ve önceki fiyat seviyelerine dönüş beklentisiyle işlemler açar.

Sistem, USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD ve NZD'nin tüm kombinasyonlarını kapsayan 28 forex çifti için tamamen optimize edilmiştir.

Temel özellikleri şunlardır:

• Piyasaya sorunsuz giriş için sıralı işlem yürütme.

• Ortak Stop Loss düzeltildi.

• Piyasa koşullarına gerçek zamanlı olarak uyum sağlayan dinamik Kar Al.

Bu strateji doğruluk, güvenlik ve verimliliği bir araya getirerek kontrollü risklerle sürdürülebilir büyüme potansiyeli yaratıyor ve istikrarlı uzun vadeli sonuçlar hedefleyen yatırımcılar için güvenilir bir araç haline getiriyor.

Kurulum Talimatları

• Aşağıdaki grafiklerde EA'yı M5 zaman dilimine ekleyin: EURGBP, AUDCAD, NZDCHF.

• EA'nın saat dilimi ayarlarının doğru olduğundan emin olun. Varsayılan ayarlar çoğu broker için geçerlidir.

• Çift başına en az 300$ tutun.

• Hepsi bu kadar — gerisini EA yönetiyor.

BounceEdge'i basit bir geri dönüş sistemi (tek işlem, SL = TP) olarak kullanın veya birleşik risk kontrolünü korurken çoklu işlem mantığıyla ölçeklendirin. İleri düzey kullanıcılar, işlemleri haftanın gününe veya 3 saatlik zaman dilimlerine (en fazla 8 günlük dönem) göre özelleştirebilir. Bu, her pariteye özgü, zamana duyarlı fiyat modellerini belirlemenize ve stratejinizi en iyi sonuçlar için hassas bir şekilde ayarlamanıza olanak tanır.





Teknik Gereksinimler

• Zaman dilimi: M5.

• Çiftler: Herhangi bir forex çifti.

• Aracı Kurum: Herhangi bir hedge hesap; düşük spread'li ECN tercih edilir ancak zorunlu değildir.

• VPS: Herhangi bir temel VPS yeterlidir.

• Swaplar: Uygun swap oranları uzun vadeli performansı iyileştirir.

Akıllı ve Güvenli Ticaret Yapın

• Geçmiş performans, ister canlı ister geriye dönük test edilmiş olsun, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

• Tüm döviz çiftleri desteklense de, aynı anda birden fazla çift kullanmak toplam riski artırır. Tipik sermaye gereksinimi, çift başına en az 300 ABD dolarıdır.

• İşlemler uzun süreler boyunca tutulabilir; aracı kurumunuzun uygun takas koşulları sunduğundan emin olun.

BounceEdge EA — Güvenli İşlemler İçin Hepsi Bir Arada Aracınız. Performans için tasarlandı. Güvenlik için ayarlandı. Piyasayı ciddiye alan yatırımcılar için tasarlandı.

Herhangi bir sorunuz varsa bana özel mesaj göndermekten çekinmeyin.

Bugün avantajınızı harekete geçirin.