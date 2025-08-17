Gold MM Brain EA — Spike + Momentum + Scaling

الوصف القصير:

Gold MM Brain EA هو إكسبرت احترافي للتداول على الذهب والعملات الرئيسية، يعتمد على كشف الحركات السعرية القوية وركوب الاتجاه مع نظام تعزيز المراكز لتأمين أعلى استفادة من السوق.

الميزات:

دخول صفقات مع اتجاه الحركة فقط (Momentum-Only).

اكتشاف الانفجارات السعرية Spike Detection .

فتح صفقات تعزيزية تلقائيًا عند استمرار الاتجاه ( Scaling-In ).

حماية الأرباح باستخدام Trailing Stop وBreak-Even .

إغلاق جزئي تلقائي عند بلوغ أهداف محددة.

مراقبة الأسعار عبر Dual-Feed Arbitrage لتقليل الانزلاقات.

إدارة المخاطر قبل الأخبار News Straddle Protection.

طريقة الاستخدام:

ضع الإكسبرت على الرسم البياني للرمز المطلوب (XAUUSD أو أي زوج رئيسي). اختر الإطار الزمني M1 أو M5 للحصول على أفضل النتائج. اضبط الإعدادات حسب رصيد الحساب واستراتيجية التداول. فعّل التداول الآلي، ودع الإكسبرت يراقب السوق ويستفيد من الحركة السعرية القوية.

ملاحظة حول الأرباح:

تم تصميم الإكسبرت للاستفادة من تحركات السوق الكبيرة، وقد يحقق عوائد عالية نظريًا تصل إلى 300% شهريًا. ومع ذلك، التداول ينطوي على مخاطر عالية، والنتائج الفعلية تعتمد على ظروف السوق، رافعة الحساب، واستراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك.

نصيحة احترافية:

جرب الإكسبرت أولًا على حساب تجريبي.

استخدم VPS لتقليل التأخير.

لا تخاطر بأكثر من 1–2% من رصيد الحساب لكل صفقة أساسية.



