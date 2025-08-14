RiskGuard Trader
- Yardımcı programlar
- Hamid Marwi
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 23 Ağustos 2025
📌 Genel Bakış
Bu Uzman Danışman (EA), mum gövdesine tıklamanıza (TradingView’e benzer şekilde) ve grafikte Giriş, Stop Loss ve Take Profit’i temsil eden üç çizgi oluşturmanıza olanak tanır.
Bu çizgiler fare ile sürüklenebilir.
İşlem riski, EA girişlerinde yüzde, sabit lot veya sabit dolar miktarı üzerinden ayarlanabilir.
Grafiğin sağ üst köşesinde Reward/Risk (RR) oranı görüntülenir.
📰 Haber Filtresi
EA, haber önemine ve belirli bir zaman aralığına (örneğin, haberden önce ve sonra N dakika) göre kısıtlamalar uygulayabilen bir Haber Filtresine sahiptir. Bu süre zarfında:
-
Yeni pozisyon açılmaz
-
Açık pozisyonlar kapatılabilir
-
Bekleyen emirler üzerinde kısıtlamalar uygulanabilir
⚠ Önemli Notlar
-
Gerçek hesaba geçmeden önce EA’yı her zaman demo hesapta test edin.
-
Bu EA, MetaTrader 5 için tasarlanmıştır.
-
Haber filtresinin çalışması için stabil bir internet bağlantısı ve etkinleştirilmiş MT5 ekonomik takvimi gerekir.
💡 Öneriler
Gelecek güncellemelerde dikkate alınması için eklenmesini istediğiniz özellikleri lütfen yorum olarak paylaşın.
Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı