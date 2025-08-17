Gold MM Brain EA
Gold MM Brain EA — Spike + Momentum + Scaling
الوصف القصير:
Gold MM Brain EA هو إكسبرت احترافي للتداول على الذهب والعملات الرئيسية، يعتمد على كشف الحركات السعرية القوية وركوب الاتجاه مع نظام تعزيز المراكز لتأمين أعلى استفادة من السوق.
الميزات:
-
دخول صفقات مع اتجاه الحركة فقط (Momentum-Only).
-
اكتشاف الانفجارات السعرية Spike Detection.
-
فتح صفقات تعزيزية تلقائيًا عند استمرار الاتجاه (Scaling-In).
-
حماية الأرباح باستخدام Trailing Stop وBreak-Even.
-
إغلاق جزئي تلقائي عند بلوغ أهداف محددة.
-
مراقبة الأسعار عبر Dual-Feed Arbitrage لتقليل الانزلاقات.
-
إدارة المخاطر قبل الأخبار News Straddle Protection.
طريقة الاستخدام:
-
ضع الإكسبرت على الرسم البياني للرمز المطلوب (XAUUSD أو أي زوج رئيسي).
-
اختر الإطار الزمني M1 أو M5 للحصول على أفضل النتائج.
-
اضبط الإعدادات حسب رصيد الحساب واستراتيجية التداول.
-
فعّل التداول الآلي، ودع الإكسبرت يراقب السوق ويستفيد من الحركة السعرية القوية.
ملاحظة حول الأرباح:
تم تصميم الإكسبرت للاستفادة من تحركات السوق الكبيرة، وقد يحقق عوائد عالية نظريًا تصل إلى 300% شهريًا. ومع ذلك، التداول ينطوي على مخاطر عالية، والنتائج الفعلية تعتمد على ظروف السوق، رافعة الحساب، واستراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك.
نصيحة احترافية:
-
جرب الإكسبرت أولًا على حساب تجريبي.
-
استخدم VPS لتقليل التأخير.
-
لا تخاطر بأكثر من 1–2% من رصيد الحساب لكل صفقة أساسية.