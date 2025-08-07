Regression Zones

Regression Zones, sıradan bir gösterge değildir. "Balinaların" likidite biriktirdiği veya dağıttığı, ve fiyatın yörüngesine devam etmeden önce genellikle geri döndüğü denge noktasıdır. Kurumsal birikim ve dağılımla işaretlenmiş, fiyatın dokunması gereken ANAHTAR BÖLGELERİ tanımlar.

MarketCrack - Whale Detector ile birleştirerek:

  • Balinaların fiyatı bu bölgelere nasıl ittiğini gerçek zamanlı izleyebilirsiniz.

  • Piyasalara onlarla birlikte girin, onlara karşı değil.

Neden Devrim Niteliğinde?

  • Balinaların likiditeye ihtiyacı vardır: Regression Zones, büyük siparişlerin yerleştirildiği sıkıştırma bölgelerini tespit eder.

  • Whale Detector niyeti ortaya koyar: Fiyatın bu bölgelere aktif olarak yönlendirildiğini doğrular.

  • Çifte Onay = Daha Yüksek Hassasiyet:

    • Regression Zones = Fiyatın NEREYE gideceği.

    • Whale Detector = Fiyatı NASIL hareket ettirdikleri.


Önerilen Strateji

Regression Zones (Regresyon Bölgeleri), H12, H8 ve H6 zaman dilimlerinde tekrarlayan ilgi alanlarını (yeşil ve kırmızı renkler) tanımlar. Bu bölgeler, "balinaların" (kurumsal yatırımcılar) yönelebileceği seviyeleri gösterir.

Whale Detector (Balina Dedektörü), anormal hacimleri ve kurumsal blokları tespit ederek, balinaların hareketine ne zaman başlayabileceğine dair bir teyit sağlar.

Piyasa Girişi: Balinalarla aynı yönde pozisyon almak için H1 stratejinizi kullanın. Klasik Laguerre veya RSI gibi alışılagelmiş göstergelerinizi uygulayabilir ya da StochWpR Momentum Oscillator, Black Sheep Scanner, TDI Laguerre veya BB KC Hybrid Squeeze Band gibi özel araçları deneyebilirsiniz. Girişlerinizin etkinliğini artırmak için bu göstergeleri kişisel yaklaşımınızla birleştirerek testler yapın.


Gerçek sermaye akışına göre hareket edin

  • Balinalar alıyorsa ve fiyat yeşil bir bölgeye doğru ilerliyorsa: harekete katılın.

  • Balinalar satıyorsa ve fiyat kırmızı bir bölgeye doğru ilerliyorsa: kurumsal dalgayı takip edin.


    Teknik Not (Uzman Yatırımcılar İçin):

    Bu sistem şunları kullanır:

    • Sıkıştırmayı tanımlamak için gövde/fitil oranı (MaxBodyRatio parametresi).

    • Tick hacmi aracılığıyla anormal hacim (MinVolumeMultiplier parametresi).

    • Sürdürülen kırılma ile onay (Confirmation_Bars parametresi).

    Bu bir sihir değildir. Kurumsal akışın akıllıca okunmasıdır. Balinaların likidite bölgelerine ihtiyacı vardır... Regression Zones onları size gösterir. Whale Detector sizi oraya götürür. Körlemesine mi işlem yapacaksınız yoksa onlarla birlikte mi?


    ______________________________________________

    Uyarı: Bu gösterge, fiyat yapısının ve veri derinliğinin istikrarlı bölge hesaplamalarına olanak tanıdığı Forex piyasaları için optimize edilmiştir. Metaller, endeksler veya kripto paralar gibi diğer piyasalarda da kullanılması mümkün olsa da, bu durumlarda seğirme meydana gelebilir. Bunun nedeni, tick frekansındaki değişkenlik ve bar içi mum formasyonlarındaki farklılıklardır. Bu durum, belirli kırılımların veya onaylamaların bar kapanışından önce gerçek zamanlı olarak etkinleşip devre dışı kalmasına neden olabilir.


      Key level wedge MT5
      Presley Annais Tatenda Meck
      Göstergeler
      The   Key level wedge MT5   indicator automatically draws rising wedge pattern and falling wedge pattern for you on the chart. This pattern is really good when used as a confirmation entry at key support & resistance, supply & demand and reversal zones. Advantages  The   Key level wedge MT5   block DOES NOT RE-PAINT, giving you confidence when a signal appears and also helps when looking back.  The   Key level wedge MT5   includes an on/off button on the chart to easily keep the charts clean
      VR Pivot MT5
      Vladimir Pastushak
      Göstergeler
      VR Pivot is an indicator of key pivot points. Pivot points are a special type of support and resistance levels that are used to determine the strongest price zones. Professional traders use pivot levels to determine prices at which there is a high probability of a price reversal. The levels are calculated using special mathematical formulas, which include the closing, opening, high, and low prices of the previous time period. The most effective is the daily period. It is important to note that a
      Selective PinBar mt5
      Daniel Opoku
      Göstergeler
      The selective pin bar is designed to identify reversals. To use the selective pin bar effectively, traders typically look for Strong Rejection: The tail of the pin bar should extend significantly beyond the surrounding price action. It indicates that there was a sharp rejection of higher or lower prices during the trading period. A strong rejection suggests that the market sentiment may be changing.
      FREE
      Swiss VWAPsimple
      Terence Gronowski
      4.8 (5)
      Göstergeler
      Swiss VWAPsimple Motivation Did not find free VWAP that works, the one that I found craseh. So I created a VWAP which calculates values only for the actual day. So computer resouces are not over stressed. What is VWAP, how is it used?  VWAP stands for Volume Weighed Average Price, it calculates the running sum of tick volume and the runnung sum of price times tickvolume. The division of these sums result in a weighed price (Sum P*V/Sum V). The calculation starts normally at midnight. The values
      FREE
      PIVOT eXtreme
      Syamsurizal Dimjati
      Göstergeler
      Pivot eXtreme Pivot adalah level referensi penting yang digunakan trader untuk memetakan potensi support & resistance intraday maupun jangka lebih panjang. Dalam sistem ini, level pivot dikembangkan menjadi P (Pivot Point utama) , R1–R13 (Resistance) , serta S1–S13 (Support) . Pivot Point (P) Titik pusat utama, dihitung dari rata-rata harga (High + Low + Close) / 3 . Berfungsi sebagai acuan keseimbangan harga : Jika harga di atas P → tren cenderung bullish. Jika harga di bawah P → tren c
      FREE
      Pivot Points MT5
      Igor Semyonov
      Göstergeler
      Pivot Points MT5 is a universal color multicurrency/multisymbol indicator of the Pivot Points levels systems. You can select one of its three versions: Standard Old, Standard New and Fibo . It plots pivot levels for financial instruments in a separate window . The system will automatically calculate the Pivot Point on the basis of market data for the previous day ( PERIOD_D1 ) and the system of support and resistance levels, three in each. A user can choose colors for the indicator lines. The on
      My Pivot Pro
      Ashok Kumar Singha
      Göstergeler
      My Pivot Pro is the Pro Version of the Indicator " My PIVOT " ( Link:  https://www.mql5.com/en/market/product/90336 ) This indicator will help you a lot to decide the Market Range and Movement.  This Indicator is based on Pivot Lines and Support-Resistance zones. Now we can Plot Standard/Classic; Fibonacci; Demark; Camarilla nd Woodies Pivot Levels as per our requirements. Steps to Setup the Indicator: Install the Custom Indicator; Set the Pivot Type; Period and Time ( We recommend to use t
      PP Super Trend MT5
      Mohammad Taher Halimi Tabrizi
      Göstergeler
      Pivot Point Super Trend is another type of famous super trend indicator which is equipped with pivot points in different way. this indicator used to be available in the Trading view and this is converted from there to the MT5 language. MT4 version of the indicator is also available and you can find in my products. there are also buy/sell signals shown on the screen.
      TrendlineBreak Alert
      Yasir Zaidi
      4 (2)
      Göstergeler
      Get ALERTS for break of your TRENDLINES, SUPPORT LINES, RESISTANCE LINE, ANY LINE!! 1. Draw a line on the chart (Trend, support, resistance, whatever you like) and give it a name (e.g. MY EURUSD line) 2. Load the Indicator and input the Line Name the same name in Indicator INPUT so system knows the name of your line (= MY EURUSD line) 3. Get Alerts when Price breaks the line and closes Works on All Time frames and charts LEAVE A COMMENT AND IF THERE IS ENOUGH INTEREST I WILL WRITE AN EA WHICH W
      FREE
      Rejection Zones
      Paulo Henrique Faquineli Garcia
      Göstergeler
      Este poderoso indicador analisa o gráfico e mostra zonas de Rejeição de Preços! Isto é, locais onde o preço foi, mas não foi aceito pelo mercado! A visualização desta zona de Rejeição, facilita o entendimento do trader na tomada de decisões de onde operar e como operar! O indicador é composto por 4 linhas, sendo classificadas em 2 grupos: Linhas Vermelha e Amarela: Denotam os extremos onde o preço conseguiu chegar, mas não foi aceito! Linhas Laranja e Azul: A partir delas, denotam o Início da z
      FREE
      AliPivot Points
      Alexandra Voicu
      Göstergeler
      AliPivot Points is a Meta Trader 5 Indicator that draws you the latest pivot points. You can choose from timeframes ranging from 1 Minute to 1 Month. Calculation methods for pivot points includes: Classic Pivot Points Camarilla Pivot Points Fibonacci Pivot Points Woodie Pivot Points You can personalize the line colors, style, and width to suit your preference. The indicator displays values on the right side of the chart. AliPivot Points values can also be utilized by developers for creating Expe
      FREE
      Fractal Pivot Lines
      Mario Jemic
      Göstergeler
      Fractal Pivot Lines — Indicator Overview Fractal Pivot Lines is a custom trend analysis tool for MetaTrader 5. It dynamically draws lines connecting fractal highs and lows, helping traders visualize local market structure, momentum shifts, and trend channels. What It Does Connects the last N fractals (of the same type – highs or lows) with visible lines. Fractal highs (pivots up) are linked by green lines , forming potential resistance paths. Fractal lows (pivots down) are linked by red lines ,
      Highs and Lows Indicator MT5
      Albertas Guscius
      Göstergeler
      Structure Levels (Highs & Lows) Indicator for MetaTrader 5 Decode Market DNA — Trade with Institutional Precision Description: The Structure Levels (Highs & Lows) Indicator is your secret weapon to map the market’s hidden roadmap. Designed for traders who think in terms of price action and market structure, this tool automatically identifies critical swing highs and swing lows, transforming chaotic charts into a clear blueprint of support/resistance zones, breakout opportunities, and trend rev
      Murphy Order Block Break Structure
      Muchamad Sadam Madjid
      Göstergeler
      Murphy Order Block is a highly optimized and visually clean indicator for identifying key institutional zones based on pure market structure logic. It is designed for traders who follow Smart Money Concepts (SMC), ICT-style OB trading, and structure-based break & retest strategies. This indicator dynamically detects and draws: - **1 valid Bullish Order Block (Buy Zone)** - **1 valid Bearish Order Block (Sell Zone)** ### Key Features: **Market Structure-Based Logic**   - Uses swing high
      Pivot Point Super Trend
      Yasir Zaidi
      5 (2)
      Göstergeler
      Pivot Point Supertrend (corresponds to Pivot Point Super Trend indicator from Trading View) Pivot Point Period:    Pivot point defined as highest high and highest low... input 2 = defining highest high and highest low with 2 bars on each side which are lower (for highest high) and are higher (for lowest low calculation) ATR Length  : the  ATR  calculation is based on 10 periods ATR Factor: ATR multiplied by 3
      FREE
      Market session with fibonacci
      Batsukh Sumchin Khuyagbaatar
      Göstergeler
      Bu gösterge, her gün en sık kullandığımız gösterge olup, en çok kullandığımız stratejilerimiz, ICT ve SMC, borsaların açılış ve kapanış saatlerinde oluşan Stop loss limitleri ve likidite limitleri, ayrıca Fibonacci ile borsaların hacimleri ve yakınlaştırma-uzaklaştırma, görmek istediğiniz borsa hareketini seçip Fibonacci çekme gibi en sık görmek istediğiniz hareketleri görmenizi sağlayan tam otomatik göstergelerdir. Bu göstergeyi kullanarak her türlü ticareti analiz etmeyi öğrendiğinizde, bir da
      Pivot Points Classic
      Giuseppe Papa
      Göstergeler
      Pivot Points Classic – L’indicatore essenziale per ogni trader tecnico Questo indicatore disegna automaticamente i livelli di Pivot Point più utilizzati dai trader professionisti, con supporto completo a 4 metodi di calcolo:   Metodi supportati : • Traditional • Fibonacci • Woodie • Camarilla   Caratteristiche principali :  Calcolo su timeframe superiore (multi-timeframe)  Visualizzazione chiara dei livelli P, R1, R2, R3, S1, S2, S3   Etichette dinamiche con nome e valore del livello  Colori per
      FREE
      Free Automatic Fibonacci MT5
      Tonny Obare
      4.85 (48)
      Göstergeler
      Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
      FREE
      GorMaster Pro
      Manuel Damian Ortiz Fernandez
      Göstergeler
      GorMaster_Pro — Sesgo confiable, noticias y técnica en una sola pantalla Visión GorMaster_Pro es una herramienta indispensable para cualquier tipo de trader (scalper, intradía o swing) porque combina información fundamental y técnica para darte una lectura fiel y accionable del mercado. En una sola vista verás: sesgo direccional BUY/SELL/RANGO , ventanas de noticias en tiempo real que congelan la operativa, métricas técnicas clave (ATR_Z, RangeRatio, ADX, SpreadZ), sesiones y alertas . Todo org
      BTFX Pivot Points
      Bradley Thomas Farrington
      Göstergeler
      The BTFX Pivot Points is an indicator which calculates the Support and Resistance levels for each day. By using this indicator the pivot levels point out clear targets to aim for. The resistance levels are shown in purple above the silver pivot line. The support levels are shown in Orange and can be found below the silver pivot line. This indicators works very well when used with The BTFX Daybreak Indicator. For a more in depth explanation of these indicators please watch the Youtube video attac
      Levels of Pivots
      Nikolay Mitrofanov
      Yardımcı programlar
      The utility draws reversal levels using the formulas for each of the selected number of candles: Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + (R1 -S1) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (R1 - S1) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)) H = high L = low U = if the candle is bullish, then close. Otherwise - open D = if the candle is bullish, then open. Otherwise - close On any timeframe. After a new candle closes on the calculated timeframe
      FREE
      White Weis Volume Ticks
      Ricardo Almeida Branco
      5 (4)
      Göstergeler
      White Weis Volume This indicator shows the sum of the volume in each wave, bulish or bearish, as idealized by David Weis , but it brings an important addition , which is the marking of the bar with the highest volume of the wave (White Bar)! In coding the indicator, it was sought to optimize the code to require minimal processing during use and not to overload mt5. The indicator can be used for pre-trading analysis and study, where the trader analyzes possible points of support and resistance
      BigPlayerBars
      Paulo Henrique Faquineli Garcia
      Göstergeler
      Se você já ouviu falar do Método de  Wyckoff, Análise de dispersão de volume, etc., com certeza chegou até aqui para buscar o indicador que lhe faltava!! Nosso indicador é capaz de lhe mostrar a dispersão de volume negociado pelos grandes players durante todo o período de negociação! E o grande diferencial deste tipo de abordagem é a capacidade que este indicador possui de lhe mostrar onde está armado o "ACAMPAMENTO" dos BigPlayers e, assim, tirar o melhor proveito em seus trades, entrando junt
      Fair Value Gap Zone
      Mattia Impicciatore
      Göstergeler
      Genel Açıklama Fair Gap Value Göstergesi, MetaTrader 5 grafiğinde “fair value gap” olarak adlandırılan fiyat boşluklarını tespit eder ve vurgular. Bir fair gap, bir mumun dip fiyatı ile arada bir mum bırakarak iki mum önceki mumun tepe fiyatı arasında fiyat boşluğu oluştuğunda meydana gelir. Gösterge, bu bölgeleri yükseliş ve düşüş gap’leri için renkli dikdörtgenlerle işaretleyerek fiyat hareketi stratejilerine görsel destek sağlar. Ana Özellikler Yükseliş Gap’i Algılama : Güncel mumun dibi ile
      FREE
      Day Direction Scanner
      Efren Hernandez Partida
      5 (2)
      Göstergeler
      Günlük Yön Tarayıcısı, piyasanın yönünü belirlemek için mevcut mum çubuğunun 1 Günlük, 4 Saatlik, 1 Saatlik, 15 Dakikalık ve 5 Dakikalık periyotlardaki yönünü kullanan bir göstergedir. Tüm mum çubukları tek bir yönde birleştiğinde, gösterge günün yükseliş mi yoksa düşüş mü olduğunu veya net bir yön olup olmadığını gösterir. Gün içinde piyasanın yönü hakkında kolayca fikir edinmek için kullanışlıdır. Özellikler: - Tüm döviz çiftlerinde, endekslerde ve emtialarda çalışır. - Trend analizini kol
      FREE
      Smart Trendlines MT5
      Suvashish Halder
      5 (3)
      Göstergeler
      Smart Trendlines – No.1 Trendlines Indicator Smart Trendlines is a precision tool that automatically draws trendlines based on every valid pivot point, helping traders identify key support and resistance zones. It continuously adjusts as new market pivots form, providing a live and accurate reflection of price structure. Whether you’re tracking trends, preparing for reversals, or anticipating breakouts — this indicator keeps you one step ahead. It works seamlessly across all assets including For
      Vwap Freeze
      Ricardo Almeida Branco
      5 (1)
      Göstergeler
      The previous day's vwap is used by some traders as a support and resistance point, after all it is one of the ways to consider the fair price of that asset or that pair the day before. Possible defenses can occur in this region indicating a reversal, or triggering stops starting a new, more directional movement. It is a matter of analyzing how it will add to your operational. To avoid manually drawing the previous day's vwaps and saving time for your analysis, use the Vwap Freeze indicator, as
      GridBotIND
      Walle Trader
      Göstergeler
      O  GRIDBOT WIM  robô de investimento para Mini Índice. Parametrizado com grade linear ou zona de expansão (FIMATHE). CONFIGURAÇÕES: Ponto de entrada Pivot dia anterior    double r1 = pivot + distance;    double r2 = r1 + distance;    double r3 = r2 + distance;    double r4 = r3 + distance;    double r5 = r4 + distance;    double r6 = r5 + distance;    double r7 = r6 + distance;    double r8 = r7 + distance;    double r9 = r8 + distance;    double r10 = r9 + distance;        double s1 = pivot -
      ZP Day Trading Indicator MT5
      Eda Kaya
      5 (6)
      Göstergeler
      ZP Day Trading Indicator in MT5 The ZP Day Trading Indicator is one of the tools developed based on Price Action trading style concepts in MetaTrader 5. This indicator uses color-coded boxes to identify Trading Ranges on the chart. A trading range forms when the price moves within a specific range between a resistance level (ceiling) and a support level (floor) over a period of time. In such scenarios, buyers and sellers reach equilibrium within the defined range. «Indicator Installation & User
      FREE
      High Low Open Close
      Alexandre Borela
      4.98 (42)
      Göstergeler
      Bu projeyi seviyorsanız, 5 yıldız incelemesi bırakın. Bu gösterge açık, yüksek, düşük ve belirtilen fiyatlar için çizer Dönem ve belirli bir zaman bölgesi için ayarlanabilir. Bunlar birçok kurumsal ve profesyonel tarafından görünen önemli seviyelerdir. tüccarlar ve daha fazla olabileceği yerleri bilmeniz için yararlı olabilir Aktif. Mevcut dönemler şunlardır: Önceki gün. Önceki Hafta. Önceki Ay. Previous Quarter. Önceki yıl. Veya: Mevcut gün. Hafta. Şimdi Ay. Şimdiki Mahallesi. Bugün yıl.
      FREE
