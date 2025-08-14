RiskGuard Trader

📌 Genel Bakış
Bu Uzman Danışman (EA), mum gövdesine tıklamanıza (TradingView’e benzer şekilde) ve grafikte Giriş, Stop Loss ve Take Profit’i temsil eden üç çizgi oluşturmanıza olanak tanır.
Bu çizgiler fare ile sürüklenebilir.

İşlem riski, EA girişlerinde yüzde, sabit lot veya sabit dolar miktarı üzerinden ayarlanabilir.
Grafiğin sağ üst köşesinde Reward/Risk (RR) oranı görüntülenir.

📰 Haber Filtresi
EA, haber önemine ve belirli bir zaman aralığına (örneğin, haberden önce ve sonra N dakika) göre kısıtlamalar uygulayabilen bir Haber Filtresine sahiptir. Bu süre zarfında:

  • Yeni pozisyon açılmaz

  • Açık pozisyonlar kapatılabilir

  • Bekleyen emirler üzerinde kısıtlamalar uygulanabilir

Önemli Notlar

  • Gerçek hesaba geçmeden önce EA’yı her zaman demo hesapta test edin.

  • Bu EA, MetaTrader 5 için tasarlanmıştır.

  • Haber filtresinin çalışması için stabil bir internet bağlantısı ve etkinleştirilmiş MT5 ekonomik takvimi gerekir.

💡 Öneriler
Gelecek güncellemelerde dikkate alınması için eklenmesini istediğiniz özellikleri lütfen yorum olarak paylaşın.

ali45yas
14
ali45yas 2025.09.06 13:08 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Hamid Marwi
632
Geliştiriciden yanıt Hamid Marwi 2025.09.08 17:13
I sincerely appreciate your insightful feedback; your suggestions are truly helpful and valuable to me.
Amin Yasari
179
Amin Yasari 2025.08.18 07:09 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Hamid Marwi
632
Geliştiriciden yanıt Hamid Marwi 2025.08.23 21:30
Thank you for your valuable feedback! I really appreciate your suggestions.
İncelemeye yanıt