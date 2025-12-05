PulseX

Yönetilen risk ve işlem serilerinin dinamik kontrolü ile akıllı dürtüsel işlem algoritması.

İzleme : https://www.mql5.com/en/signals/2347041 — özel mesajlar yoluyla set dosyalarını isteyin.


PulseX Nasıl Çalışır?

PulseX EA, geniş bir döviz çifti yelpazesinde çalışmak üzere tasarlanmış, bağımsız ve tamamen optimize edilmiş bir anlık işlem sistemidir. Danışman, piyasanın mikro yapısını analiz eder ve fiyatın kısa vadeli bir anlık hareket oluşturup ardından yavaşladığı anları belirler. Bu model, klasik sıçrama sistemlerinden farklıdır: PulseX, değişen fiyat aralıklarını sorunsuz bir şekilde analiz ederek, fiyatın uzun vadeli dinamiklerinden istikrarlı bir şekilde saptığı anları belirler. Bu yaklaşım, herhangi bir döviz çiftinde sakin ve güvenli girişler ve eşit derecede doğru işlem yapılmasını sağlar.

Danışman, USD, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD ve JPY çaprazları dahil olmak üzere 28 büyük Forex çiftinin tamamı için test edilmiş ve optimize edilmiştir.


PulseX'in Temel Özellikleri

• Piyasa dürtülerinin ve anlık yavaşlamaların akıllıca tespiti.

• Basit "tek giriş - sabit SL/TP" sistemi veya sabit bir genel stop-loss ile pozisyon serisinin düzgün bir şekilde oluşturulması.

• Volatiliteye ve mikro trend yönüne yanıt veren adaptif kar alma.

• Basit kurulum ve 7/24 otonom çalışma.

• Güvenilir risk kontrol sistemi — her işlem veya işlem serisi kesin bir SL ile sınırlandırılmıştır.

• Düşük düşüşle istikrarlı, aylarca süren işlemler için tercih edilir.


Teknik Gereksinimler

• Zaman dilimi: M5

• Çiftler: Herhangi bir döviz çifti

• Hesap türü: Herhangi bir hedge hesabı

• Tercihen: Düşük spread'li ECN hesapları

• Swaplar: Olumlu koşullar uzun vadeli ticaretin sürdürülebilirliğini artırır


Ticaret İpuçları

• Geçmişteki karlılık gelecekteki sonuçları garanti etmez.

• Birden fazla çift kullanmak sermaye yükünü artırır; çift başına en az 300 dolar ayırın.

• Danışman her para birimi için optimize edilmiştir, ancak en iyi sonuçların düşük volatiliteli çaprazlarda (JPY hariç) elde edilmesi beklenebilir.

• PulseX tek çiftli bir algoritmadır: Birden fazla grafiğe yalnızca bilinçli olarak kurun ve genel riski kontrol edin.


PulseX hakkında herhangi bir sorunuz varsa bana özel mesaj yoluyla yazabilirsiniz.

Yazarın diğer ürünleri
MT5 Trade Master
Ervand Oganesyan
Yardımcı programlar
Manuel ticareti basitleştirmek için çok işlevli ticaret panosu. İşlemler ve emir görselleştirme, kar ve zarar hesaplamaları, tek tıklamayla ticaret, emir değişikliği, denge noktası, takip eden zarar durdurma, kısmi zarar durdurma, kısmi kar alma, zamana göre kapanış, öz sermaye zarar durdurma ve kar alma - bunların hepsi bir veya birkaç tıklamayla, kısayol tuşları kullanılarak veya grafikteki seviyelerin basitçe fareyle sürüklenmesiyle mümkündür. Kullanıcı dostu arayüz, gerekli senaryoları test
BounceEdge EA
Ervand Oganesyan
Uzman Danışmanlar
Forex piyasası için hassas bir şekilde tasarlanmış geri çekilme işlem algoritması. Canlı performans : https://www.mql5.com/en/signals/2326381 - herhangi bir ayar dosyasına gerek yok, sadece varsayılanlar kullanılıyor. Nasıl Çalışır? BounceEdge EA, tüm döviz çiftlerindeki günlük geri çekilmeleri yakalamak için tasarlanmış güçlü bir algoritmadır. Döviz bazında fiyat hareketlerini analiz eder ve önceki fiyat seviyelerine dönüş beklentisiyle işlemler açar. Sistem, USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD
Finex MT4
Ervand Oganesyan
Uzman Danışmanlar
Herhangi bir forex çiftinde işlem yapmak için güçlü geri çekilme EA'sı. Canlı performans: https://www.mql5.com/en/signals/2267756 - set dosyalarını talep etmek için özel mesaj gönderin Hızlı başlangıç - EURGBP (sadece satış), EURCHF (sadece alım), USDCAD (sadece alım), EURUSD (sadece satış) EA'sını M15 grafiğine ayarlayın. - Tek seferlik risk, minimum lot için çift başına yaklaşık 300 USD'dir. Risklerin sizin için rahat olduğundan emin olun. - Saat dilimi ayarlarının doğru olduğundan emin olun
Finex
Ervand Oganesyan
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Herhangi bir forex çiftinde işlem yapmak için güçlü geri çekilme EA'sı. Canlı performans: https://www.mql5.com/en/signals/2267756 - set dosyalarını talep etmek için özel mesaj gönderin Hızlı başlangıç - EURGBP (sadece satış), EURCHF (sadece alım), USDCAD (sadece alım), EURUSD (sadece satış) EA'sını M15 grafiğine ayarlayın. - Tek seferlik risk, minimum lot için çift başına yaklaşık 300 USD'dir. Risklerin sizin için rahat olduğundan emin olun. - Saat dilimi ayarlarının doğru olduğundan emin olun
Fine Timeframes
Ervand Oganesyan
Göstergeler
Fine Timeframes, MT5 için bir dakika altı zaman dilimi göstergesidir. 1 ila 30 saniyelik aralıklarla grafikler oluşturarak, dakika ve saatlik grafiklerde görünmeyen piyasa hareketlerine erişmenizi sağlarken, tüm işlem işlevlerini korur: Standart zaman dilimlerinde olduğu gibi pozisyon açıp kapatabilirsiniz. Fine Timeframes yalnızca canlı tiklerde çalışır ve Strateji Test Cihazı için tasarlanmamıştır; demo sürümünü indirin ve göstergeyi EURUSD ve AUDUSD'de gerçek piyasa koşullarında test edin. Te
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt