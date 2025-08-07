Regression Zones, sıradan bir gösterge değildir. "Balinaların" likidite biriktirdiği veya dağıttığı, ve fiyatın yörüngesine devam etmeden önce genellikle geri döndüğü denge noktasıdır. Kurumsal birikim ve dağılımla işaretlenmiş, fiyatın dokunması gereken ANAHTAR BÖLGELERİ tanımlar.

Balinaların fiyatı bu bölgelere nasıl ittiğini gerçek zamanlı izleyebilirsiniz.

Piyasalara onlarla birlikte girin, onlara karşı değil.

Neden Devrim Niteliğinde?

Balinaların likiditeye ihtiyacı vardır: Regression Zones , büyük siparişlerin yerleştirildiği sıkıştırma bölgelerini tespit eder.

Whale Detector niyeti ortaya koyar: Fiyatın bu bölgelere aktif olarak yönlendirildiğini doğrular.

Çifte Onay = Daha Yüksek Hassasiyet: Regression Zones = Fiyatın NEREYE gideceği. Whale Detector = Fiyatı NASIL hareket ettirdikleri.







Önerilen Strateji Regression Zones (Regresyon Bölgeleri), H12, H8 ve H6 zaman dilimlerinde tekrarlayan ilgi alanlarını (yeşil ve kırmızı renkler) tanımlar. Bu bölgeler, "balinaların" (kurumsal yatırımcılar) yönelebileceği seviyeleri gösterir. Whale Detector (Balina Dedektörü), anormal hacimleri ve kurumsal blokları tespit ederek, balinaların hareketine ne zaman başlayabileceğine dair bir teyit sağlar. Piyasa Girişi: Balinalarla aynı yönde pozisyon almak için H1 stratejinizi kullanın. Klasik Laguerre veya RSI gibi alışılagelmiş göstergelerinizi uygulayabilir ya da StochWpR Momentum Oscillator, Black Sheep Scanner, TDI Laguerre veya BB KC Hybrid Squeeze Band gibi özel araçları deneyebilirsiniz. Girişlerinizin etkinliğini artırmak için bu göstergeleri kişisel yaklaşımınızla birleştirerek testler yapın.

Gerçek sermaye akışına göre hareket edin Balinalar alıyorsa ve fiyat yeşil bir bölgeye doğru ilerliyorsa: harekete katılın.

Balinalar satıyorsa ve fiyat kırmızı bir bölgeye doğru ilerliyorsa: kurumsal dalgayı takip edin.



Teknik Not (Uzman Yatırımcılar İçin):

Bu sistem şunları kullanır:

Sıkıştırmayı tanımlamak için gövde/fitil oranı ( MaxBodyRatio parametresi).

Tick hacmi aracılığıyla anormal hacim ( MinVolumeMultiplier parametresi).

Sürdürülen kırılma ile onay (Confirmation_Bars parametresi).

Bu bir sihir değildir. Kurumsal akışın akıllıca okunmasıdır. Balinaların likidite bölgelerine ihtiyacı vardır... Regression Zones onları size gösterir. Whale Detector sizi oraya götürür. Körlemesine mi işlem yapacaksınız yoksa onlarla birlikte mi?





______________________________________________

Bu gösterge, fiyat yapısının ve veri derinliğinin istikrarlı bölge hesaplamalarına olanak tanıdığıpiyasaları için optimize edilmiştir. Metaller, endeksler veya kripto paralar gibi diğer piyasalarda da kullanılması mümkün olsa da, bu durumlardameydana gelebilir. Bunun nedeni, tick frekansındaki değişkenlik ve bar içi mum formasyonlarındaki farklılıklardır. Bu durum, belirli kırılımların veya onaylamaların bar kapanışından önce gerçek zamanlı olarak etkinleşip devre dışı kalmasına neden olabilir.



