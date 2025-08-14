RiskGuard Trader

📌 Genel Bakış

Bu Uzman Danışman (EA), mum gövdesine tıklamanıza (TradingView’e benzer şekilde) ve grafikte Giriş, Stop Loss ve Take Profit’i temsil eden üç çizgi oluşturmanıza olanak tanır.

Bu çizgiler fare ile sürüklenebilir.

İşlem riski, EA girişlerinde yüzde, sabit lot veya sabit dolar miktarı üzerinden ayarlanabilir.

Grafiğin sağ üst köşesinde Reward/Risk (RR) oranı görüntülenir.

📰 Haber Filtresi

EA, haber önemine ve belirli bir zaman aralığına (örneğin, haberden önce ve sonra N dakika) göre kısıtlamalar uygulayabilen bir Haber Filtresine sahiptir. Bu süre zarfında:

Yeni pozisyon açılmaz

Açık pozisyonlar kapatılabilir

Bekleyen emirler üzerinde kısıtlamalar uygulanabilir

⚠ Önemli Notlar

Gerçek hesaba geçmeden önce EA’yı her zaman demo hesapta test edin.

Bu EA, MetaTrader 5 için tasarlanmıştır.

Haber filtresinin çalışması için stabil bir internet bağlantısı ve etkinleştirilmiş MT5 ekonomik takvimi gerekir.

💡 Öneriler

Gelecek güncellemelerde dikkate alınması için eklenmesini istediğiniz özellikleri lütfen yorum olarak paylaşın.