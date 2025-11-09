Asian Session Breakout

Asian Session Breakout EA – Akıllı ve hassas otomatik ticaret
Asian Session Breakout EA, Asya seansı sırasında kırılma fırsatlarını ticaret yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir Uzman Danışmandır.
Düşük volatilite döneminde oluşan fiyat aralığını belirler, onaylanmış kırılmayı bekler ve sıkı risk kontrolü ile kesin zamanlamayla işlemleri açar.

EA, M5 zaman dilimi için optimize edilmiştir.
Varsayılan olarak, Tokyo seansı sırasında GBPJPY üzerinde oldukça etkilidir. Diğer pariteler üzerindeki testler devam etmektedir ve sonuçlar en kısa sürede güncellenecektir.

Nasıl çalışır
EA, sizin belirlediğiniz Asya seansı saatlerinde piyasayı izler.
Seans başlangıcından bitişine kadar bir fiyat aralığı kutusu çizer.
Fiyat bu aralığı kırdığında yönü onaylar ve işlem açar.
Risk, stop loss, take profit, breakeven kuralları ve dinamik lot hesaplaması ile yönetilir.
İşlemler günlük kapanış saatinde otomatik olarak kapatılabilir.

Ana özellikler

  • Tam otomatik kırılma tespiti

  • Özelleştirilebilir Asya seansı aralığı (başlangıç/bitiş saatleri, görsel gösterim)

  • İşlem onayı için entegre hareketli ortalama filtresi

  • Gelişmiş risk yönetimi: R:R oranı, SL/TP pip cinsinden, breakeven seviyeleri

  • Otomatik işlem kapatma ve giriş kesme zamanı

  • Grafikte doğrudan gösterilen işlem seviyeleri

Giriş parametreleri

  1. Asya seansı aralığı
    Başlangıç/bitiş saati ve dakikası – Tam zaman aralığını tanımlar.
    Aralığı göster – Grafikte kutuyu göster/gizle.
    Renk / çizgi stili / kalınlık – Görünümü özelleştir.

  2. Hareketli ortalama filtresi
    Periyot ve kaydırma – Ortalama yumuşatma ve kaydırma ayarı.
    Yöntem – EMA, SMA vb.
    Uygulanan fiyat – Kapanış, açılış, yüksek, düşük.
    MA göster – Grafikte göster/gizle.

  3. Ticaret stratejisi
    Zaman dilimi – Varsayılan M5.
    Alış/Satış modu – Uzun, kısa veya her ikisini etkinleştirme.
    İşlem giriş son saati – Yeni işlem açma süresi.
    Günlük kapanış saati – Tüm işlemleri kapatma.

  4. Risk yönetimi
    Lot boyutu – Sabit veya 0 (bakiye ve risk yüzdesine göre otomatik hesaplama).
    SL mesafesi (pip) – Hareketli ortalama fiyatından uzaklık.
    Risk/ödül oranı – SL’den otomatik TP hesaplama.
    İşlem başına risk % – Bakiye yüzdesi.
    Maksimum risk limiti % – İşlem başına limit.
    Breakeven için R:R – Hedefe ulaşıldığında SL’yi başa başa taşıma.

  5. Pozisyon görselleştirme
    İşlem seviyelerini göster – Grafikte TP/SL göster.
    TP/SL renkleri – Kar için yeşil, zarar için kırmızı.
    Seviyeler arası doldurma – İşlem alanını vurgulama.

Kullanım
EA’yı istediğiniz enstrümanın grafiğine ekleyin (GBPJPY önerilir).
Asya seansı başlangıç/bitiş saatlerini belirleyin.
Risk parametrelerini ayarlayın.
M5 zaman diliminde çalıştırın.
Kesintisiz çalışması için VPS kullanın.

Öneriler
Zaman dilimi: M5
Broker: Düşük spreadli ECN broker kullanın (ECN, Electronic Communication Network anlamına gelir; emirlerinizi doğrudan likidite sağlayıcılarına bağlar, dealing desk olmadan daha düşük spread ve daha hızlı yürütme sağlar).
Risk: Önce demo hesapla başlayın, ardından düşük riskle devam edin ve ayarlara tamamen hakim olduğunuzda tam kullanım moduna geçin.

⚠ Sorumluluk reddi: Bu EA yalnızca eğitim amaçlı sağlanmaktadır. Kar garantisi yoktur. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Ticaret risk içerir.


