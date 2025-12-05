Yönetilen risk ve işlem serilerinin dinamik kontrolü ile akıllı dürtüsel işlem algoritması.

İzleme : https://www.mql5.com/en/signals/2347041 — özel mesajlar yoluyla set dosyalarını isteyin.

PulseX Nasıl Çalışır?

PulseX EA, geniş bir döviz çifti yelpazesinde çalışmak üzere tasarlanmış, bağımsız ve tamamen optimize edilmiş bir anlık işlem sistemidir. Danışman, piyasanın mikro yapısını analiz eder ve fiyatın kısa vadeli bir anlık hareket oluşturup ardından yavaşladığı anları belirler. Bu model, klasik sıçrama sistemlerinden farklıdır: PulseX, değişen fiyat aralıklarını sorunsuz bir şekilde analiz ederek, fiyatın uzun vadeli dinamiklerinden istikrarlı bir şekilde saptığı anları belirler. Bu yaklaşım, herhangi bir döviz çiftinde sakin ve güvenli girişler ve eşit derecede doğru işlem yapılmasını sağlar.

Danışman, USD, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD ve JPY çaprazları dahil olmak üzere 28 büyük Forex çiftinin tamamı için test edilmiş ve optimize edilmiştir.

PulseX'in Temel Özellikleri

• Piyasa dürtülerinin ve anlık yavaşlamaların akıllıca tespiti.

• Basit "tek giriş - sabit SL/TP" sistemi veya sabit bir genel stop-loss ile pozisyon serisinin düzgün bir şekilde oluşturulması.

• Volatiliteye ve mikro trend yönüne yanıt veren adaptif kar alma.

• Basit kurulum ve 7/24 otonom çalışma.

• Güvenilir risk kontrol sistemi — her işlem veya işlem serisi kesin bir SL ile sınırlandırılmıştır.

• Düşük düşüşle istikrarlı, aylarca süren işlemler için tercih edilir.

Teknik Gereksinimler

• Zaman dilimi: M5

• Çiftler: Herhangi bir döviz çifti

• Hesap türü: Herhangi bir hedge hesabı

• Tercihen: Düşük spread'li ECN hesapları

• Swaplar: Olumlu koşullar uzun vadeli ticaretin sürdürülebilirliğini artırır

Ticaret İpuçları

• Geçmişteki karlılık gelecekteki sonuçları garanti etmez.

• Birden fazla çift kullanmak sermaye yükünü artırır; çift başına en az 300 dolar ayırın.

• Danışman her para birimi için optimize edilmiştir, ancak en iyi sonuçların düşük volatiliteli çaprazlarda (JPY hariç) elde edilmesi beklenebilir.

• PulseX tek çiftli bir algoritmadır: Birden fazla grafiğe yalnızca bilinçli olarak kurun ve genel riski kontrol edin.

PulseX hakkında herhangi bir sorunuz varsa bana özel mesaj yoluyla yazabilirsiniz.